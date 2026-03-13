Wirtschaftskalender: Börse heute im Fokus - PCE-Inflation aus den USA und wichtige Konjunkturdaten weltweit

Das Wichtigste in Kürze PCE-Daten im Fokus der Märkte

Zahlreiche Inflationsdaten aus Europa

Gemischte Signale aus dem Arbeitsmarkt und der Industrie

Der Wirtschaftskalender für die Börse heute liefert eine Vielzahl wichtiger Konjunkturdaten, die für Anleger und Marktbeobachter besonders relevant sind. Im Mittelpunkt steht die Veröffentlichung der PCE-Inflationsdaten aus den USA, die als bevorzugter Inflationsindikator der Federal Reserve gelten und eine zentrale Rolle für zukünftige Zinspolitik-Entscheidungen spielen. Neben den US-Daten richtet sich der Blick der Märkte auch auf eine Reihe wichtiger Makrodaten aus Europa und Kanada, darunter BIP-Zahlen, Industrieproduktion, Arbeitsmarktdaten sowie Inflationswerte. Diese Veröffentlichungen können die Stimmung an den Aktienmärkten, Wechselkurse sowie Rohstoffpreise spürbar beeinflussen. Gerade an Tagen mit zahlreichen Veröffentlichungen bietet der Wirtschaftskalender einen wichtigen Überblick für die Börse heute, da er zeigt, welche Ereignisse kurzfristig zu erhöhter Volatilität an den Finanzmärkten führen können. Wirtschaftskalender: Wichtige Termine im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) Vereinigtes Königreich BIP Januar im Monatsvergleich: 0,2 % (Erwartung: 0,1 %)

BIP Januar im Quartalsvergleich: 0,3 % (Erwartung: 0,1 %)

BIP Januar im Jahresvergleich: 0,9 % (Erwartung: 0,7 %)

Industrieproduktion Januar im Monatsvergleich: 0,2 % (Erwartung: -0,9 %)

Industrieproduktion Januar im Jahresvergleich: 0,6 % (Erwartung: 0,5 %)

Produktion im verarbeitenden Gewerbe Januar im Monatsvergleich: 0,2 % (Erwartung: -0,5 %)

Produktion im verarbeitenden Gewerbe Januar im Jahresvergleich: 1,5 % (Erwartung: 0,5 %)

Handelsbilanz Januar: -22,1 Mrd. GBP (Erwartung: -22,72 Mrd. GBP)

Inflationserwartungen der Verbraucher Q1: 3,5 % Schweden Arbeitslosenquote Februar: 8,6 % Rumänien Inflation im Jahresvergleich Februar: 9,4 % (Erwartung: 9,6 %)

Industrieproduktion saisonbereinigt Januar im Monatsvergleich: -0,5 % (Erwartung: 0,8 %) Ungarn Industrieproduktion saisonbereinigt Januar im Monatsvergleich: 1,5 % (Erwartung: 1 %)

Industrieproduktion nicht saisonbereinigt Januar im Jahresvergleich: -2,5 % (Erwartung: 1,8 %)

Industrieproduktion arbeitstäglich bereinigt Januar im Jahresvergleich: 0,3 % (Erwartung: -1 %) Frankreich Inflation im Monatsvergleich Februar: 0,7 % (Erwartung: -0,3 %)

HVPI Inflation im Monatsvergleich: 0,8 % (Erwartung: -0,4 %)

Inflation im Jahresvergleich: 1 % (Erwartung: 0,3 %)

HVPI Inflation im Jahresvergleich: 1,1 % (Erwartung: 0,4 %) Slowakei Inflation im Monatsvergleich Februar: 0,1 % (Erwartung: 1,8 %)

Inflation im Jahresvergleich Februar: 3,7 % (Erwartung: 4 %) Spanien Inflation im Monatsvergleich Februar: 0,4 % (Erwartung: -0,4 %)

HVPI Inflation im Monatsvergleich: 0,4 % (Erwartung: -0,8 %)

Inflation im Jahresvergleich: 2,3 % (Erwartung: 2,3 %)

HVPI Inflation im Jahresvergleich: 2,5 % (Erwartung: 2,4 %) Polen Inflation im Monatsvergleich Februar: 0,3 % (Erwartung: 0,6 %)

Inflation im Jahresvergleich Februar: 2,1 % (Erwartung: 2,2 %) Italien Industrieproduktion Januar im Monatsvergleich: 0,3 % (Erwartung: -0,4 %) Eurozone Industrieproduktion Januar im Monatsvergleich: 0,6 % (Erwartung: -1,4 %)

Industrieproduktion arbeitstäglich bereinigt im Jahresvergleich: 1,4 % (Erwartung: 1,2 %) Kanada Arbeitslosenquote Februar: 6,6 % (Erwartung: 6,5 %)

Veränderung der Beschäftigung Februar: +10,5 Tsd. (Erwartung: -24,8 Tsd.)

Vollzeitbeschäftigung: +44,9 Tsd.

Teilzeitbeschäftigung: -69,7 Tsd.

Warenverkäufe Januar im Monatsvergleich: -3,2 % (Erwartung: 0,6 %)

Kapazitätsauslastung Q4: 78,5 % USA Persönliche Ausgaben Januar im Monatsvergleich: 0,3 % (Erwartung: 0,4 %)

PCE Kerninflation im Monatsvergleich: 0,4 % (Erwartung: 0,4 %)

PCE Inflation im Monatsvergleich: 0,3 % (Erwartung: 0,4 %)

PCE Kerninflation im Jahresvergleich: 3,1 % (Erwartung: 3 %)

PCE Inflation im Jahresvergleich: 2,9 % (Erwartung: 2,9 %)

BIP Revision Q4 (annualisiert): 1,4 % (Erwartung: 4,4 %)

Privater Konsum Revision Q4: 2,4 % (Erwartung: 3,5 %)

BIP-Deflator Revision im Quartalsvergleich: 3,7 %

PCE Kernindex Revision im Quartalsvergleich: 2,7 % (Erwartung: 2,9 %)

Persönliches Einkommen Januar im Monatsvergleich: 0,4 % (Erwartung: 0,3 %)

Auftragseingänge langlebiger Güter (vorläufig) Januar: 1,1 % (Erwartung: -1,4 %)

Auftragseingänge langlebiger Güter ohne Verteidigung (vorläufig): 0,5 % (Erwartung: 1 %) USA – 15:00 Uhr Verbrauchervertrauen der Universität Michigan (vorläufig) März: 55 (Erwartung: 56,6)

Inflationserwartungen kurz-/langfristig: 3,4 % / 3,3 %

JOLTS offene Stellen Januar: 6,7 Mio. (Erwartung: 6,542 Mio.) USA – 18:00 Uhr Ölbohrplattformen (wöchentlich): 412 (Erwartung: 411) Fazit:

Der heutige Wirtschaftskalender für die Börse heute ist besonders datenreich. Vor allem die PCE-Inflationszahlen aus den USA sowie zahlreiche europäische Inflations- und Produktionsdaten könnten die Erwartungen an die zukünftige Geldpolitik beeinflussen und damit kurzfristig für Bewegung an den globalen Aktienmärkten sorgen. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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