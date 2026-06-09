Börse Aktuell: DAX steigt auf Rekordniveau – Markt News zu Banken, Öl und EZB

- Europäische Aktienmärkte setzen Aufwärtsbewegung fort
- Banken führen die Gewinnerliste an
- Ölpreise fallen deutlich, Fokus auf EZB
- Europäische Aktienmärkte setzen Aufwärtsbewegung fort
- Banken führen die Gewinnerliste an
- Ölpreise fallen deutlich, Fokus auf EZB
Die europäischen Aktienmärkte präsentieren sich am Dienstag freundlich. Der STOXX 600 gewinnt rund 0,5%, während der DAX um 0,85% auf 24.782 Punkte steigt. Der Euro Stoxx 50 legt sogar um 1,0% zu. Zu den wichtigsten Markt News zählt die starke Entwicklung des Bankensektors, der von der Entspannung im Nahen Osten profitiert.
Iran und Israel haben ihre gegenseitigen Angriffe eingestellt, was die globale Risikobereitschaft der Anleger verbessert. Dennoch bleibt Vorsicht geboten, da die Straße von Hormus weiterhin geschlossen ist. Gleichzeitig rechnen die Märkte mit einer Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank um 25 Basispunkte bei der Sitzung am Donnerstag. Für Investoren steht jedoch weniger die Entscheidung selbst als vielmehr der zukünftige geldpolitische Ausblick im Fokus.
Ölpreise und Devisenmärkte im Blick
An den Rohstoffmärkten geraten die Ölpreise deutlich unter Druck. Die US-Ölsorte WTI verliert 2,44% auf 89,02 US-Dollar je Barrel, während Brent um 2,01% auf 92,25 US-Dollar fällt. Die sinkenden Preise spiegeln den Rückgang der geopolitischen Risikoprämie wider.
Auch der US-Dollar gibt nach. Der Dollar-Index verliert 0,20%, während EUR/USD auf 1,1566 steigt. Gleichzeitig fällt USD/PLN um 0,29% auf 3,66.
Banken führen die Gewinnerliste an
Innerhalb des Euro Stoxx 50 gehört der Finanzsektor mit einem Plus von 1,43% zu den stärksten Branchen. Unterstützt wird die Entwicklung insbesondere von italienischen Banken sowie der Schweizer Großbank UBS.
Ebenfalls gefragt sind Unternehmen aus den Bereichen Basiskonsumgüter (+1,61%), Kommunikationsdienstleistungen (+0,91%) und Industrie (+0,64%). Schwächer entwickeln sich dagegen Technologiewerte (-0,14%), Energieunternehmen (-0,10%) sowie der Rohstoffsektor (-0,02%).
Markt News: UBS profitiert von möglichen Kapitalerleichterungen
Die Aktie von UBS steigt um rund 2% und erreicht den höchsten Stand seit 2008. Laut Reuters prüfen Schweizer Parlamentarier eine Lockerung der Kapitalanforderungen für die Großbank.
Demnach könnten ausländische Tochtergesellschaften künftig nur noch zu 70 bis 80% statt wie bisher zu 100% mit hartem Kernkapital (CET1) unterlegt werden müssen. Dadurch würde sich der zusätzliche Kapitalbedarf von rund 20 Milliarden US-Dollar auf etwa 15 Milliarden US-Dollar reduzieren.
GSK unter Druck nach milliardenschwerer Übernahme
Zu den größten Verlierern im FTSE 100 zählt GSK. Die Aktie verliert mehr als 2%, nachdem der Pharmakonzern die Übernahme des US-Biotechunternehmens Nuvalent angekündigt hat.
Der Transaktionswert beläuft sich auf 10,6 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 9,4 Milliarden US-Dollar nach Abzug der vorhandenen Barmittel. Das Angebot entspricht einem Aufschlag von rund 40% auf den letzten Schlusskurs.
Italienischer Bankensektor im Fokus
Die Konsolidierung im italienischen Bankensektor sorgt ebenfalls für Bewegung. Intesa Sanpaolo steigt um 2,99%, während UniCredit 2,11% gewinnt.
Auslöser sind Übernahmeangebote für Monte dei Paschi di Siena (MPS), die von Intesa Sanpaolo und Banco BPM eingereicht wurden. Zusätzlich kündigte Intesa den Verkauf von 635 MPS-Filialen inklusive Markenrechten an den Versicherer Unipol an. Dadurch werden regulatorische Bedenken hinsichtlich des Wettbewerbs gemildert.
Die MPS-Aktie gewinnt 2,5%, während BPER Banca um 4,2% und Unipol um 5,9% zulegen.
Infineon bleibt einer der stärksten Werte Europas
Infineon Technologies gehört ebenfalls zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie steigt um 2,70% und weist seit Jahresbeginn eine beeindruckende Performance von 115,6% auf.
Damit festigt das Unternehmen seine Position als einer der stärksten Titel im Euro Stoxx 50. Die Erholung der europäischen Technologiewerte nach der Korrektur der vergangenen Woche unterstützt die positive Entwicklung zusätzlich.
Fazit: Börse Aktuell bleibt von Banken und EZB geprägt
Die aktuellen Markt News zeigen eine deutliche Verbesserung der Anlegerstimmung in Europa. Besonders Banken profitieren von der geopolitischen Entspannung und den Erwartungen an die EZB. Gleichzeitig sorgen sinkende Ölpreise und ein schwächerer US-Dollar für zusätzliche Unterstützung an den Aktienmärkten. Im Fokus der Anleger bleiben nun die EZB-Sitzung sowie weitere Entwicklungen im Nahen Osten.
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