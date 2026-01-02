Silber aktuell: Silber Kurs kämpft um Trendwende zum Jahresstart 🥈📈

Das Wichtigste in Kürze Silber Kurs bildet doppelten Boden bei 70 US-Dollar

Absteigendes Dreieck begrenzt den Silber Kurs nach oben

Bärisches Szenario: Kursziel 65–66 USD bei Fehlausbruch

Silber aktuell zeigt sich zum Beginn des neuen Jahres deutlich fester. Der Silber Kurs konnte in kurzer Zeit um mehr als 4 % zulegen und versucht, nach der jüngsten Korrektur wieder in einen stabilen Aufwärtstrend zurückzufinden. Besonders die Zone um 70 US-Dollar erweist sich erneut als tragfähige Unterstützung. Gleichzeitig warnt die Charttechnik vor einer möglichen bärischen Struktur, die den Markt in den kommenden Tagen vor eine Richtungsentscheidung stellt. ► Silber WKN:965310 | ISIN:XC0007924514 | Ticker: SILVER 🚀 Key Takeaways 🔄 1. Silber Kurs bildet doppelten Boden bei 70 US-Dollar Der jüngste Kursverlauf liefert ein wichtiges Stabilisierungssignal: 🥈 Doppelter Boden im Bereich von 70 USD

📈 Reaktion des Marktes erneut klar positiv

📊 Über EMA50 und EMA200 im Stundenchart zurückgekehrt Diese Faktoren sprechen dafür, dass der Abwärtsdruck kurzfristig nachgelassen hat. Für Silber aktuell ist die Verteidigung der 70-USD-Marke ein zentraler Baustein für eine mögliche Trendwende. 📐 2. Absteigendes Dreieck begrenzt den Silber Kurs nach oben Trotz der Erholung bleibt das Chartbild anspruchsvoll: 🔻 Absteigendes Dreieck mit fallender oberer Trendlinie

📍 Widerstandszone zwischen 74,5 und 75 USD

⚠️ Mehrere gescheiterte Ausbruchsversuche in diesem Bereich Solange der Silber Kurs diesen Widerstand nicht nachhaltig überwinden kann, besteht das Risiko, dass sich das bärische Chartmuster weiter ausprägt. 📉 3. Bärisches Szenario: Kursziel 65–66 USD bei Fehlausbruch Sollte der Ausbruch nach oben erneut scheitern, droht eine erneute Abwärtsbewegung: 📉 Projektion der Dreiecksformation (1:1-Bewegung)

🎯 Mögliches Ziel: 65 bis 66 USD pro Unze

❗ Bruch der 70-USD-Zone würde Verkaufsdruck deutlich erhöhen Auf der Oberseite gilt dagegen: 🚀 Anstieg über 76 USD würde die bärische Formation klar entkräften

📈 Chancen auf eine Rückkehr in einen stabileren Aufwärtstrend steigen deutlich Diese Marken sind für Silber aktuell entscheidend. 📌 Fazit: Silber aktuell an entscheidender Weggabelung Der Silber Kurs zeigt zum Jahresstart klare Erholungsansätze, steht jedoch an einer charttechnisch sensiblen Schwelle. Silber aktuell entscheidet sich das weitere Szenario zwischen: 🟢 Chancen Doppelter Boden bei 70 USD

Rückkehr über EMA50 & EMA200

Entkräftung der Dreiecksformation über 76 USD 🔴 Risiken Widerstand bei 74,5–75 USD bleibt intakt

Aktivierung des absteigenden Dreiecks

Abwärtspotenzial bis 65–66 USD Fazit:

Solange der Silber Kurs nicht überzeugend über 75–76 USD ausbricht, bleibt Vorsicht angebracht. Die kommenden Handelstage dürften richtungsentscheidend für Silber aktuell sein. Silber Chart (H1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. GOLD GEHEBELT HANDELN mit Gold CFD auf steigende und fallende Kurse setzen

Kleinste Ordergrößen ab 0,03 Kontrakten

Hier mehr erfahren

