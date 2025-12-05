Wirtschaftskalender & Börse heute: Wichtige Daten und Termine

Das Wichtigste in Kürze US-PCE-Daten im Fokus

Konjunktursignale aus Europa und Kanada

Stimmungsindikatoren aus den USA

Der Wirtschaftskalender zeigt für die Börse heute einen vergleichsweise ruhigen Tag, dennoch stehen mehrere entscheidende Konjunkturdaten auf dem Programm. Von besonderem globalem Interesse ist der verzögerte PCE-Inflationsbericht der USA für September. Da sich die Zahlen jedoch auf einen älteren Zeitraum beziehen, fällt die Marktwirkung geringer aus als bei frischen Daten. Ergänzt wird der Tag durch das vorläufige Verbrauchervertrauen der University of Michigan sowie wichtige Arbeitsmarktdaten aus Kanada. 🧮 Wirtschaftskalender – wichtige Daten im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) 07:00 Uhr – Deutschland – Auftragseingänge der Industrie (Oktober) Deutsche Industrieaufträge: Prognose 0,3 % MoM (im Monatsvergleich), vorher 1,1 % MoM 10:00 Uhr – Eurozone – BIP-Daten BIP YoY (im Jahresvergleich): Prognose 1,4 % im Jahresvergleich , vorher 1,5 %

BIP Q3 QoQ (im Quartalsvergleich): Prognose 0,2 %, vorher 0,1 % Diese Werte sind besonders relevant für Anleger, da sie Hinweise auf die konjunkturelle Verfassung der Eurozone geben und somit die Börse heute beeinflussen können. 13:30 Uhr – Kanada – Arbeitsmarktdaten (November) Beschäftigungsänderung: Prognose –1,5K , vorher 66,6K

Vollzeitbeschäftigung: vorher –18,5K

Teilzeitbeschäftigung: vorher 85,1K

Arbeitslosenquote: Prognose 7,0 % , vorher 6,9 %

Durchschnittslöhne (permanente Angestellte): vorher 4,0 %

Erwerbsquote: vorher 65,3 % Diese Daten haben erhebliches Marktpotenzial, da Kanada ein wichtiger Rohstoffproduzent ist und seine Arbeitsmarktdaten häufig den Devisenmarkt bewegen. 15:00 Uhr – USA – Inflationsdaten (September, PCE) PCE-Preisindex MoM: Prognose 0,3 % , vorher 0,3 %

PCE YoY: Prognose 2,8 % , vorher 2,7 %

Core PCE MoM: Prognose 0,2 % , vorher 0,2 %

Core PCE YoY: Prognose 2,9 % , vorher 2,9 %

Persönliches Einkommen: Prognose 0,3 % , vorher 0,4 %

Persönliche Ausgaben: Prognose 0,3 %, vorher 0,6 % Der PCE gilt als bevorzugtes Inflationsmaß der Fed und ist daher ein Schlüsselereignis im Wirtschaftskalender für die Börse heute. 15:00 Uhr – USA – Auftragseingänge langlebiger Güter (September) Factory Orders: vorher 1,4 % MoM

Ohne Transport: vorher 0,1 % MoM

Durable Goods ex Transport: vorher 0,6 %

Durable Goods ex Defense: Prognose 0,1 %, vorher 0,1 % 15:00 Uhr – USA – University of Michigan (Dezember, vorläufig) 1-Jahres-Inflationserwartungen: vorher 4,5 %

5-Jahres-Erwartungen: vorher 3,4 %

Konsumentenerwartungen: Prognose 52,0 , vorher 51,0

Verbraucherstimmung: vorher 51,0

Aktuelle Lage: Prognose 51,3, vorher 51,1 Die Verbraucherstimmung dient als wichtiger Frühindikator für die wirtschaftliche Dynamik. 15:10 Uhr – Eurozone – Rede von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane Marktteilnehmer achten auf Hinweise zu Inflation, Wachstum und der künftigen geldpolitischen Ausrichtung der EZB. Fazit: Was bedeutet das für die Börse heute? Obwohl der Tag im Wirtschaftskalender eher leicht wirkt, können insbesondere die US-PCE-Daten und die kanadischen Arbeitsmarktzahlen spürbare Volatilität auslösen. Trader sollten daher die genannten Uhrzeiten im Blick behalten, um mögliche Marktbewegungen frühzeitig zu erkennen. SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.