Börse Aktuell: Marktbericht Börse zu Asien, Währungen & Rohstoffen

Das Wichtigste in Kürze Asien startet freundlich

Zinswende in Japan rückt näher

Geopolitische Risiken steigen

Asien-Pazifik: Aktienmärkte starten freundlich Die Börse Aktuell zeigt ein positives Bild aus der Asien-Pazifik-Region. Die wichtigsten asiatischen Indizes notieren höher: Chinesische Indizes legen um 0,15–0,40% zu.

Japans Nikkei / JP225 steigt kräftig um 1,10% .

Singapurs SG20cash gewinnt 0,30%. Damit bestätigt der asiatische Handel einen stabilen Risikoton zum Start in den Tag. Währungen: NZD stärkste, JPY schwächste Währung Am Devisenmarkt zeigt sich ein klares Bild: Neuseeländischer Dollar (NZD) ist nach der RBNZ-Entscheidung die stärkste Währung.

Japanischer Yen (JPY) bleibt die schwächste.

USDJPY steigt um 0,10% , trotz eines insgesamt schwächeren US-Dollars.

NZDUSD gewinnt deutliche 1,15%. RBNZ: Zinssenkung, aber klarer hawkisher Kurs Die Reserve Bank of New Zealand senkte den Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,25% – doch der Marktbericht Börse hebt hervor:

Die Botschaft bleibt hawkish. Das Ende des Lockerungszyklus wurde signalisiert.

Der OCR soll bis Anfang 2026 bei 2,25% bleiben und bis Ende 2027 auf 2.65% steigen.

Weitere Zinssenkungen sind praktisch ausgeschlossen. RBNZ-Gouverneur Hawkseby betonte, die Risiken seien „balanced“ und der aktuelle Zinspfad bleibe bis 2026 unverändert. Alles deutet darauf hin, dass die gestrige Zinssenkung die letzte der aktuellen Zinsrunde war. Australien: Inflation steigt erneut – RBA-Druck wächst Der Marktbericht Börse blickt auch nach Australien:

Die monatliche Inflation stieg im Oktober auf 3,8% im Jahresvergleich (vs. 3,6% erwartet) – der höchste Wert seit 10 Monaten. Der Inflationsanstieg seit Juni begrenzt deutlich die Wahrscheinlichkeit weiterer Leitzinssenkungen der RBA. Der AUD reagiert mit Aufwertung. Bank of Japan: Mehrere Mitglieder bereiten Boden für Zinserhöhung Auch aus Japan kommen wichtige Signale für die Börse Aktuell: Mehrere BOJ-Mitglieder – darunter Masu, Koeda und selbst der sonst dovishe Noguchi – sprechen offen über eine mögliche Zinserhöhung im Dezember oder Januar. Die Dienstleistungsinflation unterstützt dieses Szenario: Services-PPI = 2,7% (zuvor 3,0%)

Besonders starke Preisdynamik in Hotels und Bauwirtschaft Diese Entwicklungen stärken die BOJ-Erzählung steigender Löhne und nachhaltiger Inflation. China: Starker Yuan-Fixing, Automatisierung boomt Die chinesische Zentralbank setzte den Yuan-Fixingkurs auf das stärkste Niveau seit dem 14. Oktober 2024. Parallel dazu treibt China die Automatisierung in Industriebetrieben massiv voran: 295.000 Industrieroboter wurden im Vorjahr installiert – neunmal mehr als in den USA .

Ausbau von „Dark Factories“ : vollautomatisierte 24/7-Produktionsstätten.

Künstliche Intelligenz soll die Exportwettbewerbsfähigkeit sichern – trotz Zöllen und Arbeitskräftemangel. Goldpreis: Rebound dank geopolitischer Spannungen Der Goldpreis steigt um 0,54% auf 4.150 USD pro Unze. Hintergrund: zunehmende geopolitische Unsicherheiten rund um Taiwan. China beschuldigt Japan und Taiwans DPP der „Provokationen“.

Warnungen vor externer Einmischung nehmen zu.

Taiwan bereitet sich laut Regierungsangaben auf ein mögliches militärisches Szenario bis 2027 vor. Unternehmen: HP enttäuscht mit Ausblick und kündigt massive Einsparungen an Im Fokus der Börse Aktuell stehen auch die jüngsten Quartalszahlen von HP: Umsatz Q4: 14,64 Mrd. USD (leicht über Erwartungen)

EPS: 0,93 USD (vs. 0,92 USD erwartet)

Ausblick FY26: 2,90–3,20 USD → unter Marktprognosen HP plant: 4.000–6.000 Stellen abzubauen

1 Mrd. USD Kosteneinsparungen bis 2028

massiven Ausbau von AI-Integration und globaler Restrukturierung Geopolitik: USA ohne Deadline für Russland–Ukraine-Gespräche Donald Trump erklärte, es gebe keinen festen Zeitplan für ein Russland–Ukraine-Abkommen.

