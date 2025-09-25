Die Börse Aktuell startet mit leichten Gewinnen in Asien. Die wichtigsten Asia-Pacific-Indizes notieren zwischen +0,15 % und +0,70 %. China : Leitindizes steigen zwischen 0,50–0,70 %.

Australien (AU200.cash) : +0,45 %.

Japan (JP225) : +0,17 %.

Fed-Vertreterin Mary Daly bekräftigte die Unterstützung für weitere Zinssenkungen, nannte jedoch keinen genauen Zeitplan. Sie betonte einen datenabhängigen Kurs: Wirtschaftswachstum und Arbeitsmarkt zeigen Abkühlung.

Inflation konzentriert sich vor allem auf zollbetroffene Bereiche.

Die jüngste Zinssenkung wurde als „Versicherung“ bezeichnet, Rezessionsrisiken gelten als gering. Heute werden gleich sieben Fed-Mitglieder sprechen – darunter Williams, Goolsbee, Bowman, Barr, Logan, Daly und Schmid. Ihre Kommentare könnten Hinweise auf die Sitzungen im Oktober und Dezember geben. Börse Aktuell: Bank of Japan (BoJ) im Fokus Aus den Protokollen der BoJ-Sitzung im Juli geht hervor: Weitere Zinserhöhungen sind wahrscheinlich, wenn Wirtschaft und Preise im Rahmen der Prognosen verlaufen.

Einige Mitglieder fordern eine schnellere Straffung und eine Umschichtung in neutralere Anlagen.

Makoto Sakurai, ehemaliges BoJ-Mitglied, sieht mögliche Zinsschritte bereits im Oktober. Insgesamt erwartet er bis 2028 bis zu 100 Basispunkte Anhebungen, mit einem Zinsgipfel nahe 1,5 %. Aktuelle Daten: Der BoJ Services-PPI verlangsamte sich im August auf +2,7 % im Jahresvergleich (nach 2,9 % erwartet/zuvor). Marktbericht Börse: China setzt auf Yuan-Internationalisierung Der Vize-Gouverneur der chinesischen Zentralbank betonte, die Internationalisierung von Yuan-Anleihen voranzutreiben. Derzeit beträgt der Auslandsanteil am Onshore-Bondmarkt (192 Bio. CNY, weltweit zweitgrößter) nur rund 2 %.

Geplante Maßnahmen: Nutzung von CNY-Anleihen als Sicherheiten in Hongkong und global.

Erhöhung der Swap Connect -Limits.

Zugang zu Repo-Geschäften.

Einführung von Futures auf chinesische Staatsanleihen in Hongkong. Fazit – Börse Aktuell im Überblick Der heutige Marktbericht Börse zeigt: Asien-Indizes mit leichten Gewinnen.

Fed hält Kurs auf mögliche weitere Zinssenkungen.

BoJ bleibt auf Straffungspfad, mögliche Zinserhöhungen schon im Herbst.

