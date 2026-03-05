Börse Aktuell: Marktbericht Börse – DAX stabil trotz Ölpreisanstieg

- Steigende Ölpreise belasten Stimmung nur begrenzt
- Technologiesektor treibt Erholung an den Börsen
- DAX zeigt weiterhin Aufwärtsmomentum
- Steigende Ölpreise belasten Stimmung nur begrenzt
- Technologiesektor treibt Erholung an den Börsen
- DAX zeigt weiterhin Aufwärtsmomentum
Marktbericht Börse: Globale Aktienmärkte bleiben robust
Die Börse aktuell zeigt weiterhin ein relativ positives Bild an den globalen Aktienmärkten, obwohl die Ölpreise deutlich gestiegen sind. Rohöl nähert sich derzeit der Marke von 84 US-Dollar pro Barrel und hat seit Jahresbeginn bereits um mehr als 20 % zugelegt.
Der Krieg im Nahen Osten dauert weiterhin an. Israel erklärte gestern, dass der Konflikt voraussichtlich noch mindestens zwei Wochen andauern könnte. Gleichzeitig steigt jedoch die Hoffnung auf eine schrittweise Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus.
Iran zeigte zuletzt kein Interesse an Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten und wies Berichte über informelle Gespräche mit der CIA zurück. Gleichzeitig berichten Medien, dass die USA Marineeskorten für Handelsschiffe bereitstellen könnten. Laut Bloomberg will Iran die Bedingungen der freien Navigation in der Meerenge respektieren. Diese Aussagen stehen allerdings im Widerspruch zu Meldungen über weitere Drohnenangriffe auf Schiffe in der Region. Zudem sind die Frachtraten zuletzt stark gestiegen.
Börse Aktuell: Europa im Plus, Wall Street uneinheitlich
Die europäischen Aktienmärkte handeln überwiegend im Plus, während die Stimmung an der Wall Street vor Handelsbeginn gemischt ist.
-
Bitcoin notiert weiterhin nahe 72.000 US-Dollar
-
Gold bewegt sich stabil um 5.160 US-Dollar je Unze
-
Edelmetalle konsolidieren insgesamt ohne größere Veränderungen
China versucht als größter Rohölimporteur der Welt aktuell Kraftstoff zu sparen und hat daher Exportstopps für Diesel und Benzin beschlossen.
Marktbericht Börse: Asien erholt sich deutlich
Die asiatischen Börsen konnten sich nach dem starken Rückgang vom Mittwoch deutlich erholen. Der MSCI Asia Pacific Index legte um 2,4 % zu.
Besonders stark entwickelte sich Südkorea:
-
Kospi +10 %
-
Kosdaq +14 %
Die Erholung wurde vor allem durch Technologiewerte getragen. Samsung und SK Hynix machten einen Teil der vorherigen Verluste wieder wett.
Die Futures auf US-Indizes zeigen ein gemischtes Bild:
-
S&P 500 Futures uneinheitlich
-
Nasdaq Futures schwankend vor Handelsstart
-
Dow Jones Futures ebenfalls ohne klare Richtung
Technologieunternehmen in Europa profitieren gleichzeitig von starken Prognosen des US-Halbleiterunternehmens Broadcom, dessen Aktie im vorbörslichen Handel um mehr als 6 % steigt. CEO Hock Tan erklärte, dass der Umsatz mit KI-Chips im kommenden Jahr über 100 Milliarden US-Dollar erreichen könnte.
Marktbericht Börse: Unternehmensnachrichten Europa
Wichtige Einzelwerte
Alfa Laval
Morgan Stanley stuft die Aktie auf Equal Weight hoch (zuvor Underweight). Die Analysten erwarten mögliche positive Überraschungen bei Marine-Aufträgen in diesem Jahr.
Wizz Air
Störungen im Nahen Osten könnten den Nettogewinn im Geschäftsjahr 2026 unter die bisherige Prognosespanne von +25 Mio. bis −25 Mio. Euro drücken.
Heidelberg Materials
Citi hebt die Aktie auf Buy (zuvor Neutral) an. Der jüngste Kursrückgang aufgrund von Sorgen um den EU-Emissionshandel wird als übertrieben bewertet.
Davide Campari
Die Aktie steigt vor US-Handelsstart, nachdem das Unternehmen ein über den Erwartungen liegendes EBITDA gemeldet hat. Citi bezeichnet die Ergebnisse als solide, während RBC das starke Umsatzwachstum im vierten Quartal hervorhebt.
Schaeffler und Deutz
Beide Unternehmen wurden heute in den mDAX aufgenommen.
TORM
Die Aktie fällt, nachdem Oaktree einen möglichen Aktienverkauf im Umfang von 79,5 Mio. US-Dollar angekündigt hat.
Analystenstimmen in Europa
Hochstufungen
-
Aker BP → Neutral (JPMorgan) – Kursziel: 308 NOK
-
Alfa Laval → Equal Weight (Morgan Stanley)
-
Athens International Airport → Equal Weight (Barclays)
-
DSV → Buy (ABG) – Kursziel: 1.900 NOK
-
EnQuest → Overweight (JPMorgan) – Kursziel: 25p
-
Heidelberg Materials → Buy (Citi) – Kursziel: 220 EUR
-
Inditex → Buy (Deutsche Bank) – Kursziel: 63 EUR
-
Schweiter → Add (Baader Helvea) – Kursziel: 289 CHF
-
Softcat → Neutral (UBS) – Kursziel: 1.225p
-
Traton → Buy (Pareto Securities) – Kursziel: 35,64 EUR
-
Vistry Group → Buy (Stifel) – Kursziel: 610p
Herabstufungen
-
Aker BP → Sell (ABG) – Kursziel: 260 NOK
-
Domino’s Pizza Group → Sell (Deutsche Bank) – Kursziel: 175p
-
Duell → Reduce (Inderes) – Kursziel: 2,80 EUR
-
Flughafen Wien → Neutral (Oddo BHF) – Kursziel: 55 EUR
-
Keller → Hold (Deutsche Bank) – Kursziel: 2.200p
-
Segro → Hold (Peel Hunt) – Kursziel: 825p
-
TF1 → Underweight (Barclays) – Kursziel: 7 EUR
-
Var Energi → Sell (ABG) – Kursziel: 33 NOK
Börse Aktuell: Technische Analyse DAX
Der DAX-Futures-Kontrakt versucht weiterhin, seinen Aufwärtstrend fortzusetzen. Das Tempo der Kursgewinne hat sich zwar etwas verlangsamt, dennoch zeigen die langen unteren Schatten der letzten drei Kerzen weiterhin Kaufinteresse.
Der Markt prallt erneut von der Unterstützung an der EMA200 ab, was kurzfristig als stabilisierendes Signal gewertet werden kann. Solange diese Zone verteidigt wird, bleibt das übergeordnete Momentum im DAX konstruktiv.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Quelle: xStation5 von XTB
AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB
- Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss
- Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!
- Alle Details zur Aktion hier
BÖRSE HEUTE: Wall Street fällt – Ölpreis über 93 USD wegen Nahost-Konflikt (06.03.2026)
Ölpreis aktuell: Brent über 93 USD – WTI-Öl steigt wegen Nahost-Konflikt stark
US Börsenstart: S&P 500 unter Druck – Ölpreise, NFP-Daten und Tech-Aktien bewegen die US Börse
BÖRSE AKTUELL: Kapital flieht aus Europa 📉
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.