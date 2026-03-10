BÖRSE HEUTE: Wall Street verliert Schwung – Ölpreise steigen wegen Iran-Spannungen (10.03.2026)

Börse heute: Wall Street verliert Momentum wegen Iran-Risiken ⚠️

Die Börse heute zeigt gemischte Signale. Während wichtige US-Indizes weiterhin im Plus notieren, verlieren sie zunehmend an Dynamik. Hintergrund sind neue Berichte der US-Geheimdienste, wonach Iran möglicherweise Seeminen in der Straße von Hormus platziert hat.

Diese Meldungen sorgten kurzfristig für neue Unsicherheit an den Finanzmärkten. Gleichzeitig reagierten die Energiemärkte sofort: Ölpreise sprangen wieder über 88 US-Dollar pro Barrel, wodurch ein Teil der Tagesgewinne an der Börse aktuell wieder verloren ging.

Dennoch bleiben die wichtigsten US-Indizes weiterhin positiv:

Nasdaq 100: +0,67 %

S&P 500: +0,55 %

Russell 2000: +0,9 %

Key Takeaways

Geopolitische Risiken bremsen die Börse heute:

Berichte über iranische Seeminen in der Straße von Hormus lassen Ölpreise steigen und dämpfen die Marktstimmung.

US-Indizes bleiben im Plus:

Nasdaq 100, S&P 500 und Russell 2000 halten ihre Gewinne trotz geopolitischer Spannungen.

Technischer Trend bleibt stabil:

Der Nasdaq 100 verteidigt wichtige Unterstützungszonen und bleibt mittelfristig im Aufwärtstrend.

Geopolitik und Ölpreise bleiben zentraler Faktor 🛢️

Die Straße von Hormus zählt zu den wichtigsten Energiehandelsrouten der Welt. Berichten zufolge verfügt Iran über 2.000 bis 6.000 Seeminen, die mit kleinen Booten transportiert werden können.

Die Möglichkeit einer Blockade dieser Route würde den globalen Ölhandel erheblich beeinträchtigen. Entsprechend sensibel reagieren die Märkte:

Ölpreise steigen kurzfristig

Aktienmärkte verlieren Momentum

Risikoindikatoren schwanken

Trotz dieser Unsicherheit zeigt sich die Börse aktuell bislang relativ stabil, was darauf hindeutet, dass Investoren weiterhin auf eine begrenzte Eskalation setzen.

Nasdaq 100 verteidigt wichtige technische Marke

Aus technischer Sicht bleibt der US-Technologiesektor stabil. Der Nasdaq 100 (US100) verteidigt bereits zum dritten Mal innerhalb der letzten zehn Monate die wichtige 200-Tage-EMA-Zone.

Gleichzeitig schiebt die heutige Aufwärtsbewegung den Index wieder über den 100-Tage-EMA, was aus mittelfristiger Perspektive weiterhin ein positives Signal darstellt.

Solange diese Unterstützungszonen halten, bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend der US-Börse grundsätzlich intakt.

Weitere wichtige Entwicklungen an der Börse aktuell 📊

Neben geopolitischen Faktoren beeinflussen auch Unternehmensmeldungen und Konjunkturdaten die Märkte.

US-Wirtschaft:

Der amerikanische Immobilienmarkt überraschte positiv. Trotz Erwartungen eines leichten Rückgangs zeigte der Markt im zweiten Monat des Jahres 2026 weiterhin stabile Nachfrage.

Europa:

Europäische Aktienmärkte beendeten den Handel deutlich im Plus:

DAX: +2,25 %

CAC40: +2,16 %

FTSE100: +1,59 %

WIG20: +2,16 %

Unternehmensnews:

Novo Nordisk: Aktie fällt über 3 % nach einer FDA-Warnung zu Meldeverfahren bei Nebenwirkungen von Ozempic.

Nvidia: arbeitet laut Wired an einer neuen Open-Source-Plattform für KI-Agenten namens NemoClaw, die Unternehmen automatisierte Aufgabenlösungen ermöglichen soll.

Volatilität:

Der VIX-Index fällt heute um mehr als 2,5 %, was auf eine leichte Entspannung der Marktstimmung hindeutet.

Rohstoffe, Forex und Krypto im Überblick

Die Entwicklung an den Rohstoffmärkten bleibt uneinheitlich:

Brent: –1,3 %

WTI: –4,5 %

NATGAS: –2 %

Metalle entwickeln sich hingegen positiv:

Gold: +0,85 %

Silber: +0,77 %

Kupfer: +1,7 %

Am Devisenmarkt zeigt der australische Dollar heute die stärkste Performance, während Yen und Schweizer Franken zu den schwächeren Währungen zählen.

Auch der Kryptomarkt profitiert von der verbesserten Stimmung:

Bitcoin steigt rund 2 % und nähert sich wieder der Marke von 70.000 US-Dollar.

Fazit

Die Börse aktuell bewegt sich weiterhin im Spannungsfeld zwischen geopolitischen Risiken und robusten wirtschaftlichen Daten. Während neue Meldungen aus dem Nahen Osten kurzfristig für Unsicherheit sorgen, bleiben die wichtigsten US-Indizes stabil.

Entscheidend für die weitere Entwicklung der Börse heute dürfte vor allem der Energiemarkt sein. Sollte sich die Situation rund um die Straße von Hormus weiter zuspitzen, könnten steigende Ölpreise erneut Druck auf Aktienmärkte ausüben. Bleibt eine Eskalation jedoch aus, könnten die Märkte ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen.

AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB