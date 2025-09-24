Die Börse Aktuell zeigt am Dienstag eine erste größere Gewinnmitnahme im September. An der Wall Street verzeichnete der Nasdaq den stärksten Rückgang (-0,95%), gefolgt vom S&P 500 (-0,55%), Russell 2000 (-0,25%) und dem Dow Jones (-0,2%). Futures auf die wichtigsten US- und EU-Indizes handeln leicht im Plus (EU50: +0,03%, US30: +0,1%). Powell bremst die Stimmung Auslöser für die Schwäche war die Rede von Fed-Chef Jerome Powell. Er betonte, dass es keinen „risikofreien“ geldpolitischen Weg gebe: Die Inflation bleibe hoch, der Arbeitsmarkt kühle sich ab, und die Zinsen müssten restriktiv bleiben. Powell ergänzte, dass die US-Börse hoch bewertet sei. Dies verstärkte die Unsicherheit und führte zu Gewinnmitnahmen – ein klares Signal für die Börse Aktuell. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Unternehmens- und Politik-News Besonders im Blick steht Lithium Americas: Die Trump-Administration verhandelt über einen 2,26-Milliarden-Dollar-Kredit des Energieministeriums für das Thacker-Pass-Projekt. Im Gegenzug soll die Regierung einen 10%-Anteil erhalten. Ab 2028 soll die Mine in Nevada 40.000 Tonnen Lithium pro Jahr liefern – ein zentraler Beitrag zur Batterieproduktion. Die Aktie legte daraufhin fast 80 % zu. Trump bekräftigte zudem seine Unterstützung für die Ukraine mit Blick auf EU- und NATO-Hilfen. Marktbericht Börse – Asien und Australien In Asien herrscht nach der Wall-Street-Schwäche Zurückhaltung. Während China (CHN.cash: +1,1%) und Hongkong (HK.cash: +1%) im Plus notieren, verliert Australien (AU200.cash: -0,65%). Indien (Nifty 50: -0,35%) und Japan (Nikkei 225: -0,05%) zeigen ebenfalls Korrekturen. Australien meldete im August eine Inflation von 3 % im Jahresvergleich – der höchste Stand seit Juli 2024. Treiber waren Wohnen (+4,5%), Lebensmittel (+3%) sowie Alkohol und Tabak (+6%). Damit dürfte die Reserve Bank of Australia vorsichtiger bei Zinssenkungen vorgehen. Japan – Schwächerer PMI drückt Stimmung Der vorläufige japanische PMI für September zeigt die schwächste Expansion seit 4 Monaten (51,1 nach 52). Besonders die Industrie schwächelte deutlich (48,4, niedrigster Stand seit März), belastet durch Auftrags- und Exportrückgänge. Der Servicesektor konnte dank starker Inlandsnachfrage stabilisieren. Devisen, Edelmetalle und Krypto – Börse Aktuell Am Devisenmarkt ist der australische Dollar stärkster G10-Wert (AUDUSD: +0,35%), während der US-Dollar nach zwei schwachen Tagen wieder zulegt (USDIDX: +0,15%). Besonders stark zeigt er sich gegen die nordischen Währungen. Der Yen verliert breit. EURUSD fällt leicht auf 1,1803. Edelmetalle bleiben gefragt: Gold steigt auf 3.770 USD je Unze (+0,2%), Silber auf 44.195 USD (+0,3%). Platin (+1%) und Palladium (+0,15%) liegen ebenfalls im Plus. Im Krypto-Sektor erholt sich Bitcoin leicht auf 112.490 USD (+0,1%), während Ethereum weiter nachgibt (-0,7% auf 4.151 USD). 👉 Fazit Börse Aktuell: Die Märkte reagieren sensibel auf Aussagen der Fed, Inflationsdaten und geopolitische Entwicklungen. Der heutige Marktbericht Börse zeigt eine Mischung aus Gewinnmitnahmen, Unsicherheit und punktuellen Chancen – von Lithium über Edelmetalle bis hin zu Devisen.





