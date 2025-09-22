Die asiatischen Börsen zeigen sich heute Morgen freundlich. Im Marktbericht Börse sehen wir den Nikkei 225 mit einem Plus von +1,2%, den China A50 bei +0,66% und den KOSPI bei +0,52%. Damit knüpfen die asiatischen Indizes an die positive Entwicklung der US-Börsen vom Freitag an. US-Politik und mögliche Risiken In den USA blicken Anleger gespannt auf den Haushaltsstreit. Bis zum 30. September müssen die Gesetzgeber einen neuen Finanzierungsgesetzesentwurf verabschieden, um einen Government Shutdown zu verhindern. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Geopolitische Entwicklungen belasten die Stimmung Die geopolitische Lage bleibt angespannt: Estland rief nach dem Eindringen russischer MiG-31-Kampfjets am Freitag NATO-Artikel 4 aus. Zudem mussten deutsche Kampfjets ein russisches Flugzeug über der Ostsee abfangen. Solche Nachrichten beeinflussen die Börse Aktuell zunehmend. Währungen im Fokus Der japanische Yen gehört heute zu den schwächsten Währungen. Grund ist die Unsicherheit rund um die japanischen Präsidentschaftswahlen sowie die jüngsten BoJ-Entscheidungen. Das Währungspaar USD/JPY stieg auf über 148,35.

Dagegen profitieren der australische Dollar (AUD) und der US-Dollar von klaren Zuwächsen. Hintergrund sind die hawkishen Kommentare von RBA-Gouverneurin Bullock, die trotz positiver Arbeitsmarktdaten vor übermäßiger Nachfrage warnte. Moody’s Rating-Entscheidung zu Polen Ein weiteres wichtiges Thema im heutigen Marktbericht Börse ist die Bewertung Polens. Die Ratingagentur Moody’s bestätigte die Kreditwürdigkeit des Landes mit A2/P-1, senkte jedoch den Ausblick von „stabil“ auf „negativ“.

Grund sind steigende Staatsausgaben vor den Wahlen 2027 und höhere erwartete Haushaltsdefizite. China belässt Zinsen unverändert Die People’s Bank of China (PBoC) hält zum vierten Mal in Folge die Leitzinsen stabil: der einjährige Basiszins bleibt bei 3,0%, der fünfjährige bei 3,5%. Rohstoffe: Silber und Öl im Aufwind Auf dem Rohstoffmarkt steigen die Preise für SILBER (+1,5%) und WTI-Öl (+0,77%) deutlich. Gold legt um 0,35% zu, während Erdgas (NATGAS) keine klare Richtung findet. 👉 Damit ist der heutige Marktbericht Börse klar von positiven Signalen aus Asien, politischen Risiken in den USA und Europa sowie von Rohstoffimpulsen geprägt. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

