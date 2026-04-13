Börse Aktuell: Markt News zu Iran-Konflikt, Ungarn-Wahl und steigenden Ölpreisen

Das Wichtigste in Kürze Geopolitik treibt Märkte

Öl als zentraler Markt-Treiber

Risk-Off-Stimmung dominiert

Geopolitik belastet die Märkte Die Gespräche zwischen den USA und dem Iran sind am Wochenende gescheitert. Eine Einigung über das Atomprogramm wurde nicht erzielt. Zwar gilt die Waffenruhe formal weiterhin, doch die Chancen auf neue Verhandlungen sind deutlich gesunken. US-Präsident Trump bestätigte, dass eine Blockade iranischer Häfen umgesetzt wird. Alle Schiffe mit iranischen Gütern - insbesondere Öl und Gas - sollen kontrolliert werden. Die Straße von Hormus bleibt offiziell offen, jedoch warnte der Iran vor militärischen Konsequenzen bei Annäherung durch US-Schiffe. Marktteilnehmer bewerten die Lage als zunehmend angespannt. Eine Eskalation bleibt ein zentrales Risiko, das aktuell in den Preisen berücksichtigt wird. Markt News: Politischer Umbruch in Ungarn Bei den Parlamentswahlen in Ungarn konnte die Oppositionspartei Tisza Péter Magyar rund 53% der Stimmen gewinnen. Mit 138 Sitzen wurde die notwendige Mehrheit für Verfassungsänderungen erreicht. Damit endet die 16-jährige Amtszeit von Viktor Orbán. Die Märkte interpretieren das Ergebnis als Annäherung Ungarns an die EU. Blockierte Hilfen in Höhe von bis zu 90 Milliarden Euro könnten nun freigegeben werden. Der EUR/USD reagierte nur leicht negativ, da ein starker US-Dollar und steigende Energiepreise dominieren. Langfristig wird das Wahlergebnis jedoch als positiv für den Euro gewertet. Börse Aktuell: Schwache Entwicklung in Asien Die asiatischen Märkte zeigten eine klare Risk-Off-Stimmung: Nikkei 225: -1,0%

Hang Seng: -1,5%

Shanghai Composite: -0,3%

ASX 200: -0,5% Steigende Anleiherenditen in Japan sowie höhere Energiepreise belasteten die Aktienmärkte. Auch die Futures in Europa und den USA zeigen Schwäche: S&P 500: -0,70%

Nasdaq: -0,81% Währungen unter Druck durch starken Dollar Der US-Dollar profitiert von seiner Rolle als sicherer Hafen: DXY: +0,3%

USD/JPY: +0,3% Der Yen bleibt trotz restriktiver Signale der Bank of Japan schwach. Wichtige Entwicklungen: EUR/USD: -0,3% unter 1,1700

GBP/USD: -0,4%

AUD/USD: -0,3%

NZD/USD: -0,2% Volatilität am Forexmarkt. Quelle: xStation Ölpreis explodiert - zentrales Thema der Markt News Öl ist aktuell der wichtigste Treiber an den Märkten: WTI: +8,95% (~104,76 USD)

Brent: +6,8% (über 102 USD) Die Preise steigen deutlich über die Marke von 100 USD, ausgelöst durch geopolitische Spannungen. Analysten sehen kurzfristig sogar Potenzial bis 120 USD. Gold fällt leicht, bleibt aber auf hohem Niveau. Industriemetalle wie Kupfer geraten unter Druck. Aktienmärkte: DAX und globale Indizes im Minus Die steigenden Energiepreise setzen zyklische Sektoren unter Druck: Banken

Airlines

Industrie

Einzelhandel Profiteure sind: Energieunternehmen

Verteidigungssektor Wichtige Indizes: DAX: -1,16%

Euro Stoxx 50: -1,15% Bitcoin zeigt Schwäche Bitcoin fällt um -0,69% auf etwa 70.800 USD. Die Kryptowährung verhält sich aktuell wie ein Risiko-Asset und nicht wie ein sicherer Hafen. Volatilität an den wichtigsten Märkten. Quelle: xStation Ausblick: Worauf es heute ankommt Die europäische Börse dürfte deutlich schwächer starten. Der Fokus liegt auf dem Start der Blockade iranischer Häfen. Mögliche Szenarien: Militärische Reaktion des Iran → weiterer Ölpreisanstieg

Deeskalation → kurzfristige Markterholung Makroökonomisch stehen heute keine wichtigen Daten an. Entscheidend bleiben geopolitische Entwicklungen sowie mögliche Aussagen von Zentralbanken. Fazit:

Die aktuelle Lage bleibt angespannt. Geopolitische Risiken dominieren das Marktgeschehen und treiben insbesondere den Ölpreis. Für Anleger bleibt die Börse aktuell stark von externen Faktoren abhängig. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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