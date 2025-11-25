Wirtschaftskalender & Börse heute: Wichtige Daten und Termine am Dienstag

Das Wichtigste in Kürze US-Daten im Fokus der Börse heute

Europa mit wichtigen Frühindikatoren

Breit gefüllter Wirtschaftskalender

Der Dienstag verspricht spannende Impulse für die Börse heute, sowohl in Europa als auch in den USA. Der aktuelle Wirtschaftskalender ist gefüllt mit wichtigen Konjunkturdaten, die die Marktstimmung maßgeblich beeinflussen könnten. Im Mittelpunkt stehen heute vor allem die US-Erzeugerpreise (PPI) sowie die US-Einzelhandelsumsätze, zwei Schlüsseldaten für die Einschätzung der Inflation und der Konsumdynamik. Darüber hinaus rücken das vorläufige deutsche BIP, schwedische PPI-Daten, polnische Einzelhandelszahlen und mehrere Immobilienpreisindizes in den Fokus. Ergänzt wird der Tag durch mehrere Reden von EZB-Direktoriumsmitgliedern und die wöchentlichen US-Rohölbestandsdaten. 🧮 Wirtschaftskalender – wichtige Daten im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) 08:00 Uhr – Deutschland Bruttoinlandsprodukt (BIP) – vorläufige Q3-Daten BIP s.a. im Quartalsvergleich (q/q): 0,0% (Prognose 0,0%; vorher -0,3%)

BIP n.s.a. im Jahresvergleich (y/y): 0,3% (Prognose 0,3%; vorher -0,2%) 08:00 Uhr – Schweden PPI-Inflation (Jahresvergleich) – Oktober 0,4% (vorher 0,5%) 08:45 Uhr – Frankreich Verbrauchervertrauen – November Prognose: 90; vorher 90 09:00 Uhr – Polen BIEC-Wohlstandsindex – November Vorher: 94,8 10:00 Uhr – Polen Einzelhandelsumsätze – Oktober im Monatsvergleich (m/m): vorher -2,5%

y/y: Prognose 3,9% ; vorher 6,6%

konstante Preise y/y: Prognose 3,7%; vorher 6,4% 10:00 Uhr – Eurozone Rede von EZB-Direktoriumsmitglied Piero Cipollone 14:00 Uhr – Polen Geldmenge M3 y/y – Oktober Prognose: 10,6%; vorher 11,1% Börse heute im Blick: US-Daten bestimmen das Sentiment 14:30 Uhr – USA: Produzentenpreise (PPI) – Oktober PPI m/m: Prognose 0,3% ; vorher -0,1%

Kern-PPI m/m: Prognose 0,3% ; vorher -0,1%

PPI y/y: Prognose 2,7% ; vorher 2,6%

Kern-PPI y/y: Prognose 2,7%; vorher 2,8% 14:30 Uhr – USA: Einzelhandelsumsätze – Oktober Einzelhandel gesamt m/m: Prognose 0,4% ; vorher 0,6%

ex Autoverkäufe m/m: Prognose 0,4% ; vorher 0,7%

ex Autos & Gas m/m: vorher 0,7%

y/y: vorher 5% 15:00 Uhr – USA: Immobilienpreise & Stimmungsdaten S&P/Case-Shiller Hauspreisindex – September 10-Städte Index y/y: Prognose 1,9%; vorher 2,1%

20-Städte Index y/y: Prognose 1,4%; vorher 1,6% FHFA Hauspreisindex m/m vorher 0,4% Weitere Daten – 15:00 Uhr Rede von EZB-Direktor Cipollone

Richmond Fed Index – November: Prognose -0,2; vorher -4

Pending Home Sales m/m – Oktober: vorher 0,0%

Verbrauchervertrauen (Conference Board) – November: Prognose 93,5; vorher 94,6

