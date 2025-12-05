Börse Aktuell: Marktbericht Börse Asien, US-PCE, BOJ, Gold, Öl & Unternehmensnachrichten

Das Wichtigste in Kürze Asienmärkte freundlich – Fokus auf US-PCE

BOJ trotz schwacher Daten zinserhöhungsbereit

Starke Unternehmens- und Branchenimpulse

Die Asia-Pacific-Session startete heute in einer ruhigen und optimistischen Stimmung. Die chinesischen Börsen legen zwischen 0,80–1,10 % zu, während der SG20cash leicht um 0,08 % nachgibt. Der AU200.cash gewinnt 0,10 %, und Japans Nikkei notiert 0,25 % im Minus. Damit zeigt sich die Börse aktuell gemischt, aber überwiegend stabil. US-Konjunktur: Verzögerter PCE-Report im Fokus Heute wird der verschobene US-PCE-Inflationsbericht für September veröffentlicht – ein entscheidender Faktor für die Erwartungen an die Geldpolitik der Federal Reserve. Die Märkte warten gespannt, da der PCE einer der wichtigsten Inflationsindikatoren der USA ist. Japan: Schwache Konsumausgaben, aber BOJ plant Zinserhöhung In Japan sanken die Haushaltsausgaben im Oktober deutlich um –3,0 % im Jahresvergleich (y/y) und –3,5 % im Monatsvergleich (m/m). Diese unerwartet schwachen Daten unterstreichen die fragile Nachfrage und erschweren die geldpolitische Debatte innerhalb der Bank of Japan (BOJ). Trotz der schwachen Wirtschaftsdaten neigt die BOJ jedoch zu einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember. Interne Diskussionen deuten darauf hin, dass die Notenbanker eine Anhebung auf 0,75 % bevorzugen und weiteren graduellen Straffungen offen gegenüberstehen. Geopolitik & Technologie: Masayoshi Son plant Mega-AI-Projekt Laut einem Bericht des Wall Street Journal prüft SoftBank-Gründer Masayoshi Son ein milliardenschweres Projekt mit AI-Industrieparks auf US-Bundesland. Dieses Vorhaben soll eng mit dem neuen US-Japan-Handelsrahmen verknüpft sein und könnte den Wettbewerb im globalen KI-Sektor erheblich beeinflussen. Rohstoffe: Gold stabil, Öl schwächer Gold hält sich über 4.200 USD pro Unze und steigt um 0,42 % – ein Zeichen anhaltender Nachfrage nach sicheren Häfen.

Öl fällt dagegen um 0,27 % auf 59,50 USD pro Barrel, belastet von globalen Nachfrageunsicherheiten. Unternehmensnews: Netflix verhandelt Kauf von Warner Bros Discovery Netflix befindet sich laut Medienberichten in exklusiven Gesprächen über die Übernahme von Warner Bros Discovery. Diskutiert wird ein Kaufpreis von 28 USD je Aktie, begleitet von einer Exklusivitätsklausel. Dies wäre eine der größten Akquisitionen in der Streaming-Geschichte und könnte die Branche neu ordnen. Indien: RBI senkt Zinsen – „Seltene goldene Periode" Die indische Zentralbank (RBI) senkt einstimmig den Leitzins um 25 Basispunkte auf 5,25 %. Trotz Druck auf die Rupie ermöglichen robuste Wachstumszahlen und jüngste Disinflation diesen Schritt. Gouverneur Malhotra sprach von einer „seltenen goldenen Periode" für die indische Wirtschaft. China: Moore Threads schießt 400 % nach IPO nach oben Die Aktien von Moore Threads, häufig als „chinesische Nvidia" bezeichnet, stiegen nach dem Börsendebüt in Shanghai um 400 %. Das Unternehmen sammelte 1,1 Milliarden USD ein und profitiert von massiver staatlicher Unterstützung im GPU-Sektor – vor dem Hintergrund der US-Exportkontrollen gegen Nvidia.

