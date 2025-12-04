Wirtschaftskalender & Börse heute: Wichtige Konjunkturdaten und Marktimpulse im Überblick

Das Wichtigste in Kürze US-Arbeitsmarktdaten im Mittelpunkt

Europa liefert wichtige Konjunkturhinweise

Zentralbank-Reden erhöhen Volatilität

Nach den neuesten ISM-Daten aus dem US-Verarbeitenden Gewerbe und dem Dienstleistungssektor fällt der Wirtschaftskalender für den weiteren Wochenverlauf zwar etwas leichter aus, dennoch bleiben entscheidende Marktimpulse möglich. Besonders Trader, die die Börse heute im Blick haben, richten ihre Aufmerksamkeit auf frische Arbeitsmarktsignale und wichtige Konjunkturdaten aus Europa. 🧮 Wirtschaftskalender – wichtige Daten im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) USA: Arbeitsmarkt bleibt im Fokus Heute stehen vor allem die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe im Mittelpunkt. Die Daten liefern einen zeitnahen Einblick in die Robustheit des amerikanischen Arbeitsmarkts – ein Schlüsselfaktor für die zukünftige Zinspolitik der Federal Reserve. 14:30 Uhr – Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung:

Prognose: 220k | Vorwert: 216k

14:30 Uhr – Fortlaufende Ansprüche:

Prognose: 1.962 Mio | Vorwert: 1.960 Mio

13:30 Uhr – Challenger Report:

Vorwert: 153,07k

16:30 Uhr – Änderung bei der Erdgasbestände:

Prognose: -18 bcf | Vorwert: -11 bcf Diese Veröffentlichungen könnten die Volatilität an der Börse heute spürbar beeinflussen, insbesondere bei USD-Währungspaaren und US-Indizes. Europa: Detailreiche Einblicke in Konjunktur & Konsum Im europäischen Wirtschaftskalender stehen heute mehrere Frühindikatoren, darunter PMI-Werte und Einzelhandelsdaten. Vor allem der Konsumbereich könnte frische Impulse für die Entwicklung des EUR liefern. Zeitplan Europa 09:00 Uhr – Schweiz:

Arbeitslosenquote (saisonal bereinigt)

Erwartung: 3 % | Vorwert: 3 %

09:30 Uhr – Eurozone & Länder-PMIs: Eurozone: 44 Deutschland: 42,8 Frankreich: 39,8 Italien: 50,7

10:30 Uhr – Vereinigtes Königreich:

Construction PMI

Erwartung: 44,6 | Vorwert: 44,1

11:00 Uhr – Eurozone Einzelhandelsumsätze: im Jahresvergleich: 1,3 % Prognose | 1 % zuvor im Monatsvergleich: 0 % Prognose | 0,1 % zuvor

Diese Daten sind entscheidend, da sie Aufschluss über die wirtschaftliche Dynamik im Euroraum geben und somit die Stimmung an den europäischen Aktien- und Anleihemärkten prägen. 🌍 Kanada 16:00 Uhr – Ivey PMI:

Vorwert: 52,4 🏦 Zentralbank-Redner: Potenzielle Marktreaktionen Reden führender Notenbankvertreter können an der Börse heute jederzeit für Bewegung sorgen. Besonders geldpolitische Hinweise stehen im Fokus. 13:45 Uhr – Bank of England: Mann

14:00 Uhr – Europäische Zentralbank: Cipollone

16:00 Uhr – Europäische Zentralbank: Lane

18:00 Uhr – Federal Reserve: Bowman

