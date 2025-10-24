EURUSD Prognose: Starke US-PMI-Daten treiben den Dollar – Forex Aktuell Analyse

Das Wichtigste in Kürze PMI fiel besser aus als vom Markt erwartet

Der Markt hatte einen schlechteren Wert als im Vormonat erwartet, stattdessen stieg er jedoch erneut an

EURUSD gab die meisten Gewinne nach Veröffentlichung des Verbraucherpreisindexes wieder ab

Dienstleistungen wachsen schneller als das verarbeitende Gewerbe

15:45 Uhr dt. Zeit – S&P Global USA PMI (Oktober): Composite: 54,8 (zuvor: 53,9)

Verarbeitendes Gewerbe: 52,2 (Erwartet: 51,9 | Zuvor: 52,0)

Dienstleistungen: 55,2 (Erwartet: 53,5 | Zuvor: 54,2) Die heute veröffentlichten PMI-Daten aus den USA fielen überraschend stark aus und deuten auf eine robuste wirtschaftliche Erholung hin. In Kombination mit einer niedrigeren Inflationsrate ist dies ein klares Signal, dass sich die US-Wirtschaft besser entwickelt als von vielen Marktteilnehmern erwartet. ►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Während sich das Wachstum im verarbeitenden Gewerbe stabilisiert, zeigt vor allem der Dienstleistungssektor deutliche Zuwächse. Besonders bemerkenswert ist, dass die Daten nicht nur über den Prognosen lagen, sondern auch über dem Niveau des Vormonats, obwohl ursprünglich ein leichter Rückgang erwartet wurde. Diese Entwicklung lässt darauf schließen, dass der Vermögenseffekt durch steigende Assetpreise und niedrigere Kreditkosten den Konsum und die Investitionstätigkeit angekurbelt haben. Marktausblick und EURUSD Prognose Ein starkes Wirtschaftswachstum ist zwar grundsätzlich positiv, hat jedoch ambivalente Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Sollte der PMI etwas schwächer ausgefallen sein, hätte dies der US-Notenbank (FED) zusätzlichen Spielraum für eine Lockerung der Geldpolitik gegeben – was tendenziell Aktienmärkte stützt und den US-Dollar schwächt. Da die aktuellen Zahlen jedoch auf eine weiterhin robuste Konjunktur hindeuten, sinkt der Druck auf die FED, die Zinsen zu senken. Das führt in der Regel zu einem stärkeren US-Dollar und belastet den EURUSD-Kurs. Der EURUSD hat nach den positiven PMI-Daten bereits einen Großteil seiner Gewinne nach der CPI-Veröffentlichung wieder abgegeben. Kurzfristig könnte sich die Abwärtsbewegung fortsetzen, wenn der Dollar seine Stärke beibehält. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit:

Die aktuellen Forex Aktuell-Daten zeigen: Die starken US-PMI-Zahlen sprechen für eine solide US-Konjunktur und einen festeren US-Dollar. Für Trader bedeutet das, dass die EURUSD Prognose kurzfristig eher bärisch ausfällt – zumindest solange die FED an ihrer restriktiven Haltung festhält. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

