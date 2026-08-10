Börse Heute: Scheitern der Verhandlungen am Golf, Öl- und Gaspreise steigen sprunghaft an

Das Wichtigste in Kürze 📉 Ruhiger Aktienhandel, nervöse Rohstoffe: US-Indizes gaben leicht nach (-0,2 % bis -0,6 %), während Öl (+6 %) und europäisches Erdgas (+13 %) wegen Nahost-Sorgen sprunghaft anstiegen.

🏬 Starke Einzelwert-Ausschläge: Monday.com stürzte trotz guter Q2-Zahlen wegen eines enttäuschenden Ausblicks um 9 % ab; Berkshire Hathaway legte dank Aktienrückkäufen um 2 % zu.

💱 Yen bricht ein: Der japanische Yen verzeichnete gegenüber Pfund (+1,0 %), US-Dollar (+0,9 %) und Euro (+0,7 %) deutliche Abgaben.

Der Handel an der Börse heute war von einer ungewöhnlich geringen Volatilität an den US-Aktienmärkten geprägt. Mangels neuer US-Konjunkturdaten und großer Bilanzmeldungen richtete sich der Fokus für die Börse Aktuell vor allem auf die festgefahrenen Verhandlungen mit dem Iran. Während die Aktienmärkte in den USA und Europa leicht nachgaben, löste das drohende Scheitern der Diplomatiefahrpläne an den Rohstoffmärkten kräftige Preissprünge bei Öl und Erdgas aus. 💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways 📉 Ruhiger Aktienhandel, nervöse Rohstoffe: US-Indizes gaben leicht nach (-0,2 % bis -0,6 %), während Öl (+6 %) und europäisches Erdgas (+13 %) wegen Nahost-Sorgen sprunghaft anstiegen.

🏬 Starke Einzelwert-Ausschläge: Monday.com stürzte trotz guter Q2-Zahlen wegen eines enttäuschenden Ausblicks um 9 % ab; Berkshire Hathaway legte dank Aktienrückkäufen um 2 % zu.

💱 Yen bricht ein: Der japanische Yen verzeichnete gegenüber Pfund (+1,0 %), US-Dollar (+0,9 %) und Euro (+0,7 %) deutliche Abgaben. US-Märkte: Nahost-Diplomatie und Fed-News im Fokus An der Wall Street verlief das Geschehen an der Börse heute in ungewöhnlich ruhigen Bahnen. Die wichtigsten Indizes gaben zwischen 0,2 % und 0,6 % nach, wobei der Small-Cap-Index Russell 2000 die höchsten Schwankungen verzeichnete. Mehrere Investmenthäuser hoben ungeachtet der verhaltenen Tagesentwicklung ihre Jahresendziele für den S&P 500 an. Zudem schloss der neue Fed-Vorsitzende Kevin Warsh den regelkonformen Verkauf seiner privaten Finanzanlagen ab. Sorgen bereiten den Anlegern an der Börse Aktuell vor allem die Entwicklungen im Nahen Osten. Donald Trump lehnte auf „Truth Social“ iranische Forderungen nach Reparationszahlungen ab, während Vertreter Irans betonten, dass die Straße von Hormus nicht mehr auf den Status vor Februar 2025 zurückkehren werde. 🏢 Unternehmensnachrichten USA 🍏 Apple (AAPL.US): Verlor rund 1 %, belastet durch eine Analystenabstufung mit Verweis auf Margendruck und Preisgestaltungsrisiken beim neuen iPhone.

💻 Intel (INTC.US): Gab bei Handelsbeginn um bis zu 3 % nach, nachdem eine Kapitalerhöhung von bis zu 15 Mrd. USD zur Investitionsfinanzierung angekündigt wurde.

📉 Monday.com (MNDY.US): Bricht trotz übertroffener Konsenszahlen (Umsatz: 364,6 Mio. USD; EPS: 1,48 USD) um 9 % ein, da ein verhaltener Ausblick die Anleger verschreckte.

📈 Berkshire Hathaway (BRKB.US): Legte entgegen dem Markttrend um über 2 % zu. Neben leichten operativen Zugewinnen stützte die Ankündigung umfangreicher Aktienrückkäufe den Kurs. Europa & Devisenmarkt: Gaspreis-Schock belastet europäische Indizes An der europäischen Börse heute drückten sprunghaft steigende Erdgaspreise auf die Stimmung. Die Verhandlungen bezüglich des Irans erscheinen zunehmend aussichtslos, woraufhin europäische Index-Futures leicht im Minus schlossen. Der britische FTSE 100 schnitt mit einem Minus von 0,5 % am schwächsten ab. Unternehmensnachrichten Europa 🏢 Vistry Group: Sackte um 12 % ab, nachdem Berichte bekannt wurden, dass die Allianz den Versicherungsschutz für Warenkreditversicherungen bei britischen Baustofflieferanten kürzen könnte.

⚙️ Stabilus: Fiel um rund 5 % nach der Beendigung des Vertrags mit dem Finanzvorstand.

🚗 Volkswagen AG: Gab um 1 % nach. Die Hauptaktionäre Porsche und Piëch üben Berichten zufolge Druck auf Großaktionäre aus, um ein radikales Reformprogramm im Konzern durchzusetzen. 💱 Devisenentwicklung Der japanische Yen erlitt deutliche Verluste gegenüber allen Hauptwährungen. Am stärksten gab der Yen gegenüber dem Pfund (+1,0 %), dem US-Dollar (+0,9 %) und dem Euro (+0,7 %) nach. Auch der Schweizer Franken schwächte sich um 0,3 % bis 0,5 % ab. 🛢️ Rohstoffe & Kryptowährungen: Öl und Gas schießen hoch Die Rohstoffmärkte standen an der Börse Aktuell ganz im Zeichen der festgefahrenen Verhandlungen zwischen Oman, dem Iran und den USA. 🛢️ Öl & Gas: Brent- und WTI-Rohöl kletterten jeweils um mehr als 6 %, wobei Brent wieder über die Marke von 87 USD pro Barrel stieg. Europäisches Erdgas legte um über 13 % auf 61 Euro pro Megawattstunde zu.

🥈 Edelmetalle: Silber erholte sich von seinen Tiefs bei 55 USD und stieg um 2 %.

🪙 Kryptowährungen: Der Kryptomarkt zeigte sich überwiegend schwach. Ethereum verlor 2,5 % und fiel unter 1.880 USD. Bitcoin (-2 %) sank unter die Marke von 64.000 USD, und auch Solana verzeichnete ein Minus von rund 2 %. 🎯 Fazit Die Handelsphase an der Börse heute verdeutlicht, wie stark geopolitische Blockaden das Marktgeschehen beeinflussen können. Während die Aktienmärkte an der Börse Aktuell in eine Phase geringer Volatilität übergegangen sind, schlagen die geopolitischen Risiken um die Straße von Hormus voll auf die Rohstoffmärkte durch. Für Anleger bleiben die Rohstoffpreise und der Zins- bzw. Inflationspfad die maßgeblichen Impulsgeber für die kommenden Handelstage. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

XTB setzt auf deine Stimme!

setzt auf deine Stimme! JETZT mitmachen - der Veranstalter verlost tolle Preise unter allen Teilnehmern

Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.