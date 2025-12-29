BÖRSE AKTUELL: Börse aktuell ruhig – Anleger warten auf neue Impulse (29.12.25)

Das Wichtigste in Kürze US-Börsen: Seitwärtsbewegung trotz Santa-Claus-Rally

Asien: Gemischtes Bild zwischen Wachstumssorgen und KI-Fantasie

Währungen, Rohstoffe & Krypto: Bewegung außerhalb der Aktienmärkte

Der aktuelle Marktbericht Börse zeigt ein insgesamt ruhiges Bild. Börse aktuell wird das Geschehen von geringer Liquidität, moderater Volatilität und einer abwartenden Haltung der Anleger geprägt. Zum Jahresende halten sich Marktteilnehmer vor wichtigen geldpolitischen Impulsen zurück, während geopolitische Entwicklungen und regionale Konjunktursorgen weiterhin für Unsicherheit sorgen. Besonders im Fokus stehen die anstehende Veröffentlichung des FOMC-Protokolls sowie Signale aus Asien und den Rohstoffmärkten. 🚀 Key Takeaways 1. US-Börsen: Seitwärtsbewegung trotz Santa-Claus-Rally An den US-Märkten zeigt sich aktuell wenig Dynamik: Futures auf US100, US500 und US30 bewegen sich in einer engen Spanne von ±0,15 %

In der verkürzten Feiertagswoche legten die US-Indizes dennoch um rund 1,1 % zu

Geringe Handelsvolumina begrenzen die Volatilität Bis zur Veröffentlichung des FOMC-Sitzungsprotokolls bleibt die Börse aktuell klar im Wartemodus. Anleger hoffen auf Hinweise zur weiteren Zinsperspektive der US-Notenbank. 🌏 2. Asien: Gemischtes Bild zwischen Wachstumssorgen und KI-Fantasie Die asiatisch-pazifischen Märkte starten uneinheitlich in die Woche: Hongkong: –0,5 %

Japan (JP225): –0,35 %

China: leicht schwächer, Verluste durch staatlich gestützte Tech-Werte begrenzt Positive Ausnahmen bilden technologiegetriebene Märkte: Südkorea (KOSPI): +1,9 %

Taiwan: +0,9 % Hoffnungen auf eine schrittweise Normalisierung der Geldpolitik der Bank of Japan stützen den japanischen Markt, während Sorgen über das Wachstum in China und Japan weiterhin belasten. 💱 3. Währungen, Rohstoffe & Krypto: Bewegung außerhalb der Aktienmärkte Abseits der Aktienmärkte zeigt sich mehr Dynamik: Yen erholt sich leicht, trotz Skepsis gegenüber hawkischen BOJ-Signalen

AUDUSD erreicht ein 14-Monats-Hoch

Gold, Silber & Platin geraten nach Gewinnmitnahmen deutlich unter Druck

Öl erholt sich moderat um rund 0,7 %

Bitcoin: +2,2 % auf rund 89.850 USD

Ethereum: +2,8 % auf etwa 3.034 USD Diese Entwicklungen zeigen, dass sich die Börse aktuell stark differenziert entwickelt – mit klaren Verschiebungen zwischen Assetklassen. 📌 Fazit: Marktbericht Börse – Ruhephase zum Jahresende Der aktuelle Marktbericht Börse verdeutlicht eine typische Jahresendphase: geringe Liquidität, begrenzte Volatilität und eine klare Zurückhaltung der Anleger. Börse aktuell fehlen kurzfristig richtungsweisende Impulse, während Geldpolitik, Geopolitik und Konjunkturdaten weiterhin den Ton angeben. 🟢 Chancen Potenzial für Bewegung nach dem FOMC-Protokoll

Unterstützende Geldpolitik in Japan

Stärke in ausgewählten Tech- und KI-Märkten 🔴 Risiken Gedämpftes Wachstum in China & Japan

Geopolitische Unsicherheiten

Hohe Abhängigkeit von geldpolitischen Signalen Fazit:

