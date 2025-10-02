BÖRSE AKTUELL: Asien stabil, US-Arbeitsmarkt schwach, FED im Fokus (02.10.25)

Einleitung Die Börse aktuell zeigt sich nach starken Gewinnen in Asien auch in Europa und den USA freundlich gestimmt. Positive Unternehmensmeldungen, Erwartungen an weitere Zinssenkungen der Fed und Entspannung bei drohenden US-Zöllen wirken als Treiber. In diesem Marktbericht Börse beleuchten wir die wichtigsten Impulse für den Handelstag. ✅ Drei Key Takeaways 🌏 Asienrallye stützt weltweite Märkte Nikkei: +1,2 %

Hang Seng: +1,6 %

Treiber: Milliardendeal zwischen Samsung, SK Hynix und OpenAI – SK Hynix mit +9 %, Samsung +4 % 📊 Arbeitsmarktdaten & Fed-Erwartungen im Fokus Schwache ADP-Daten schüren Spekulationen auf zwei Zinssenkungen noch dieses Jahr

Eurozonen-Arbeitsmarktdaten um 9 Uhr GMT, US-Arbeitslosenanträge 12:30 GMT, langlebige Güter 14 Uhr GMT 💊 Unternehmens-News treiben Einzelwerte Intel im Plus: Gespräche mit AMD über Foundry-Kooperation

💊 Unternehmens-News treiben Einzelwerte Intel im Plus: Gespräche mit AMD über Foundry-Kooperation

Pfizer +6 %: Analysten-Hochstufung & Trump verschiebt Medikamentenzölle 🧠 Fazit – Börse aktuell im Aufwind Der heutige Marktbericht Börse zeigt: Asiens Kursrallye, Hoffnung auf weitere Zinssenkungen und positive Unternehmensmeldungen stützen die Stimmung. Risiken bleiben jedoch durch die US-Haushaltskrise und geopolitische Unsicherheiten bestehen. Anleger sollten sowohl Chancen als auch Volatilität im Blick behalten. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

