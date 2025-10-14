Intel Aktie fällt nach Kritik von Ex-CEO Gelsinger – Analysten sehen strukturelle Risiken

💻 Intel Aktie unter Druck: Ex-CEO Gelsinger kritisiert US-"CHIPS Act" scharf

💬 Einleitung

Die Intel Aktie gerät unter Druck, nachdem der ehemalige CEO Pat Gelsinger in einem Interview deutliche Kritik am US-"CHIPS Act" und der Industriepolitik der Regierung äußerte.

Gelsinger warf dem US-Handelsministerium „jahrelange Verzögerungen“ vor und erklärte, dass die milliardenschweren Investitionen bislang kaum spürbare Effekte auf die tatsächliche Halbleiterproduktion in den USA hätten.

Seine Aussagen lösten eine spürbare Marktreaktion aus – die Aktie fiel zwischenzeitlich um 4 % bei erhöhtem Handelsvolumen.

► Intel ISIN: US4581401001 | WKN: 855681 | Ticker: INTC

🔑 Key Takeaways

1️⃣ Kritik am CHIPS Act: Gelsinger bemängelt die ineffiziente Umsetzung des milliardenschweren Förderprogramms zur Stärkung der US-Halbleiterindustrie – „zweieinhalb Jahre lang ist praktisch nichts passiert“.

2️⃣ Intel verliert technologische Führungsrolle: Trotz eines Kursanstiegs von +58 % in den letzten 12 Monaten liegt die Aktie auf 5-Jahres-Sicht über 30 % im Minus. Intel hinkt bei KI-Chips und Data-Center-Lösungen hinter Konkurrenten wie Nvidia und AMD her.

3️⃣ Bank of America wird skeptisch: Die Analysten stufen die Intel Aktie auf „Underperform“ herab und senken das Kursziel – Begründung: fehlendes KI-Portfolio, begrenzte Restrukturierungsfähigkeit und anhaltende Wettbewerbsprobleme.

⚙️ Ex-CEO Gelsinger: „CHIPS Act ist ein Rohrkrepierer“

Der frühere Intel-Chef kritisierte, dass die staatlichen Investitionen von rund 11,1 Milliarden US-Dollar nur dann sinnvoll seien, wenn sie konkret in neue Fabriken und Produktionskapazitäten umgesetzt würden.

Er sprach von einer „verpassten Chance“, die USA im globalen Halbleitermarkt unabhängiger von Asien zu machen.

📉 Die Reaktion an der Börse folgte prompt: Anleger zeigten sich verunsichert, die Aktie fiel deutlich.

Analysten betonen, dass Gelsingers Aussagen alte Wunden aufreißen – Intel kämpft weiter mit strukturellen Defiziten, einer langsamen Innovationskultur und einer fehlenden Führungsrolle im KI-Bereich.

🧠 Chartanalyse: Unterstützungszonen rücken in den Fokus

Nach dem jüngsten Rücksetzer stoppte die Intel Aktie (INTC) an der EMA100-Linie und dem Fibonacci-Level 38,2 %.

Sollte dieses technische Unterstützungsniveau nicht halten, droht ein weiterer Rückgang in Richtung 33 US-Dollar, wo eine breitere Unterstützungszone zwischen den Fibo-Niveaus 50 % und 61,8 % liegt.

Darunter verläuft die EMA200, die als entscheidende mittelfristige Trendlinie gilt.

💬 Marktreaktion & Analystenkommentare

Kritische Stimmen überwiegen: Gelsingers Aussagen gelten als Signal, dass Intel weiterhin interne Umstrukturierungsprobleme hat.

Bank of America senkte das Kursziel und erwartet, dass die Aktie kurzfristig unter Druck bleibt.

Analysten mahnen, dass kurzfristige Kursgewinne ohne tiefgreifende Reformen kaum nachhaltig sein werden.

🧩 Vergleich mit Wettbewerbern

Während Nvidia mit dominierender Marktstellung im KI-Bereich glänzt und AMD im CPU-Markt weiter Marktanteile gewinnt, kämpft Intel mit der Modernisierung seiner Produktionsprozesse.

Das Unternehmen setzt zwar auf den Ausbau der Foundry-Sparte (Auftragsfertigung), doch bislang fehlt es an konkreten Erfolgen und neuen Produktimpulsen.

🧠 Fazit – Intel Aktie zwischen Reformdruck und Marktunsicherheit

Die Aussagen von Pat Gelsinger verdeutlichen: Intel steht weiterhin an einem strategischen Scheideweg.

Ohne tiefgreifende strukturelle Änderungen und eine klare Neupositionierung im KI- und Chipdesign-Markt droht die Aktie trotz kurzfristiger Erholungen weiter an Relevanz zu verlieren.

Langfristige Anleger sollten die Unterstützungszonen genau beobachten – ein Bruch unter 33 USD könnte eine neue Abwärtswelle auslösen.

Kurzfristig bleibt die Stimmung angespannt, mittelfristig hängt alles davon ab, ob Intel die versprochenen Reformen und Investitionen endlich umsetzt.

Intel Aktie Chart (H1)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

