Marktbericht Börse Aktuell: Asiens Märkte im Plus, Gold & Krypto steigen

Im heutigen Marktbericht Börse zeigen sich die asiatischen Indizes überwiegend im grünen Bereich. Wer auf die Börse Aktuell blickt, sieht den chinesischen Hang Seng mit einem Plus von 1,1 %, während der japanische Nikkei 225 um 1,3 % zulegt. Besonders deutlich fällt der Gewinn beim koreanischen KOSPI aus, der um 5,9 % nach oben schießt.

📈 Aktienmarkt: Impulse durch US-Finanzministerium

Hauptauslöser für die Kursgewinne waren die Ankündigungen von US-Finanzminister Scott Bessent. Seine Äußerungen führten zu einem deutlichen Rückgang der Renditen langlaufender Anleihen (-1,8 % bzw. 9 Basispunkte bei den 30-jährigen Anleihen) und einer spürbaren Abschwächung des US-Dollars (-0.9 %). Ein Teil dieses Kapitals wurde in die Aktienmärkte umgeleitet, wovon die asiatischen Börsen direkt profitierten.

Zusätzlichen Auftrieb erhielt der KOSPI durch einen Kurssprung der SK-Hynix-Aktie von über 12 %. Das Unternehmen hatte ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 40 Billionen Won (ca. 29 Mrd. USD) angekündigt. Bis zum 19. November sollen bis zu 24 Millionen Aktien erworben und eingezogen werden.

Die Maßnahmen des US-Finanzministeriums im Überblick:

Erhöhung der Obergrenze: Verdopplung des Schwellenwerts für einzelne Rückkaufaktionen von 2 Mrd. auf mindestens 4 Mrd. USD.

Fokus auf das lange Ende: gezielter Kauf langlaufender Staatsanleihen zur Erhöhung der Liquidität.

Zeitrahmen: Start am 9. September mit einer Laufzeit bis mindestens 4. November, wenn die neuen Quartalspläne vorgelegt werden.

🧈 Edelmetalle: Gold und Silber nach Rallye in leichter Korrektur

Die sinkenden Anleiherenditen stützten den Goldpreis, der am Vortag um 4,4 % zulegen konnte. In der heutigen Handelsentwicklung an der Börse Aktuell zeigt sich eine leichte Korrektur (-0,7 %). Eine ähnliche Dynamik wies Silber auf, das gestern um 5,8 % stieg.

Goldpreis: ca. 4.490 USD pro Feinunze

Silberpreis: ca. 67 USD pro Feinunze

₿ Kryptowährungen: Bitcoin steigt über 69.000 USD

Die großen Kryptowährungen verzeichneten ebenfalls deutliche Zugewinne. Der dynamische Anstieg von Bitcoin über die Marke von 69.000 USD wurde durch politischen Druck von Donald Trump gestützt, der den Kongress zur Verabschiedung des CLARITY Act drängt. Ein Treffen mit Branchenvertretern im Weißen Haus schürte am Markt erneut Hoffnungen auf eine vorteilhafte Regulierung.

💱 Devisenmarkt: US-Dollar gibt nach

Ein Blick auf den Devisenmarkt im aktuellen Marktbericht Börse zeigt ein differenziertes Bild: Der handelsgewichtete US-Dollar-Index fiel um 0,9 % auf den niedrigsten Stand seit Mai. Das Währungspaar EUR/USD stieg parallel um 0,9 % und näherte sich der Marke von 1,17.

Ein Abwertungsdruck dieser Größenordnung war zuletzt nach der Fed-Sitzung im Juli zu beobachten. Die Maßnahmen des Finanzministeriums stellen zwar technisch gesehen keine quantitative Lockerung der Federal Reserve dar, die Marktwirkung war jedoch vergleichbar: Das erhöhte Dollar-Angebot drückte den Wechselkurs.

Abbildung 1: Entwicklung ausgewählter Währungen (19.08.2026)

Quelle: XTB Research, 20.08.2026

Heute stabilisiert sich die Lage an der Börse Aktuell. Verluste verzeichnen vor allem Währungen, die häufig in Carry-Trade-Transaktionen genutzt werden. Auch der Australische Dollar schwächelt aufgrund enttäuschender Makrodaten.

Abbildung 2: Entwicklung ausgewählter Währungen (20.08.2026)

Quelle: XTB Research, 20.08.2026

🏛️ Makroökonomie und Geldpolitik: FOMC-Protokoll im Fokus

Das Sitzungsprotokoll der jüngsten FOMC-Debatte liefert wichtige Hinweise für die Zinsentwicklung:

Uneinigkeit über Inflation: Eine Mehrheit erwartet einen allmählichen Rückgang der Inflation im Laufe des Jahres, doch viele Mitglieder befürchten ein verharrend hohes Niveau. Die Kerninflation bleibt hoch und die Inflationserwartungen liegen über dem Niveau vor dem Iran-Konflikt.

Argumente für eine Zinspause: Befürworter einer Beibehaltung des Zinsniveaus argumentierten, dass eine Pause eine präzisere Lagebeurteilung ermögliche. Schwächere Arbeitsmarktdaten und nachlassender Inflationsdruck stützen diese Haltung im Nachhinein.

Befürworter von Zinsanhebungen: Mitglieder, die für eine Erhöhung stimmten, sahen darin die Chance, spätere und womöglich schmerzhaftere Straffungsmaßnahmen zu vermeiden.

🌍 Geopolitik: Gesicherter Korridor in der Straße von Hormus

Nach Berichten von Axios unter Berufung auf US-Beamte betreibt das US-Militär seit mehreren Wochen einen gesicherten Schifffahrtskorridor durch den südlichen Kanal der Straße von Hormus vor der Küste Omans.

Nachtlich werden 15 bis 20 Tanker eskortiert, was einen täglichen Export von rund 10 Millionen Barrel Öl ermöglicht – etwa die Hälfte des Volumens vor Ausbruch des Konflikts. In einzelnen Nächten erreicht das Volumen bis zu 15–20 Millionen Barrel.

🛢️ Energierohstoffe: Öl- und Gaspreise bleiben stabil

Die geopolitischen Meldungen hatten bislang keine nennenswerten Auswirkungen auf die Rohöl- und Erdgaspreise an der Börse Aktuell:

Brent-Rohöl: ca. 92 USD pro Barrel (+4 % im Wochenvergleich)

WTI-Rohöl: knapp unter 85 USD pro Barrel (+4 % im Wochenvergleich)

Europäisches Erdgas (TTF): ca. 63,50 EUR pro MWh (+6 % im Wochenvergleich)

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FAQ

Warum steigen die asiatischen Börsen aktuell?

Die asiatischen Aktienmärkte profitieren von sinkenden Anleiherenditen und einem schwächeren US-Dollar, ausgelöst durch angekündigte Anleihekaufprogramme des US-Finanzministeriums. Zudem stützte ein massive Aktienrückkaufprogramm von SK Hynix den koreanischen KOSPI-Index.

Wie entwickeln sich Goldpreis und Bitcoin im aktuellen Marktbericht?

Sowohl Gold als auch Bitcoin verzeichnen deutliche Zugewinne. Der Goldpreis stieg nach einem kräftigen Plus auf etwa 4.490 USD pro Feinunze, während Bitcoin getrieben durch Regulierungs-Hoffnungen in den USA über die Marke von 69.000 USD kletterte.

Was zeigt das aktuelle Sitzungsprotokoll (FOMC Minutes) der US-Notenbank Fed?

Das FOMC-Protokoll offenbart eine gespaltene Notenbank: Während eine Mehrheit von sinkender Inflation ausgeht, befürchten andere Mitglieder anhaltend hohen Druck. Jüngste schwächere Arbeitsmarktdaten stützen jedoch die Position derer, die für eine Zinspause plädierten.

Aus welchen Gründen schwächelt der US-Dollar an der Börse?

Der US-Dollar geriet durch die Maßnahmen des US-Finanzministeriums unter Druck. Durch die Erhöhung von Anleiherückkäufen wird dem Markt mehr Dollar-Liquidität zugeführt, was zu einer Abwertung der US-Währung führte.