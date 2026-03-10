Nasdaq 100: US Börse startet Erholung nach nervösem Handelsbeginn 📈

Die US Börse zeigt nach einem nervösen Start in den Handelstag wieder erste Anzeichen einer Stabilisierung. Nachdem geopolitische Spannungen im Nahen Osten zunächst für Verluste sorgten, drehen die wichtigsten Indizes inzwischen ins Plus. Besonders der Nasdaq 100 profitiert von einer spürbaren Entspannung am Ölmarkt und von Hoffnungen auf mögliche Interventionen durch internationale Energieorganisationen.

Ein deutlicher Rückgang der Ölpreise sowie Signale der IEA und der G7, strategische Reserven freizugeben, sorgen für neue Zuversicht unter Investoren. Dadurch gewinnen insbesondere wachstumsorientierte Technologieaktien wieder an Attraktivität, was sich direkt im Nasdaq 100 widerspiegelt.

Key Takeaways

Nasdaq 100 dreht wieder ins Plus:

Technologieaktien profitieren von sinkenden Ölpreisen und verbessern die Stimmung an der US Börse.

Öl bleibt entscheidender Faktor:

Der Rückgang von Brent unter 90 USD sorgt kurzfristig für Entlastung an den Aktienmärkten.

Technische Struktur bleibt stabil:

Der Nasdaq 100 verteidigt den wichtigen 200-Tage-EMA und notiert wieder über dem 100-Tage-EMA.

Ölpreisrückgang unterstützt die US Börse 🛢️

Die jüngste Erholung an der US Börse steht in engem Zusammenhang mit der Entwicklung am Energiemarkt. Nachdem Brent-Öl zuvor stark gestiegen war, fiel der Preis inzwischen wieder unter die Marke von 90 US-Dollar pro Barrel.

Dieser Rückgang reduziert kurzfristig die Sorgen vor steigenden Energiekosten und möglichen Inflationsschüben. Für Aktienmärkte bedeutet das:

geringerer Kostendruck für Unternehmen

verbesserte Wachstumsaussichten

steigende Risikobereitschaft bei Investoren

Die wichtigsten US-Indizes reagieren entsprechend positiv:

Dow Jones: etwa +0,5 %

S&P 500: rund +0,4 %

Nasdaq 100: etwa +0,6 %

Besonders der technologieorientierte Nasdaq 100 profitiert von dieser Entwicklung, da Wachstumsunternehmen empfindlich auf steigende Zinsen und Energiepreise reagieren.

Nasdaq 100 verteidigt wichtige technische Unterstützung

Aus technischer Sicht bleibt der Nasdaq 100 in einer stabilen mittelfristigen Struktur. Der Index verteidigt bereits zum dritten Mal in den vergangenen zehn Monaten die wichtige Unterstützungszone rund um den 200-Tage-EMA.

Der heutige Anstieg bringt den Nasdaq 100 Index zudem wieder über den 100-Tage-EMA, was als positives Signal für die kurzfristige Marktstruktur gewertet wird.

Damit bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend zunächst intakt. Entscheidend für die weitere Entwicklung des Nasdaq 100 dürfte jedoch weiterhin der Energiemarkt sein.

In den vergangenen Tagen zeigte sich eine klare inverse Korrelation zwischen Ölpreis und Nasdaq 100:

Steigende Ölpreise belasteten die Technologieaktien, während fallende Energiepreise für Entlastung sorgten.

► Nasdaq 100 Index WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: US100

Geopolitische Risiken bleiben bestehen ⚠️

Trotz der aktuellen Erholung bleibt die Lage für die US Börse fragil. Die Spannungen im Persischen Golf und mögliche Störungen im Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus stellen weiterhin ein erhebliches Risiko für den Energiemarkt dar.

Investoren beobachten besonders aufmerksam:

mögliche Angriffe auf Energieinfrastruktur

Entscheidungen der IEA und G7 zu strategischen Ölreserven

Entwicklungen im Konflikt mit Iran

Sollte es zu erneuten Versorgungsunterbrechungen kommen, könnten Ölpreise wieder steigen und damit erneut Druck auf die US Börse und insbesondere auf wachstumsorientierte Indizes wie den Nasdaq 100 ausüben.

Fazit

Der Nasdaq 100 zeigt eine deutliche Stabilisierung nach dem nervösen Handelsstart und profitiert aktuell von sinkenden Energiepreisen sowie Hoffnungen auf politische Maßnahmen zur Stabilisierung des Ölmarktes.

Für die US Börse bleibt jedoch die geopolitische Lage im Nahen Osten der entscheidende Treiber. Sollte der Konflikt weiter eskalieren oder die Ölpreise erneut steigen, könnten die Märkte schnell wieder unter Druck geraten.

Kurzfristig deutet die technische Lage jedoch darauf hin, dass der Nasdaq 100 weiterhin im übergeordneten Aufwärtstrend bleibt – vorausgesetzt, der Energiemarkt bleibt stabil.

Nasdaq 100 Index Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

