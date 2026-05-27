BÖRSE HEUTE: DAX schwächer, Nasdaq 100 verliert Momentum (27.05.2026)

Das Wichtigste in Kürze DAX und Nasdaq 100 verlieren kurzfristig an Stärke

und verlieren kurzfristig an Stärke KI- und Halbleiterwerte geraten unter Druck

Anleger warten gespannt auf US-PCE-Inflationsdaten

Börse Heute & Börse Aktuell: DAX schwankt – Wall Street verliert an Momentum 📉 Die internationalen Finanzmärkte zeigen sich zur Wochenmitte deutlich nervöser. Während der DAX zeitweise unter Druck gerät, verliert auch die Wall Street an Dynamik nach einer Serie neuer Rekordhochs. Geopolitische Unsicherheiten rund um die USA und Iran, schwächere Technologieaktien sowie sinkende Öl- und Goldpreise prägen aktuell die Stimmung an der Börse Heute. Gleichzeitig richten Anleger ihren Fokus bereits auf wichtige US-Inflationsdaten und neue Quartalszahlen großer Tech-Konzerne. Key Takeaways 📌 DAX und Nasdaq 100 verlieren kurzfristig an Stärke

KI- und Halbleiterwerte geraten unter Druck

Anleger warten gespannt auf US-PCE-Inflationsdaten Börse Aktuell: Wall Street pausiert nach Rekordrally 🚨 Nach wochenlangen Kursgewinnen zeigen sich die US-Börsen erstmals wieder anfälliger für Gewinnmitnahmen. Der Nasdaq 100 verliert rund 0,3%, während der S&P 500 leicht nachgibt. Lediglich der Dow Jones 30 kann sich mit einem kleinen Plus behaupten. Besonders auffällig: Der Technologiesektor verzeichnet laut Bank of America die größten Kapitalabflüsse seit Dezember. Vor allem Halbleiteraktien und KI-Werte geraten unter Druck, nachdem die Rally zuletzt nahezu exponentiell verlief. Trotzdem bleiben große Investmentbanken optimistisch. Goldman Sachs hob das Jahresziel für den S&P 500 auf 8.000 Punkte an und schließt sich damit den positiven Prognosen von Morgan Stanley und Deutsche Bank an. Tops & Flops im DAX 40 heute Auch der deutsche Markt zeigt sich schwankungsanfällig. Zyklische Werte und Energieaktien stehen teilweise unter Druck, während einzelne Konsum- und Industriewerte zulegen können. Top-Performer im DAX: adidas +4,80%

Heidelberg Materials +3,56%

Continental +3,33% Schwächste Werte: Siemens Energy -3,93%

RWE -3,47%

Fresenius -2,04% Vor allem Adidas profitiert von einer verbesserten Konsumstimmung und positiven Analysteneinschätzungen. Siemens Energy und RWE leiden dagegen unter Gewinnmitnahmen nach der starken Entwicklung der vergangenen Wochen. Kurse vom 27.05.2026, Stand: 17:30 Ölpreis, Gold und Geopolitik bleiben entscheidend 🌍 Die geopolitische Lage rund um den Iran sorgt weiterhin für hohe Unsicherheit. Präsident Donald Trump zeigte sich unzufrieden mit dem Fortschritt der Verhandlungen. Gleichzeitig widersprachen sowohl die USA als auch Iran Berichten über ein mögliches Übergangsabkommen zur Öffnung der Straße von Hormus. Trotz der angespannten Lage fällt der Ölpreis deutlich: WTI verliert über 4% und fällt unter 90 Dollar

Gold sinkt auf den niedrigsten Stand seit Ende März

Erdgas steigt dagegen wieder kräftig an An den Devisenmärkten bleibt der US-Dollar stabil. EUR/USD pendelt weiter um die Marke von 1,16. Experten Fazit Das Fazit vom Experten Jeremy Krings Die Börse Heute zeigt erstmals seit Wochen deutliche Ermüdungserscheinungen. Vor allem die extrem starke Konzentration der Rally auf KI- und Halbleiterwerte könnte sich zunehmend als Risiko für die Marktstabilität erweisen. Gleichzeitig bleibt die geopolitische Lage hochsensibel. Kurzfristig dürften die kommenden US-Inflationsdaten sowie neue Quartalszahlen großer Technologiekonzerne die Richtung bestimmen. Anleger sollten sich auf höhere Volatilität einstellen, denn die Kombination aus geopolitischem Risiko, hohen Bewertungen und restriktiver Geldpolitik bleibt eine anspruchsvolle Mischung für die Märkte. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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