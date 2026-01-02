Wirtschaftskalender: Börse heute im Zeichen wichtiger PMI-Daten🔎

Das Wichtigste in Kürze Eurozone: Schwache Industrie belastet die Börse heute

Frankreich als Lichtblick im Wirtschaftskalender

USA & UK: Blick richtet sich auf weitere PMI-Daten

Der heutige Wirtschaftskalender rückt die globalen Einkaufsmanagerindizes (PMI) in den Mittelpunkt. Für die Börse heute sind diese Daten von besonderer Bedeutung, da sie frühzeitige Hinweise auf die konjunkturelle Entwicklung im verarbeitenden Gewerbe liefern. Vor allem die Zahlen aus der Eurozone, Deutschland und den USA könnten sich spürbar auf Aktienmärkte, Anleiherenditen und den EURUSD auswirken. 🚀 Key Takeaways (Alle Zeiten in deutscher Zeit) 🏭 1. Eurozone: Schwache Industrie belastet die Börse heute Die finalen PMI-Zahlen aus der Eurozone fielen überwiegend enttäuschend aus: Eurozone PMI: 48,8 Punkte (unter Prognose von 49,2)

Deutschland: 47,0 Punkte (klar unter Erwartung)

Italien: 47,9 Punkte (deutlich schwächer als prognostiziert)

Spanien: 49,6 Punkte (Rückgang unter die Wachstumsschwelle) Diese Werte signalisieren weiterhin eine kontraktive Industrieaktivität. Für die Börse heute bedeutet das: Belastungspotenzial für zyklische Aktien und erhöhte Sensibilität gegenüber geldpolitischen Erwartungen. 2. Frankreich als Lichtblick im Wirtschaftskalender Ein positives Signal kommt aus Frankreich: PMI Frankreich: 50,7 Punkte

✔️ Leicht über der Wachstumsschwelle von 50

✔️ Besser als Prognose und Vormonat Frankreich hebt sich damit von der schwachen Entwicklung in anderen Euroländern ab. Dieser Kontrast sorgt für eine uneinheitliche Marktreaktion und erklärt, warum die Börse heute in Europa ohne klare Richtung tendiert. 3. USA & UK: Blick richtet sich auf weitere PMI-Daten Im weiteren Tagesverlauf stehen wichtige Daten aus dem angelsächsischen Raum an: UK PMI (10:30 Uhr): Prognose 51,2 Punkte

US PMI (15:45 Uhr): Prognose 51,8 Punkte Zudem wird um 10:00 Uhr die Geldmenge M3 aus der Eurozone veröffentlicht: 💶 M3 YoY: Prognose 3,0 % (zuvor 2,8 %) Diese Daten könnten zusätzliche Impulse für die Börse heute liefern – insbesondere für den Devisenmarkt und zinssensitive Sektoren. 📌 Fazit: Wirtschaftskalender signalisiert erhöhte Aufmerksamkeit – Börse heute datengetrieben Der heutige Wirtschaftskalender zeigt ein gemischtes Bild: Während Frankreich Stabilität signalisiert, bleibt die Industrie in weiten Teilen der Eurozone unter Druck. Für die Börse heute bedeutet das eine erhöhte Abhängigkeit von weiteren Konjunkturdaten aus Großbritannien und den USA. 🟢 Chancen Positive Überraschungen bei US- oder UK-PMI

Zinssenkungsfantasie bei schwachen EU-Daten

Bewegungschancen im EURUSD 🔴 Risiken Anhaltende Industrieschwäche in Europa

Enttäuschende PMI-Daten aus den USA

Steigende Volatilität bei Aktien & Anleihen Fazit:

