Börse Aktuell: Marktbericht Börse Asien, FX & Rohstoffe

Das Wichtigste in Kürze Asien-Börsen unter Druck, FX-Märkte volatil, Rohstoffe & Krypto bewegt

Der heutige Marktbericht zur Börse zeigt ein klares Bild: Das Trading in der Asia-Pacific-Region steht deutlich unter negativem Einfluss, nachdem die Wall Street gestern starke Verluste verzeichnete. Die wichtigsten asiatischen Indizes notieren tief im roten Bereich. Chinesische Leitindizes verlieren rund 1,50–1,80 %, der südkoreanische KOSPI mehr als 3,00 % und der japanische JP225 etwa 1,75 %. Währungen im Fokus – Pfund schwach, Kiwi-Dollar stark An den Devisenmärkten gehört das britische Pfund heute zu den schwächsten Währungen. Grund ist die ausgesetzte Einkommensteuererhöhung in Großbritannien. Premierminister Keir Starmer und Finanzministerin Rachel Reeves haben die geplante Steueranhebung vor dem Haushaltsentwurf am 26. November zurückgenommen. Dadurch entsteht ein fiskalisches Defizit von rund 30 Milliarden Pfund. Zu den stärksten Währungen zählt hingegen der Neuseeland-Dollar. Der PMI für Oktober stieg auf 51,4 (zuvor 50,1), zudem bestätigte die RBNZ die geplante Lockerung der LVR-Regeln für Hypotheken ab dem 1. Dezember. Rohstoffmärkte – Ölpreis zieht nach Angriff auf Terminal an Der Ölmarkt zeigt sich im heutigen Börse Aktuell Marktbericht deutlich bewegt: WTI-Rohöl steigt um 1,40 %, nachdem ein ukrainischer Drohnenangriff das russische Ölterminal in Noworossijsk beschädigte. Der Hafen schlägt täglich etwa 2,2 Millionen Barrel um. Politische Entwicklungen – USA prüfen Zollsenkungen Ein hochrangiger US-Beamter berichtet über Fortschritte bei der Reduzierung von Zöllen auf Importe aus der Schweiz – vorbehaltlich der Zustimmung von Präsident Trump. Laut New York Times plant die Regierung gezielte Zollausnahmen, um den anhaltenden Preisdruck im Lebensmittelbereich zu mindern und so die Lebenshaltungskosten zu senken. China: Immobilienpreise und Konjunkturdaten belasten Stimmung Der Marktbericht Börse zeigt außerdem neue Zahlen aus China:

– Neue Hauspreise sanken um 0,45 % m/m,

– Bestandsimmobilien um 0,66 % m/m. Diese langanhaltende Schwäche im Immobiliensektor dämpft den Konsum. Die jüngsten Konjunkturdaten für Oktober zeigen:

– Industrieproduktion: +4,9 % im Jahresvergleich (unter Erwartungen)

– Einzelhandelsumsätze: +2,9 %

– Anlageinvestitionen: –1,7 % YTD

Die PBoC setzte zudem den USDCNY-Fixing auf den höchsten Stand seit Oktober 2024. Südkorea: Neues Handelsabkommen und Stützung des Won Ein neues Abkommen zwischen den USA und Südkorea beinhaltet umfangreiche Zollsenkungen und hohe koreanische Investitionszusagen. Gleichzeitig hat Seoul Maßnahmen angekündigt, um den Won, der auf ein 7-Monats-Tief gefallen ist, zu stabilisieren – inklusive Spekulationen über mögliche Deviseninterventionen. Technologie & Geopolitik – Gain AI Act im Mittelpunkt Amazon und Microsoft unterstützen den Gain AI Act, der den Export fortschrittlicher Nvidia-Chips nach China weiter einschränken soll. Die Risiken geopolitischer Spannungen schlagen auch auf technologische Wachstumswerte durch. Kryptomarkt – Bitcoin rutscht auf tiefstes Niveau seit Mai 2025 Die Kryptowährungen bewegen sich ebenfalls im Risk-Off-Modus. Bitcoin fällt auf rund 96.000 USD – den niedrigsten Stand seit Mai 2025. Belastet wird der Markt zusätzlich durch negative politische Schlagzeilen.

