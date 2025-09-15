Börse Aktuell: Die Aktienmärkte im Asien-Pazifik-Raum zeigten sich heute uneinheitlich. Anleger agierten vorsichtig, nachdem schwächere Konjunkturdaten aus China veröffentlicht wurden. Vor allem enttäuschende Werte aus Industrie und Dienstleistungssektor belasteten die Stimmung. Mit Spannung erwarten Investoren nun die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Marktbericht Börse – China-Daten belasten Stimmung

Die Wirtschaftsdaten aus China fielen schwächer als prognostiziert aus: Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Industrieproduktion : +5,2 % im Jahresvergleich (Erwartung: 5,8 %, niedrigstes Wachstum seit 12 Monaten)

Einzelhandelsumsätze : +3,4 % (Erwartung: 3,8 %, schwächster Wert seit November 2024)

Anlageninvestitionen : +0,5 % YTD (Erwartung: 1,4 %, niedrigster Wert seit 5 Jahren)

Immobilieninvestitionen : –12,9 %

Arbeitslosenquote: 5,3 % (6-Monats-Hoch) Zusätzlich berichtete die Financial Times, dass die Gespräche zwischen den USA und China zu Handel und Fentanyl keine Fortschritte gemacht haben. Damit ist ein baldiges Gipfeltreffen in Peking unwahrscheinlich. Europa und Neuseeland im Fokus

Die Ratingagentur Fitch stufte Frankreichs Kreditwürdigkeit von AA- auf A+ herab, allerdings mit stabilem Ausblick. Französische Staatsanleihen (OAT) reagierten mit Kursverlusten. In Neuseeland fiel der Services-PMI im August von 48,9 auf 47,5 Punkte. Damit verharrt das Land den 18. Monat in Folge in der Kontraktion. Belastungsfaktoren bleiben hohe Zinsen, Inflation sowie politische Unsicherheiten. Börse Aktuell – Europa und USA Euro Stoxx 50 Futures deuten auf eine leicht positive Eröffnung hin (+0,3 %).

Der US-Dollar-Index (DXY) bleibt stabil, die Volatilität niedrig. Anleger warten auf eine Woche voller Notenbanksitzungen und Reden.

US-Präsident Donald Trump kündigte harte Sanktionen gegen Russland an, allerdings nur im Einklang mit allen NATO-Partnern und nach einem vollständigen Stopp russischer Ölimporte. Rohstoffe und Edelmetalle WTI-Öl : +0,85 %

Erdgas (NATGAS) : ebenfalls im Plus

Gold: nahe historischer Höchststände Makro-Kalender heute Deutsche Großhandelspreise (August)

New York Manufacturing Index (September)

Reden von EZB-Vertretern Schnabel, Rehn und Christine Lagarde SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.