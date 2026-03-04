BÖRSE HEUTE: Nasdaq und S&P 500 steigen nach starken US-Daten (04.03.2026)

- Starke US-Daten treiben die Börse heute
- Aktienmärkte erholen sich
- Krypto- und KI-Sektor im Fokus
- Starke US-Daten treiben die Börse heute
- Aktienmärkte erholen sich
- Krypto- und KI-Sektor im Fokus
Börse heute: Starke US-Daten treiben Märkte nach oben 📈
Die Börse heute zeigt sich deutlich stabiler, nachdem starke Konjunkturdaten aus den USA die Marktstimmung verbessert haben. Besonders der überraschend starke ISM Services Index sowie robuste Arbeitsmarktdaten haben die Sorgen über geopolitische Spannungen kurzfristig in den Hintergrund gedrängt.
An der Börse aktuell konnten die wichtigsten US-Indizes einen Teil ihrer jüngsten Verluste wieder wettmachen. Der Nasdaq 100 stieg um 1,8 %, während der S&P 500 rund 1 % zulegte. Positive Wirtschaftsdaten und Hoffnungen auf eine weniger lang andauernde geopolitische Eskalation stützten die Risikobereitschaft der Anleger.
Key Takeaways
Starke US-Daten treiben die Börse heute:
Der ISM Services Index steigt auf 56,1 Punkte und signalisiert kräftiges Wachstum im Dienstleistungssektor.
Aktienmärkte erholen sich:
Nasdaq 100 steigt um 1,8 % und der S&P 500 um 1 %, nachdem positive Konjunkturdaten geopolitische Sorgen teilweise überlagern.
Krypto- und KI-Sektor im Fokus:
Bitcoin steigt über 73.000 USD, während Krypto-Aktien und Halbleiterunternehmen von politischer Unterstützung und KI-Optimismus profitieren.
Starke US-Konjunkturdaten überraschen die Märkte
Die neuesten Wirtschaftsdaten zeigen, dass sich die US-Wirtschaft weiterhin robust entwickelt.
Wichtige Kennzahlen:
ISM Services Index (Februar)
-
56,1 Punkte (höchster Wert seit Mitte 2022)
-
deutlich über den Erwartungen
-
signalisiert starkes Wachstum im Dienstleistungssektor
Inflationssignal aus dem Dienstleistungssektor
Der Prices Paid Index fiel auf den niedrigsten Stand seit fast einem Jahr und deutet damit auf eine mögliche Abschwächung des Preisdrucks hin.
Arbeitsmarkt (ADP-Daten)
-
+63.000 neue Stellen im Februar
-
stärkster Zuwachs seit Juli 2025
-
positives Signal vor dem wichtigen NFP-Bericht am Freitag
Diese Daten stärken das Vertrauen der Anleger in die Stabilität der US-Wirtschaft.
Ölmarkt und geopolitische Lage bleiben wichtige Faktoren
Trotz der positiven Konjunkturdaten bleibt die geopolitische Lage ein wichtiger Einflussfaktor für die Börse aktuell.
Am Ölmarkt kam es zu einer leichten Gegenbewegung:
-
WTI-Öl: +0,2 % auf etwa 75 USD pro Barrel
-
Brent-Öl: −0,3 %
Investoren bewerten zunehmend die Möglichkeit, dass der Konflikt im Nahen Osten kürzer ausfallen könnte als zunächst erwartet.
Gleichzeitig bleiben militärische Entwicklungen ein Risikofaktor. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth erklärte, dass die USA und Israel kurz davor stehen könnten, vollständige Luftherrschaft über dem Iran zu erreichen.
Krypto und KI-Aktien treiben die Börse aktuell 🚀
Neben den klassischen Aktienmärkten stehen auch der Kryptosektor und Technologieaktien im Fokus der Investoren.
Bitcoin überschritt die Marke von 73.000 US-Dollar und markierte damit ein neues lokales Hoch.
Ein wichtiger Auslöser war politische Unterstützung aus den USA:
-
Donald Trump kritisierte Banken für ihre Haltung gegenüber Kryptowährungen
-
Unterstützung für den Clarity Act, ein Gesetz zur Regulierung digitaler Assets
Daraufhin stiegen mehrere Krypto-Aktien deutlich:
-
Coinbase (COIN): +14 %
-
MicroStrategy (MSTR): +11 %
-
Circle (CRCL): +3,5 %
Auch der Halbleitersektor profitierte von Optimismus rund um künstliche Intelligenz. Aussagen des Investors Leo KoGuan, dass „KI keine Blase, sondern erst der Anfang sei“, unterstützten die Branche. Nvidia legte beispielsweise rund 1,1 % zu.
Broadcom im Fokus der Anleger
Ein weiterer wichtiger Punkt für die Börse heute ist der bevorstehende Quartalsbericht von Broadcom (AVGO).
Das Unternehmen gilt als wichtiger Indikator für die Nachfrage nach KI-Chips außerhalb von Nvidia. Investoren erwarten starke Zahlen, nachdem der KI-Boom weiterhin enorme Investitionen in Rechenzentren und Infrastruktur antreibt.
Die Ergebnisse könnten daher wichtige Signale für den gesamten Technologiesektor liefern.
Fazit
Die Börse aktuell wird derzeit vor allem von zwei Faktoren bestimmt: starken Wirtschaftsdaten aus den USA und geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten.
Während robuste Konjunkturdaten und ein stabiler Arbeitsmarkt die Märkte stützen, bleiben politische Risiken ein Unsicherheitsfaktor.
Sollte sich die geopolitische Lage stabilisieren und die US-Wirtschaft weiterhin solide wachsen, könnten die Aktienmärkte ihre Erholung fortsetzen. Besonders Technologie-, KI- und Kryptowerte stehen dabei weiterhin im Fokus der Anleger.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!
- Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET
- Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
- Hier mehr erfahren
Krypto News: Bitcoin aktuell zwischen $60.000 und $74.000 – Wohin geht der Markt? 🪙
Gold: Die Kraft zur Stabilisierung! 🟡 Analyse & Prognose
Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴 Bitcoin, Öl, EURUSD
BÖRSE HEUTE: Wall Street fällt – Ölpreis über 93 USD wegen Nahost-Konflikt (06.03.2026)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.