DAX Prognose zwischen Ausbruch & Konsolidierung

Das Wichtigste in Kürze DAX Prognose im Tageschart: Entscheidung an der Schlüsselzone

DAX aktuell im H1-Chart: Aufwärtstrend bleibt intakt

Unterstützungen bei Rücksetzern: Diese Marken sind entscheidend

Der DAX aktuell steht an einer charttechnisch entscheidenden Marke. Seit Monaten bewegt sich der deutsche Leitindex in einer breiten Seitwärtsphase, doch nun testet der Markt erneut die obere Begrenzung dieser Struktur. Für die DAX Prognose ist die Zone um 24.700 Punkte von zentraler Bedeutung: Ein nachhaltiger Ausbruch könnte neue Kursziele freisetzen, während eine Zurückweisung den Index zurück in die bekannte Konsolidierung führen dürfte. Entsprechend hoch ist die Spannung am Markt. ► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash 🚀 Key Takeaways 🧭 1. DAX Prognose im Tageschart: Entscheidung an der Schlüsselzone Im übergeordneten D1-Zeitrahmen zeigt sich ein klares Bild: 📊 Seit Mai des Vorjahres pendelt der DAX zwischen 23.350 und 24.700 Punkten

🔝 Aktuell testet der Index erneut die Oberkante der Konsolidierung

🚀 Ausbruch über 24.700 Punkte eröffnet Potenzial bis: 🎯 25.430 Punkte (127,2 % Fibonacci-Retracement) 🎯 26.070 Punkte (161,8 % Fibonacci-Retracement)

Scheitert der Ausbruch, spricht vieles für eine Rückkehr in die bekannte Handelsspanne – ein zentrales Szenario für die kurzfristige DAX Prognose. 📉 2. DAX aktuell im H1-Chart: Aufwärtstrend bleibt intakt Kurzfristig zeigt sich der DAX aktuell deutlich konstruktiver: 📈 Lokaler Aufwärtstrend im H1-Intervall

🔁 Die letzten Korrekturen verliefen strukturell identisch

🛡️ Zentrale Unterstützung: 24.642 Punkte

📐 Overbalance-Methodik signalisiert: Trend bleibt gültig, solange diese Marke hält Solange der DAX oberhalb dieser Zone notiert, bleibt das Szenario weiterer Anstiege im kurzfristigen Zeitfenster intakt. 🛑 3. Unterstützungen bei Rücksetzern: Diese Marken sind entscheidend Sollte es zu einer stärkeren Korrektur kommen, rücken folgende Levels in den Fokus: 📍 Horizontale Unterstützung: 24.560 Punkte

📍 Dynamische Unterstützung: 100-Perioden-Durchschnitt (H1)

⚠️ Erst ein Bruch dieser Zonen würde die kurzfristige DAX Prognose deutlich eintrüben Bis dahin sind Rücksetzer eher als technische Korrekturen innerhalb eines übergeordnet stabilen Umfelds zu werten. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 📌 Fazit: DAX aktuell an der Weggabelung – Ausbruch entscheidet Prognose Die DAX Prognose hängt in den kommenden Tagen maßgeblich davon ab, ob der Index den Widerstand bei 24.700 Punkten nachhaltig überwinden kann. DAX aktuell spricht der kurzfristige Trend für weitere Anstiege, während der Tageschart eine klare Entscheidungszone markiert. 🟢 Chancen Potenzial bis 25.430 / 26.070 Punkte bei Ausbruch

Intakter kurzfristiger Aufwärtstrend

Klare technische Marken 🔴 Risiken Fehlausbruch an der Oberkante

Rückkehr in die mehrmonatige Seitwärtsphase

Erhöhte Volatilität an Schlüsselmarken Fazit:

Solange der DAX über 24.642 Punkten bleibt, ist die kurzfristige DAX Prognose positiv. Der große Impuls kommt jedoch erst mit einem bestätigten Ausbruch über 24.700 Punkte. DAX Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. DAX GEHEBELT HANDELN mit DAX CFD auf steigende und fallende Kurse setzen

