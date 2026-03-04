Coinbase-Aktie steigt zweistellig nach Trump-Unterstützung für Kryptomarkt

Aktien News & Krypto News: Kryptomarkt startet starke Rallye 🚀

Der Kryptomarkt erlebt derzeit eine kräftige Erholung, die sowohl von verbesserten Konjunkturdaten als auch von einer veränderten Marktstimmung getragen wird. Besonders bemerkenswert ist jedoch der politische Rückenwind aus Washington, der für zusätzliche Dynamik sorgt.

In den aktuellen Aktien News und Krypto News stehen vor allem Unternehmen aus der Digital-Asset-Branche im Fokus. Mehrere große Kryptofirmen konnten zweistellige Kursgewinne verbuchen, nachdem US-Präsident Donald Trump öffentlich Unterstützung für die Branche signalisiert hat.

Diese politische Positionierung könnte den regulatorischen Rahmen für Kryptowährungen in den USA maßgeblich beeinflussen und neue institutionelle Investoren anziehen.

Key Takeaways

Politische Unterstützung für Kryptomarkt:

US-Präsident Donald Trump signalisiert Unterstützung für die Branche und kritisiert Banken für ihre Haltung gegenüber Stablecoins.

Krypto-Aktien mit starken Kursgewinnen:

Coinbase steigt über 14 %, MicroStrategy und Circle profitieren ebenfalls deutlich.

Bitcoin und Ethereum erholen sich stark:

Bitcoin steigt über 73.000 USD und Ethereum über 2.150 USD.

Politischer Rückenwind für den Kryptosektor

Ein entscheidender Auslöser der aktuellen Rallye war ein privates Treffen zwischen Präsident Donald Trump und Coinbase-CEO Brian Armstrong.

Zwar wurden keine Details zu den Gesprächen veröffentlicht, doch kurz danach äußerte sich Trump öffentlich kritisch gegenüber traditionellen Banken. Er erklärte, dass Banken mit der Kryptobranche zusammenarbeiten müssten und dass eine Blockade von Innovation – insbesondere bei Stablecoins – nicht akzeptabel sei.

Zudem unterstützte Trump ausdrücklich den sogenannten Clarity Act, ein Gesetzesvorschlag zur Regulierung digitaler Token und Krypto-Marktplattformen.

Diese Aussagen werden von vielen Marktteilnehmern als klares Signal gewertet, dass die US-Regierung den Kryptosektor stärker fördern könnte.

Kryptounternehmen profitieren an der Börse 📈

Die Reaktion der Märkte auf diese politischen Signale war deutlich. Mehrere Unternehmen aus der Branche verzeichneten kräftige Kursanstiege.

Die wichtigsten Gewinner:

Coinbase (COIN)

Die Aktie der größten US-Kryptobörse stieg um mehr als 14 %. Seit dem Tiefpunkt am 13. Februar hat die Aktie bereits rund 50 % zugelegt.

MicroStrategy (MSTR)

Das Unternehmen, bekannt für seine großen Bitcoin-Bestände, gewann rund 9 %.

Circle (CRCL)

Der Herausgeber des Stablecoins USDC legte zunächst um fast 6 % zu, bevor sich die Gewinne auf etwa 2 % reduzierten.

Parallel dazu gerieten einige traditionelle Banken leicht unter Druck. Aktien von JPMorgan Chase und Bank of America gaben leicht nach.

JPMorgan-CEO Jamie Dimon bleibt weiterhin ein kritischer Beobachter der Branche und fordert strengere regulatorische Regeln für Kryptofirmen.

Bitcoin und Ethereum mit deutlicher Erholung

Auch die wichtigsten Kryptowährungen selbst konnten deutlich zulegen.

Innerhalb einer einzigen Sitzung stiegen:

Bitcoin um rund 7 % und überschritt die Marke von 73.000 US-Dollar

Ethereum um etwa 9 % und kletterte über 2.150 US-Dollar

Diese Bewegung stärkt das Vertrauen vieler Anleger, dass sich der Markt nach der jüngsten Schwächephase wieder stabilisieren könnte.

Analysten sehen insbesondere politische Unterstützung als möglichen langfristigen Wachstumstreiber für den Kryptomarkt.

Krypto könnte stärker wachsen als klassische Anlageklassen

Ein weiteres interessantes Detail ist die Beziehung zwischen Kryptowährungen und traditionellen Märkten.

In den vergangenen 18 Monaten zeigte Bitcoin eine hohe Korrelation zum Nasdaq. Sollte sich jedoch die regulatorische Situation deutlich verbessern, könnte sich diese Dynamik verändern.

Einige Marktbeobachter gehen davon aus, dass in der zweiten Jahreshälfte Bitcoin und Ethereum stärker performen könnten als klassische sichere Häfen wie Gold oder Silber, die zuletzt von geopolitischen Unsicherheiten profitiert hatten.

Fazit

Die aktuellen Aktien News und Krypto News zeigen deutlich, wie stark politische Faktoren den Kryptomarkt beeinflussen können. Die öffentliche Unterstützung von Donald Trump hat sowohl Kryptounternehmen als auch digitale Assets deutlich nach oben getrieben.

Sollte sich der regulatorische Rahmen tatsächlich zugunsten der Branche entwickeln, könnte dies einen neuen Kapitalzufluss in den Markt auslösen.

Damit könnte der Kryptosektor in den kommenden Monaten zu einem der spannendsten Bereiche an den Finanzmärkten werden – sowohl für Anleger in digitale Assets als auch für Investoren in Krypto-Aktien.

Coinbase Aktie Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Bitcoin Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

