S&P 500 Index dreht ab: Trump dämpft Euphorie

Das Wichtigste in Kürze Trump blockiert Interims-Deal

S&P 500 Index verliert Gewinne

Ölpreis bleibt im Keller

S&P 500 Index rutscht ab: Trump-Veto stoppt Rekordjagd an der Wall Street US-Präsident Donald Trump hat die morgendliche Euphorie an den Finanzmärkten abrupt beendet. Nach einer einberufenen Kabinettssitzung stellte er unmissverständlich klar, dass sich die USA nicht auf ein „schwaches Abkommen“ einlassen und Teheran keine verfrühten Zugeständnisse machen werden. Die harte Haltung des Weißen Hauses löste an der Börse Aktuell umgehend eine Kehrtwende der US-Leitindizes aus. Während die Aktienmärkte von ihren historischen Höchstständen zurückfielen, blieben die weltweiten Rohölpreise trotz der hawkishen Rhetorik unter deutlichem Abwärtsdruck. ►S&P 500 WKN: A0AET0 | ISIN: US78378X1072 | Ticker: US500 Key Takeaways Trump blockiert Interims-Deal: Der US-Präsident lehnt unzureichende Vereinbarungen mit dem Iran strikt ab.

S&P 500 Index verliert Gewinne: Die US-Futures gaben nach den harten Worten aus Washington spürbar nach.

Ölpreis bleibt im Keller: Trotz der abgekühlten Friedenshoffnungen verharren Brent und WTI tief im Minus. Keine voreiligen Zugeständnisse an Teheran Die Hoffnung auf eine schnelle diplomatische Lösung im Nahen Osten hat einen herben Dämpfer erhalten. Donald Trump erklärte offen, dass ihn die aktuelle Form des ausgehandelten Abkommensentwurfs nicht zufriedenstellt. Washington blockiert derzeit die Kernforderungen Teherans. Trump schloss es kategorisch aus, die Wirtschaftssanktionen im Austausch für die bloße Übergabe von Uran aufzuheben. Zudem betonte er, dass die US-Regierung die volle Kontrolle über die eingefrorenen iranischen Milliardensummen aufrechterhalten wird. Wall Street verbrennt sich die Finger an den Allzeithochs Diese kompromisslose Haltung der US-Administration traf die Marktteilnehmer unvorbereitet. Anleger an der Börse Aktuell mussten realisieren, dass ein finales Abkommen noch in weiter Ferne liegen könnte. In der Folge gaben die Terminkontrakte auf den S&P 500 Index sowie die anderen großen Indizes ihre Gewinne aus dem frühen Handel fast vollständig wieder ab. Die Notierungen sackten von ihren frisch aufgestellten historischen Rekordmarken ab und stabilisierten sich erst nahe der jeweiligen Eröffnungskurse. Rohölmärkte ignorieren die harten Töne aus dem Weißen Haus Ein ungewöhnliches Bild zeigt sich derweil auf dem Energiemarkt: Trotz der harschen Worte aus dem Weißen Haus blieben die Notierungen für Rohöl auf Talfahrt. Sowohl die Nordseesorte Brent als auch das US-Pendant WTI verzeichneten weiterhin tiefe Verluste von über 3 Prozent. Die Akteure an den Rohstoffbörsen wetten offenbar darauf, dass hinter den Kulissen ungeachtet der öffentlichen Rhetorik intensiv weiterverhandelt wird, um die Krise in der Straße von Hormus zeitnah zu lösen. Fazit Der S&P 500 Index hat schmerzhaft zu spüren bekommen, wie eng die aktuelle Marktstimmung mit der Geopolitik verknüpft jest. Trumps Absage an einen "weichen Deal" hat die kurzfristigen Vorschusslorbeeren der Bullen neutralisiert. Für den S&P 500 Index bedeutet dies an der Börse Aktuell vorerst ein Verlassen der extremen Allzeithochs. Sollten die Ölpreise jedoch aufgrund der anhaltenden Hintergrundgespräche niedrig bleiben, könnte dies den Aktienmärkten über die abgemilderten Inflationssorgen bald wieder eine stabilere Basis bieten. S&P 500 Index Chart (Daily Timeframe) Chartanalyse Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 27.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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