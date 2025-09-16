Die Asien-Pazifik-Börsen handelten heute in ruhigem Fahrwasser. Anleger warten gespannt auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank (FOMC) am Mittwoch und die anschließende Pressekonferenz von Jerome Powell.

am Mittwoch und die anschließende Pressekonferenz von Jerome Powell. Im Marktbericht Börse zeigt sich, dass die Volatilität am Devisenmarkt gering bleibt. Auffällig war jedoch der japanische Yen, der Gewinne verbuchte ( USDJPY −0,27%), während der australische Dollar leicht nachgab ( AUDUSD −0,05%).

zeigt sich, dass die Volatilität am Devisenmarkt gering bleibt. Auffällig war jedoch der japanische Yen, der Gewinne verbuchte ( −0,27%), während der australische Dollar leicht nachgab ( −0,05%). Ein US-Gericht wies die Beschwerde von Donald Trump gegen Fed-Gouverneurin Lisa Cook ab. Damit darf sie an der FOMC-Sitzung teilnehmen – eine Berufung ist allerdings möglich. Parallel bestätigte der Senat Trumps Fed-Kandidaten Stephen Miran, der nun ebenfalls an der Sitzung teilnimmt.

In Tokio erklärte Kabinettssekretär Hayashi, Japan sei zufrieden mit der Umsetzung des US-Handelsabkommens. Seine Aussagen stützten die Stärke des Yen.

US-Finanzministerin Bessent betonte, dass Washington keine Zölle gegen China für russisches Öl einführen werde, solange Europa nicht denselben Schritt geht. Trump hingegen drängt die EU auf Strafzölle von 50–100% gegenüber China und Indien, um Moskaus Einnahmen zu verringern.

Zudem erwägt die US-Regierung härtere Sanktionen gegen russische Ölkonzerne sowie die Nutzung von eingefrorenen Vermögenswerten in Höhe von 300 Milliarden USD zur Finanzierung der Ukraine.

Aus Australien meldete Vize-Notenbankchefin Sarah Hunter, dass die Inflation sich dem Zielbereich nähere und die Risiken ausgeglichen seien. Der Konsum habe sich leicht verbessert, die Beschäftigung bleibe hoch, und die Kerninflation entspreche den Prognosen.

Im Blick der Anleger steht auch die Bank of England: Am 18. September entscheidet sie über den Leitzins – einen Tag nach der Fed. Erwartet wird eine Beibehaltung bei 4,00%. Laut Umfragen rechnen 42 Ökonomen mit einer Zinssenkung im vierten Quartal, drei Experten sogar mit 50 Basispunkten, während 22 keine Zinssenkung im Jahr 2025 erwarten.

