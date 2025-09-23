Die Börse Aktuell zeigt ein gemischtes Bild in der Region Asien-Pazifik (APAC): Während die Börse in Tokio feiertagsbedingt geschlossen blieb, verlor der Hang Seng Index -0,9%, der Shanghai Composite stieg hingegen um +0,5%. Australiens S&P/ASX 200 fiel leicht um -1,0%. An der Wall Street deuten die Futures nach einer positiven Montags-Session auf weitere leichte Gewinne hin. Die Euro Stoxx 50 Futures notieren vor Eröffnung bei +0,1%, nachdem der Index gestern -0,3% schwächer geschlossen hatte. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Marktbericht Börse: Gründe für die Euphorie Die Euphorie an der Wall Street wurde durch die Ankündigung einer Partnerschaft zwischen OpenAI und NVIDIA befeuert. NVIDIA will bis zu 100 Milliarden USD in die Weiterentwicklung von OpenAIs KI-Systemen investieren. Zusätzlich sorgte Piper Sandler mit einer Anhebung des Tesla-Kursziels auf 500 USD für Aufmerksamkeit, unter Hinweis auf die starke KI-Positionierung von Tesla. Börse Aktuell: Wichtige Termine und Daten Heute stehen mehrere Schlüsselereignisse im Fokus: Unternehmensberichte: Micron, Kingfisher

Konjunkturdaten: Flash-PMIs für Eurozone, UK und USA

Geldpolitik: Entscheidungen der Riksbank und NBH

