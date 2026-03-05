Börse Aktuell: Marktbericht Börse – DAX stabil trotz Ölpreisanstieg

Marktbericht Börse: Globale Aktienmärkte bleiben robust

Die Börse aktuell zeigt weiterhin ein relativ positives Bild an den globalen Aktienmärkten, obwohl die Ölpreise deutlich gestiegen sind. Rohöl nähert sich derzeit der Marke von 84 US-Dollar pro Barrel und hat seit Jahresbeginn bereits um mehr als 20 % zugelegt.

Der Krieg im Nahen Osten dauert weiterhin an. Israel erklärte gestern, dass der Konflikt voraussichtlich noch mindestens zwei Wochen andauern könnte. Gleichzeitig steigt jedoch die Hoffnung auf eine schrittweise Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus.

Iran zeigte zuletzt kein Interesse an Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten und wies Berichte über informelle Gespräche mit der CIA zurück. Gleichzeitig berichten Medien, dass die USA Marineeskorten für Handelsschiffe bereitstellen könnten. Laut Bloomberg will Iran die Bedingungen der freien Navigation in der Meerenge respektieren. Diese Aussagen stehen allerdings im Widerspruch zu Meldungen über weitere Drohnenangriffe auf Schiffe in der Region. Zudem sind die Frachtraten zuletzt stark gestiegen.

Börse Aktuell: Europa im Plus, Wall Street uneinheitlich

Die europäischen Aktienmärkte handeln überwiegend im Plus, während die Stimmung an der Wall Street vor Handelsbeginn gemischt ist.

Bitcoin notiert weiterhin nahe 72.000 US-Dollar

Gold bewegt sich stabil um 5.160 US-Dollar je Unze

Edelmetalle konsolidieren insgesamt ohne größere Veränderungen

China versucht als größter Rohölimporteur der Welt aktuell Kraftstoff zu sparen und hat daher Exportstopps für Diesel und Benzin beschlossen.

Marktbericht Börse: Asien erholt sich deutlich

Die asiatischen Börsen konnten sich nach dem starken Rückgang vom Mittwoch deutlich erholen. Der MSCI Asia Pacific Index legte um 2,4 % zu.

Besonders stark entwickelte sich Südkorea:

Kospi +10 %

Kosdaq +14 %

Die Erholung wurde vor allem durch Technologiewerte getragen. Samsung und SK Hynix machten einen Teil der vorherigen Verluste wieder wett.

Die Futures auf US-Indizes zeigen ein gemischtes Bild:

S&P 500 Futures uneinheitlich

Nasdaq Futures schwankend vor Handelsstart

Dow Jones Futures ebenfalls ohne klare Richtung

Technologieunternehmen in Europa profitieren gleichzeitig von starken Prognosen des US-Halbleiterunternehmens Broadcom, dessen Aktie im vorbörslichen Handel um mehr als 6 % steigt. CEO Hock Tan erklärte, dass der Umsatz mit KI-Chips im kommenden Jahr über 100 Milliarden US-Dollar erreichen könnte.

Marktbericht Börse: Unternehmensnachrichten Europa

Wichtige Einzelwerte

Alfa Laval

Morgan Stanley stuft die Aktie auf Equal Weight hoch (zuvor Underweight). Die Analysten erwarten mögliche positive Überraschungen bei Marine-Aufträgen in diesem Jahr.

Wizz Air

Störungen im Nahen Osten könnten den Nettogewinn im Geschäftsjahr 2026 unter die bisherige Prognosespanne von +25 Mio. bis −25 Mio. Euro drücken.

Heidelberg Materials

Citi hebt die Aktie auf Buy (zuvor Neutral) an. Der jüngste Kursrückgang aufgrund von Sorgen um den EU-Emissionshandel wird als übertrieben bewertet.

Davide Campari

Die Aktie steigt vor US-Handelsstart, nachdem das Unternehmen ein über den Erwartungen liegendes EBITDA gemeldet hat. Citi bezeichnet die Ergebnisse als solide, während RBC das starke Umsatzwachstum im vierten Quartal hervorhebt.

Schaeffler und Deutz

Beide Unternehmen wurden heute in den mDAX aufgenommen.

TORM

Die Aktie fällt, nachdem Oaktree einen möglichen Aktienverkauf im Umfang von 79,5 Mio. US-Dollar angekündigt hat.

Analystenstimmen in Europa

Hochstufungen

Aker BP → Neutral (JPMorgan) – Kursziel: 308 NOK

Alfa Laval → Equal Weight (Morgan Stanley)

Athens International Airport → Equal Weight (Barclays)

DSV → Buy (ABG) – Kursziel: 1.900 NOK

EnQuest → Overweight (JPMorgan) – Kursziel: 25p

Heidelberg Materials → Buy (Citi) – Kursziel: 220 EUR

Inditex → Buy (Deutsche Bank) – Kursziel: 63 EUR

Schweiter → Add (Baader Helvea) – Kursziel: 289 CHF

Softcat → Neutral (UBS) – Kursziel: 1.225p

Traton → Buy (Pareto Securities) – Kursziel: 35,64 EUR

Vistry Group → Buy (Stifel) – Kursziel: 610p

Herabstufungen

Aker BP → Sell (ABG) – Kursziel: 260 NOK

Domino’s Pizza Group → Sell (Deutsche Bank) – Kursziel: 175p

Duell → Reduce (Inderes) – Kursziel: 2,80 EUR

Flughafen Wien → Neutral (Oddo BHF) – Kursziel: 55 EUR

Keller → Hold (Deutsche Bank) – Kursziel: 2.200p

Segro → Hold (Peel Hunt) – Kursziel: 825p

TF1 → Underweight (Barclays) – Kursziel: 7 EUR

Var Energi → Sell (ABG) – Kursziel: 33 NOK

Börse Aktuell: Technische Analyse DAX

Der DAX-Futures-Kontrakt versucht weiterhin, seinen Aufwärtstrend fortzusetzen. Das Tempo der Kursgewinne hat sich zwar etwas verlangsamt, dennoch zeigen die langen unteren Schatten der letzten drei Kerzen weiterhin Kaufinteresse.

Der Markt prallt erneut von der Unterstützung an der EMA200 ab, was kurzfristig als stabilisierendes Signal gewertet werden kann. Solange diese Zone verteidigt wird, bleibt das übergeordnete Momentum im DAX konstruktiv.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

