Börse aktuell: DAX steigt nach ZEW-Überraschung - Markt News zu Aktien, Öl und Gold

- Börse aktuell: DAX und europäische Indizes profitieren von Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahen Osten
- Markt News: Der ZEW-Index überrascht deutlich positiv und stützt die Stimmung am deutschen Aktienmarkt
- Technologieaktien gehören zu den größten Gewinnern, während Telekom- und Grundstoffwerte unter Druck stehen
- Börse aktuell: DAX und europäische Indizes profitieren von Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahen Osten
- Markt News: Der ZEW-Index überrascht deutlich positiv und stützt die Stimmung am deutschen Aktienmarkt
- Technologieaktien gehören zu den größten Gewinnern, während Telekom- und Grundstoffwerte unter Druck stehen
Die europäischen Aktienmärkte setzen ihre Erholung zur Wochenmitte fort. Der DAX und die wichtigsten europäischen Indizes notieren klar im Plus, nachdem sich die Stimmung dank Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahen Osten deutlich verbessert hat. Gleichzeitig sorgen starke Konjunkturdaten aus Deutschland für zusätzlichen Rückenwind. Die wichtigsten Markt News im Überblick.
DAX und europäische Börsen im Aufwind
Der DAX-Future gewinnt rund 0,80%, während der Euro Stoxx 50 um 1,10% zulegt. Auch der breite STOXX 600 notiert nach den Verlusten der vorherigen Sitzung wieder im positiven Bereich.
An den Börsen setzen Anleger verstärkt auf eine Beruhigung der geopolitischen Lage. Auslöser sind Berichte über Vermittlungsgespräche zwischen den USA und dem Iran über eine mögliche zehntägige Waffenruhe. Dadurch sinkt die geopolitische Risikoprämie an den Energiemärkten und die Risikobereitschaft der Investoren steigt.
Starke ZEW-Daten stützen den DAX
Zusätzlichen Rückenwind erhält der deutsche Aktienmarkt durch den deutlich besser als erwarteten ZEW-Konjunkturindex. Das Stimmungsbarometer der Finanzmarktanalysten steigt auf 26,3 Punkte nach zuvor 10,5 Punkten und liegt damit klar über den Markterwartungen von 17,5 Punkten.
Ökonomen führen den kräftigen Anstieg unter anderem auf die angekündigten Renten- und Steuerreformen der Bundesregierung zurück.
Öl, Gold und US-Dollar im Fokus
Am Ölmarkt bleibt die Lage angespannt. WTI und Brent können ihre zwischenzeitlichen Verluste zwar begrenzen und notieren leicht im Plus, nachdem sie zuvor zeitweise um rund 1% gefallen waren. Anleger wägen weiterhin die Chancen einer Waffenruhe gegen Risiken für die Schifffahrt im Nahen Osten ab.
Der US-Dollar zeigt sich nahezu unverändert, während Gold um mehr als 1% auf rund 4.065 US-Dollar je Unze steigt. Silber zählt mit einem Plus von über 5% zu den stärksten Gewinnern und profitiert von der Hoffnung auf eine geopolitische Entspannung sowie nachlassenden Inflationssorgen.
Technologieaktien führen die Gewinnerliste an
Der Technologiesektor entwickelt sich mit einem Plus von 2,12% am stärksten. Besonders gefragt sind Halbleiterwerte wie ASML und Infineon.
Ebenfalls gefragt sind:
- Energiesektor (+1,52%)
- Industriesektor (+0,93%)
Unter Druck stehen dagegen:
- Telekommunikation (-1,29%)
- Grundstoffe (-0,71%)
- Gesundheitswesen (-0,24%)
Markt News: Die wichtigsten Unternehmensmeldungen
Innerhalb des Euro Stoxx 50 gehört ASML mit einem Plus von 2,89% zu den größten Gewinnern. Der Halbleiterkonzern profitiert von der Erholung des Technologiesektors. Infineon gewinnt nahezu gleichauf 2,88%.
Siemens Energy steigt um 2,75%, während TotalEnergies 1,77% zulegt und von den stabilen Ölpreisen profitiert.
Zu den größten Verlierern zählen dagegen Münchener Rück mit -2,01%, Wolters Kluwer (-1,66%), Prosus (-1,34%) sowie die Deutsche Telekom (-1,21%).
Auch außerhalb des Leitindex sorgen mehrere Unternehmen für Bewegung:
- Novartis steigt, nachdem der operative Gewinn im zweiten Quartal mit 5,94 Mrd. US-Dollar die Erwartungen übertroffen hat - trotz eines deutlichen Umsatzrückgangs beim Medikament Entresto aufgrund zunehmender Generikakonkurrenz.
- Julius Bär verliert 4,2%, obwohl die Nettomittelzuflüsse gestiegen sind.
- Schindler fällt nach schwächeren Quartalsumsätzen um 5,1%.
Für Aufmerksamkeit sorgt außerdem die Übernahme von BlueNord durch Vaar Energi für rund 1,33 Mrd. US-Dollar. Durch den Zusammenschluss entsteht Europas größter unabhängiger Öl- und Gasproduzent. Die Aktien beider Unternehmen legen deutlich zu. Gleichzeitig erhöht Vaar Energi die Dividende für das zweite Quartal auf 350 Mio. US-Dollar.
Deutlich unter Druck stehen dagegen Wienerberger mit einem Minus von 6,5% nach einer Gewinnwarnung sowie Boliden, deren Aktien nach enttäuschenden Quartalszahlen um 6,9% nachgeben.
Experten Fazit: Börse aktuell
Die Börse aktuell wird vor allem von der Hoffnung auf eine geopolitische Entspannung sowie überraschend starken Konjunkturdaten aus Deutschland gestützt. Gleichzeitig bleiben die Entwicklung im Nahen Osten und die Ölpreise zentrale Einflussfaktoren für die kommenden Handelstage. Die Markt News zeigen zudem, dass vor allem Technologie- und Industrieaktien derzeit das Interesse der Anleger auf sich ziehen.
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FAQ
Warum steigt der DAX heute?
Vor allem Hoffnungen auf eine Waffenruhe im Nahen Osten sowie deutlich bessere ZEW-Konjunkturdaten sorgen für steigende Kurse.
Welche Markt News bewegen Anleger aktuell?
Neben den geopolitischen Entwicklungen stehen starke deutsche Konjunkturdaten, Unternehmenszahlen und Übernahmen im Fokus.
Welche Aktien entwickeln sich besonders stark?
ASML, Infineon und Siemens Energy gehören zu den stärksten Gewinnern des Handelstags, während Münchener Rück, Wienerberger und Boliden zu den größten Verlierern zählen.
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