BÖRSE HEUTE: Nasdaq und S&P 500 steigen nach starken US-Daten (04.03.2026)

Börse heute: Starke US-Daten treiben Märkte nach oben 📈

Die Börse heute zeigt sich deutlich stabiler, nachdem starke Konjunkturdaten aus den USA die Marktstimmung verbessert haben. Besonders der überraschend starke ISM Services Index sowie robuste Arbeitsmarktdaten haben die Sorgen über geopolitische Spannungen kurzfristig in den Hintergrund gedrängt.

An der Börse aktuell konnten die wichtigsten US-Indizes einen Teil ihrer jüngsten Verluste wieder wettmachen. Der Nasdaq 100 stieg um 1,8 %, während der S&P 500 rund 1 % zulegte. Positive Wirtschaftsdaten und Hoffnungen auf eine weniger lang andauernde geopolitische Eskalation stützten die Risikobereitschaft der Anleger.

Key Takeaways

Starke US-Daten treiben die Börse heute:

Der ISM Services Index steigt auf 56,1 Punkte und signalisiert kräftiges Wachstum im Dienstleistungssektor.

Aktienmärkte erholen sich:

Nasdaq 100 steigt um 1,8 % und der S&P 500 um 1 %, nachdem positive Konjunkturdaten geopolitische Sorgen teilweise überlagern.

Krypto- und KI-Sektor im Fokus:

Bitcoin steigt über 73.000 USD, während Krypto-Aktien und Halbleiterunternehmen von politischer Unterstützung und KI-Optimismus profitieren.

Starke US-Konjunkturdaten überraschen die Märkte

Die neuesten Wirtschaftsdaten zeigen, dass sich die US-Wirtschaft weiterhin robust entwickelt.

Wichtige Kennzahlen:

ISM Services Index (Februar)

56,1 Punkte (höchster Wert seit Mitte 2022)

deutlich über den Erwartungen

signalisiert starkes Wachstum im Dienstleistungssektor

Inflationssignal aus dem Dienstleistungssektor

Der Prices Paid Index fiel auf den niedrigsten Stand seit fast einem Jahr und deutet damit auf eine mögliche Abschwächung des Preisdrucks hin.

Arbeitsmarkt (ADP-Daten)

+63.000 neue Stellen im Februar

stärkster Zuwachs seit Juli 2025

positives Signal vor dem wichtigen NFP-Bericht am Freitag

Diese Daten stärken das Vertrauen der Anleger in die Stabilität der US-Wirtschaft.

Ölmarkt und geopolitische Lage bleiben wichtige Faktoren

Trotz der positiven Konjunkturdaten bleibt die geopolitische Lage ein wichtiger Einflussfaktor für die Börse aktuell.

Am Ölmarkt kam es zu einer leichten Gegenbewegung:

WTI-Öl: +0,2 % auf etwa 75 USD pro Barrel

Brent-Öl: −0,3 %

Investoren bewerten zunehmend die Möglichkeit, dass der Konflikt im Nahen Osten kürzer ausfallen könnte als zunächst erwartet.

Gleichzeitig bleiben militärische Entwicklungen ein Risikofaktor. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth erklärte, dass die USA und Israel kurz davor stehen könnten, vollständige Luftherrschaft über dem Iran zu erreichen.

Krypto und KI-Aktien treiben die Börse aktuell 🚀

Neben den klassischen Aktienmärkten stehen auch der Kryptosektor und Technologieaktien im Fokus der Investoren.

Bitcoin überschritt die Marke von 73.000 US-Dollar und markierte damit ein neues lokales Hoch.

Ein wichtiger Auslöser war politische Unterstützung aus den USA:

Donald Trump kritisierte Banken für ihre Haltung gegenüber Kryptowährungen

Unterstützung für den Clarity Act, ein Gesetz zur Regulierung digitaler Assets

Daraufhin stiegen mehrere Krypto-Aktien deutlich:

Coinbase (COIN): +14 %

MicroStrategy (MSTR): +11 %

Circle (CRCL): +3,5 %

Auch der Halbleitersektor profitierte von Optimismus rund um künstliche Intelligenz. Aussagen des Investors Leo KoGuan, dass „KI keine Blase, sondern erst der Anfang sei“, unterstützten die Branche. Nvidia legte beispielsweise rund 1,1 % zu.

Broadcom im Fokus der Anleger

Ein weiterer wichtiger Punkt für die Börse heute ist der bevorstehende Quartalsbericht von Broadcom (AVGO).

Das Unternehmen gilt als wichtiger Indikator für die Nachfrage nach KI-Chips außerhalb von Nvidia. Investoren erwarten starke Zahlen, nachdem der KI-Boom weiterhin enorme Investitionen in Rechenzentren und Infrastruktur antreibt.

Die Ergebnisse könnten daher wichtige Signale für den gesamten Technologiesektor liefern.

Fazit

Die Börse aktuell wird derzeit vor allem von zwei Faktoren bestimmt: starken Wirtschaftsdaten aus den USA und geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten.

Während robuste Konjunkturdaten und ein stabiler Arbeitsmarkt die Märkte stützen, bleiben politische Risiken ein Unsicherheitsfaktor.

Sollte sich die geopolitische Lage stabilisieren und die US-Wirtschaft weiterhin solide wachsen, könnten die Aktienmärkte ihre Erholung fortsetzen. Besonders Technologie-, KI- und Kryptowerte stehen dabei weiterhin im Fokus der Anleger.