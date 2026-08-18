Marktbericht Börse Aktuell: Nvidia, Ölpreis & Fed-Ausblick

📈 Aktien und Indizes

Der US-Tech-Riese Nvidia hat bis zu 105 Milliarden US-Dollar für den Bau eines 8-GW-Rechenzentrumscampus in Ohio zugesagt, der an OpenAI vermietet werden soll. Parallel prüfen Microsoft und Salesforce eine Übernahme der Plattform Darwinbox vor deren Börsengang.

Der jährlich wiederkehrende Umsatz (ARR) von Anthropic überschritt Ende Juli 65 Milliarden US-Dollar – ein mehr als siebenfacher Anstieg seit Ende letzten Jahres, was den Optimismus vor dem geplanten Börsengang anheizt.

Die asiatischen Indizes verzeichneten deutliche Verluste:

Nikkei 225 (Japan): -1,6 % (starke Verkäufe bei Kioxia und Murata)

-1,6 % (starke Verkäufe bei Kioxia und Murata) KOSPI (Südkorea): -1,1 %

-1,1 % Chinesische Tech-Werte: JD.com und Meituan gerieten ebenfalls unter Verkaufsdruck.

Auch die Wall Street beendete die Sitzung schwächer: Der S&P 500 fiel auf 7.742 Punkte (-0,3 %), der Nasdaq 100 auf 29.898 Punkte (-0,6 %) und Microsoft-Aktien verloren über 3 % auf 480 US-Dollar. Der europäische CAC 40 verzeichnete ein Minus von 0,79 %, getrieben von steigenden Short-Positionen auf französische Staatsanleihen (OAT) aufgrund eines Politstreits über den Haushalt 2027.

🏛️ Makroökonomie

Die globalen Anleihemärkte erleben einen kräftigen Ausverkauf: Die Rendite 30-jähriger US-Anleihen erreichte 5,3 % (Höchststand seit 2007), während 10-jährige japanische Renditen auf ~2,95 % stiegen (Höchststand seit drei Jahrzehnten).

Weltweit nimmt der Bestand an US-Staatsanleihen ab. Im Juni sank das Volumen auf 9,299 Billionen US-Dollar – getrieben durch Portfolio-Reduzierungen von Investoren aus Japan, Großbritannien und China. ING-Analysten zufolge könnte dies den Anleihen-Ausverkauf verlängern, die Renditen weiter nach oben treiben und unter anderem Gold belasten.

Goldman Sachs hält eine Leitzinserhöhung der Fed aufgrund schwacher Inflationsdaten für sehr unwahrscheinlich. Dennoch fürchten die Märkte vor dem Jackson-Hole-Symposium den Kostendruck durch Rohstoffe. Unterdessen stellte die chinesische Regierung einen Plan zur Förderung des Konsums auf KreisEbene vor, während die PBoC eine LPR-Zinssenkung prüft.

🛢️ Rohstoffe

Die Preise für Rohöl der Sorte Brent steigen über 91 US-Dollar pro Barrel, während WTI nach einem Angriff auf ein Handelsschiff in der Straße von Hormuz über 84 US-Dollar bleibt. Das 60-Tage-Memorandum zwischen den USA und dem Iran ist abgelaufen, jedoch gilt ein direkter US-Militärschlag derzeit als unwahrscheinlich.

Rohstoff Aktuelle Entwicklung Öl (Brent / WTI) Brent >91 $, WTI >84 $ durch Geopolitik & US-Diesel-Crack-Spread auf Rekordniveau ($102,20/Barrel). Gold Rūckzug auf ~4.392 $/oz wegen technischem Widerstand bei 4.500 $. Wells Fargo hält am Ziel von 4.900–5.100 $ fest. Kupfer Angebotssorgen & Spreads an der LME. BHP meldet Kupfer als Hauptgewinntreiber vor Eisenerz. Agrarfeeder Starke Gewinne: Kakao steigt um +5,09 % (+9,94 % Woche), Orangensaft gewinnt +3,18 %.

💱 Devisen

Die Reserve Bank of India (RBI) griff stützend ein und verkaufte US-Dollar, um den Druck auf die Rupie abzufedern. Das Paar USD/JPY pendelt um 159,7 nahe Zwei-Wochen-Tiefs des Yen, da die Wirkung früherer US-Japan-Interventionen nachlässt. Der Neuseeland-Dollar (NZD/USD) fiel nach schwachen chinesischen Einzelhandels- und Industriedaten unter 0,5900.

Analysten von Westpac sehen mittelfristig eine Schwäche des US-Dollars zugunsten von EUR und GBP. Morgan Stanley empfiehlt attraktive EUR/AUD-Carry-Trade-Positionen mit Kursziel 1,53.

₿ Kryptowährungen

Bitcoin konsolidiert oberhalb der Marke von 64.000 US-Dollar. Fundstrat prognostiziert für die nächsten zwei Monate einen Volatilitätssprung von mindestens 30 %. Der Altcoin-Sektor steht hingegen unter Druck, angeführt von Gala (-15,53 %) und Filecoin (-7,76 %).

🌍 Geopolitik

Eine Explosion auf einem Handelsschiff in der Straße von Hormuz fiel mit dem Ende der US-Iran-Waffenruhe zusammen und erhöht das Risiko einer Eskalation deutlich. Zudem wurden bei einem Drohnenangriff auf die Region Moskau über 180 Drohnen abgeschossen, wobei unter anderem ein Logistikzentrum von Wildberries getroffen wurde.

🔭 Märkte im Fokus bei Börse Aktuell

WTI Rohöl: Direktes Geopolitik-Risiko in der Straße von Hormuz; Test der Zwei-Wochen-Hochs oberhalb von 84 $.

Direktes Geopolitik-Risiko in der Straße von Hormuz; Test der Zwei-Wochen-Hochs oberhalb von 84 $. Kupfer: Extrem hoher Z-Score (+3,23) und Verknappung der Spreads an der LME.

Extrem hoher Z-Score (+3,23) und Verknappung der Spreads an der LME. Gala: Starker Kurseinbruch mit Z-Score weit unter der Norm (-1,45) birgt Kapitulationsrisiko oder die Chance auf einen Short Squeeze.

Starker Kurseinbruch mit Z-Score weit unter der Norm (-1,45) birgt Kapitulationsrisiko oder die Chance auf einen Short Squeeze. Nikkei 225: Index-Rückgang (-1,62 %) bei hohem Z-Score (+3,49) und mehrjährigen Höchstständen bei japanischen Anleiherenditen.

SO SEHEN SIEGER AUS!