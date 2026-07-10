Börse Aktuell: KI-Aktien treiben Märkte - Iran-Gespräche, Nasdaq und Öl im Fokus

- KI-Sektor bleibt Kurstreiber
- Iran-Gespräche entspannen den Ölmarkt
- Japan sorgt für Impulse
- KI-Sektor bleibt Kurstreiber
- Iran-Gespräche entspannen den Ölmarkt
- Japan sorgt für Impulse
Die internationalen Finanzmärkte starten mit positiven Vorzeichen in den Handelstag. Während die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung zwischen den USA und dem Iran die Sorgen um den Ölmarkt dämpft, sorgt die anhaltende Stärke der KI-Branche für Rückenwind an den Aktienmärkten. Besonders Technologiewerte stehen im Fokus, nachdem SK Hynix mit seinem Nasdaq-Debüt für Aufmerksamkeit sorgt. Gleichzeitig beobachten Anleger die Entwicklung der Anleiherenditen, den stärkeren japanischen Yen sowie die neuesten Konjunkturdaten aus Japan.
3 Key Takeaways
- KI-Sektor bleibt Kurstreiber: Nasdaq und asiatische Technologieaktien profitieren von der starken Nachfrage nach KI-Halbleitern und dem Börsendebüt von SK Hynix.
- Iran-Gespräche entspannen den Ölmarkt: Hoffnungen auf weitere Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran halten Brent und WTI in einer engen Handelsspanne.
- Japan sorgt für Impulse: Höhere Erzeugerpreise und geplante Investitionen des staatlichen Pensionsfonds stärken den Yen und nähren Erwartungen weiterer Zinsschritte der Bank of Japan.
Geopolitik: Hoffnungen auf Diplomatie begrenzen die Nervosität
Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran bleiben eines der wichtigsten Themen an den Finanzmärkten. Allerdings gehen Anleger zunehmend davon aus, dass der Konflikt unter Kontrolle bleibt. Auslöser war die Bestätigung eines ranghohen US-Regierungsvertreters, wonach die technischen Gespräche mit Teheran fortgesetzt werden sollen. US-Präsident Donald Trump hatte auf dem NATO-Gipfel in Ankara zunächst erklärt, die Waffenruhe mit dem Iran sei beendet. Wenig später relativierte er diese Aussage und erklärte, Teheran habe den Kontakt gesucht, um eine Einigung zu erzielen.
Besonders im Fokus bleibt die Straße von Hormus. Der Iran betrachtet die wichtige Schifffahrtsroute als strategisches Druckmittel. Der Tankerverkehr ist von durchschnittlich 33 Schiffen pro Tag in der Vorwoche auf aktuell nur noch 13 Schiffe zurückgegangen. Katar und Pakistan bemühen sich derzeit um eine Vermittlung zwischen Washington und Teheran.
Wirtschaft: Japans Erzeugerpreise steigen stärker als erwartet
Die japanischen Erzeugerpreise (VPI) legten im Juni im Jahresvergleich um 7,1% zu und übertrafen damit sowohl die Markterwartungen von 6,8% als auch den Mai-Wert von 6,3%. Die Daten stützen die Erwartung weiterer Zinserhöhungen durch die Bank of Japan.
Zusätzliche Unterstützung erhielt der japanische Markt durch Finanzminister Katayama. Dieser kündigte Maßnahmen an, damit der staatliche Pensionsfonds GPIF künftig deutlich stärker in heimische Vermögenswerte investiert. Dadurch wurden Sorgen über die Unabhängigkeit der Notenbank nach den Turbulenzen am japanischen Anleihemarkt etwas gemildert.
Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen bewegt sich mit 4,541% weiterhin auf einem hohen Niveau. Marktteilnehmer rechnen jedoch mit zunehmenden Schwankungen am US-Anleihemarkt, da die US-Notenbank zunehmend datenabhängig agiert.
Wall Street: Technologieaktien treiben die Indizes
Die US-Börsen konnten den Handel am Donnerstag freundlich beenden. Vor allem Halbleiterwerte sorgten für kräftige Kursgewinne.
- Nasdaq: +1,3%
- S&P 500: +0,8%
- Dow Jones: +0,3%
Auslöser waren neue Investitionsankündigungen eines großen US-Speicherchip-Herstellers, die den gesamten KI-Sektor beflügelten.
Am Freitagmorgen zeigten sich die Futures dagegen etwas schwächer. Die Kontrakte auf den S&P 500 und den Nasdaq verloren jeweils rund 0,1%, während der Dow Jones nahezu unverändert notierte.
Asien: KI-Rally setzt sich fort
Die asiatischen Börsen konnten am Freitag deutlich zulegen. Besonders stark präsentierten sich die südkoreanischen Märkte.
- Kospi: über +4%
- Kosdaq: +5,9%
- Nikkei 225: +1,5% bis +2,0%
- Topix: +0,5% bis +0,75%
- Hang Seng: +0,45% bis +1,86%
- CSI 300: +0,33% bis +0,40%
Morgan Stanley verweist darauf, dass die Börsen in Hongkong und China zuletzt eine deutlich bessere Entwicklung als andere asiatische Märkte gezeigt haben.
Trotz der kräftigen Erholung steuert der Kospi weiterhin auf die dritte Verlustwoche in Folge zu.
Devisen: Yen profitiert von GPIF-Plänen
Der japanische Yen konnte nach den Aussagen von Finanzminister Katayama deutlich zulegen. Analysten sehen vor allem die langfristigen Kapitalströme des staatlichen Pensionsfonds als wichtigen Stützungsfaktor. Da derzeit rund die Hälfte der GPIF-Anlagen im Ausland investiert ist, könnten Umschichtungen in den heimischen Markt den Yen nachhaltiger stärken als kurzfristige Interventionen.
Der US-Dollar bleibt insgesamt schwach. Noch stärker unter Druck steht allerdings der polnische Zloty, der gegenüber Euro und Dollar auf den niedrigsten Stand seit rund einem Jahr gefallen ist.
Rohstoffe: Öl bleibt stabil, Gold leicht schwächer
Die Ölpreise bewegen sich weiterhin in engen Handelsspannen.
- Brent: 76,40 bis 76,57 USD
- WTI: 72,22 bis 72,34 USD
Die Entspannung bei den geopolitischen Risiken verhindert derzeit größere Ausschläge. Citi hält an seiner Prognose für einen durchschnittlichen Brent-Preis von 75 USD im dritten Quartal fest und geht dabei von einer Einigung zwischen den USA und dem Iran sowie einer vollständigen Wiederöffnung der Straße von Hormus aus.
Am Edelmetallmarkt gibt Gold leicht nach.
- Gold: -0,21% auf rund 4.114 bis 4.116 USD
- Silber: +0,58% auf 60,24 bis 60,32 USD
- Erdgas: +0,17%
Unternehmen: SK Hynix vor Nasdaq-Debüt
Im Mittelpunkt der Unternehmensnachrichten steht das Börsendebüt von SK Hynix an der Nasdaq. Die ADRs wurden zu 149 USD je Aktie ausgegeben. Das Angebot war mehrfach überzeichnet und brachte dem Unternehmen rund 26,5 Mrd. USD ein. Mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von lediglich 4,8 liegt SK Hynix deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 29,84. Anleger diskutieren daher zunehmend über eine mögliche Verringerung des sogenannten "Korea Discounts".
Weitere Gewinner im Technologiesektor:
- SoftBank Group: +11%
- Samsung Electronics: +4,3%
Im Fokus der US-Berichtssaison stehen zudem die Quartalszahlen von Delta Air Lines.
Kryptowährungen: Bitcoin setzt Erholung fort
Bitcoin legt weiter zu und steigt um 1,14% auf eine Handelsspanne zwischen 63.851 USD und 64.041 USD. Die positive Stimmung an den Aktienmärkten stützt weiterhin auch den Kryptomarkt.
Derzeit ist bei den wichtigsten Instrumenten eine Volatilität zu beobachten. Quelle: XTB Investment Plattform
Experten Fazit: Markt News - KI bleibt der entscheidende Kurstreiber
Die Börse Aktuell wird derzeit vor allem vom Technologiesektor bestimmt. Während geopolitische Risiken rund um den Iran vorerst an Schrecken verlieren, richtet sich der Fokus der Anleger auf das Nasdaq-Debüt von SK Hynix, die Entwicklung der KI-Branche sowie die beginnende Berichtssaison in den USA. Gleichzeitig bleiben die Ölpreise, die Entwicklung der US-Anleiherenditen und die Geldpolitik der Bank of Japan wichtige Einflussfaktoren für die kommenden Handelstage.
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FAQ zu Börse Aktuell und Markt News
Warum steigen die Börsen trotz der Spannungen zwischen den USA und dem Iran?
Die Märkte gehen derzeit davon aus, dass beide Seiten weiterhin auf diplomatische Gespräche setzen. Dadurch sinkt die Sorge vor einer nachhaltigen Eskalation und Unterbrechungen der globalen Energieversorgung.
Weshalb entwickelt sich der Nasdaq besser als andere Indizes?
Vor allem Halbleiter- und KI-Unternehmen profitieren von der hohen Nachfrage nach Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Das sorgt für überdurchschnittliche Kursgewinne im Technologiesektor.
Warum steht SK Hynix im Mittelpunkt?
Das Unternehmen feiert sein Nasdaq-Debüt mit einem der größten ADR-Börsengänge der vergangenen Jahre. Die hohe Nachfrage unterstreicht das starke Interesse internationaler Investoren am KI-Speichermarkt.
Welche Faktoren könnten die Märkte heute bewegen?
Im Fokus stehen das Börsendebüt von SK Hynix, die Quartalszahlen von Delta Air Lines, neue Entwicklungen im US-Iran-Konflikt sowie mögliche Auswirkungen der japanischen Pensionsfonds auf die globalen Kapitalmärkte.
BÖRSE HEUTE: Technologie treibt Wall Street nach oben. Märkte lassen Spannungen zwischen den USA und dem Iran unbeeindruckt
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