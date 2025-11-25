EURUSD Kurs steigt stark: Schwache US-Daten & „dovish“ Fed-Spekulationen treiben Euro

Das Wichtigste in Kürze EURUSD Kurs steigt

Fed-Führung im Fokus

Technisches Bild bullisch

Der EURUSD Kurs steigt heute deutlich, nachdem eine Reihe schwächerer US-Konjunkturdaten die Erwartungen an eine Zinssenkung der Federal Reserve im Dezember stark erhöht hat. Gleichzeitig sorgt die mögliche Ernennung eines äußerst „dovish“ eingeschätzten Kandidaten für den Fed-Vorsitz für zusätzlichen Druck auf den US-Dollar. Damit gehören der EURUSD und der Devisenmarkt insgesamt heute zu den volatilsten Bereichen der Finanzmärkte. ► EURUSD ISIN: EU0009652759 | WKN: 965275 | Ticker: EURUSD ⭐ Key Takeaways 📈 EURUSD Kurs steigt: Schwache US-Daten erhöhen Chancen auf eine Dezember-Zinssenkung von unter 20 % → auf fast 80 %.

🏦 Fed-Führung im Fokus: Kevin Hassett gilt laut Medien als Favorit – Märkte erwarten „dovishere“ Fed unter Trump.

📊 Technisches Bild bullisch: Doppelboden bei 1,152, Rebound über 200-Tage-EMA → Zielbereich 1,162. 💱📈 EURUSD Kurs steigt – Schwache US-Daten belasten den Dollar 📉 US-Konjunkturdaten überraschen negativ Gleich mehrere wirtschaftliche Signale aus den USA fielen schwächer aus: Verbraucherstimmung (Oktober): sehr schwach

Richmond Fed Index: deutlich unter Erwartungen

Core-PPI (YoY & MoM): unter Prognose → Inflationsdruck lässt nach

Einzelhandelsumsätze: enttäuschend ➡️ Diese Daten verstärken die Überzeugung, dass die Fed im Dezember die Zinsen senken wird.

➡️ Erwartungswahrscheinlichkeit: von <20 % → auf fast 80 % in wenigen Tagen. Der US-Dollar fällt, während der EURUSD Kurs steigt. 🏦🤝 Fed-News: Hassett als möglicher Fed-Chef → Dollar unter Druck Medienberichte deuten darauf hin:

Kevin Hassett, enger Vertrauter von Donald Trump, wird zum Favoriten für den nächsten Fed-Vorsitz. Marktreaktion: Erwartung einer weniger restriktiven, stärker wachstumsorientierten Fed

Unterstützung durch Finanzministerin Bessent: Fed-Entscheidung noch vor Weihnachten

Fokus auf „Vereinfachung“ & Deregulierung der Fed-Politik ➡️ All dies drückt weiter auf den Dollar und stützt den EURUSD Kurs. 📊📈 EURUSD Chartanalyse (D1) – Doppelboden unterstützt Erholung Technisch zeigt der EURUSD eine klare Trendverbesserung: Rebound von der 200-Tage-EMA (rote Linie)

Doppelboden im Bereich 1,152

Kurs nähert sich dem Widerstand bei 1,158

Kurzfristiges Ziel: 1,162 ➡️ Der Trend spricht aktuell für weiter steigende Kurse. 🧩 Fazit: EURUSD Kurs profitiert von „dovish“ Fed-Stimmung Der heutige Anstieg des EURUSD wird durch zwei Faktoren dominiert: Schwache US-Daten, die Zinssenkungserwartungen verstärken Politischer Einfluss auf die Fed – mögliche Ernennung eines sehr marktfreundlichen Fed-Chefs ➡️ Ergebnis: Der US-Dollar verliert deutlich an Stärke.

➡️ Der EURUSD Kurs bleibt kurzfristig klar bullisch mit Potenzial bis 1,162. EURUSD Chart (D1) Charttechnische Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.