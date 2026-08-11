Börse Aktuell: Brent Rohölpreis fällt nach Hormuz-Gesprächen

- Sinken der Ölpreise durch Deeskalation: Der Brent Rohölpreis gibt nach Berichten über Verhandlungsfortschritte zwischen dem Oman und dem Iran bezüglich der Straße von Hormuz nach und notiert wieder um die 87 US-Dollar je Barrel.
- US-Ölreserven auf 40-Jahres-Tief: Die Strategische Ölreserve der USA (SPR) ist unter 300 Millionen Barrel gefallen; das verringerte Angebot erhöht das Marktrisiko bei möglichen neuen Lieferengpässen.
- Einfluss auf die US-Geldpolitik: Höhere Energiepreise belasten die Inflationsaussichten und schränken den Spielraum der Fed für Zinssenkungen ein – die kommenden US-Verbraucherpreisdaten (CPI) bleiben der entscheidende Impulsgeber für die Börse.
- Sinken der Ölpreise durch Deeskalation: Der Brent Rohölpreis gibt nach Berichten über Verhandlungsfortschritte zwischen dem Oman und dem Iran bezüglich der Straße von Hormuz nach und notiert wieder um die 87 US-Dollar je Barrel.
- US-Ölreserven auf 40-Jahres-Tief: Die Strategische Ölreserve der USA (SPR) ist unter 300 Millionen Barrel gefallen; das verringerte Angebot erhöht das Marktrisiko bei möglichen neuen Lieferengpässen.
- Einfluss auf die US-Geldpolitik: Höhere Energiepreise belasten die Inflationsaussichten und schränken den Spielraum der Fed für Zinssenkungen ein – die kommenden US-Verbraucherpreisdaten (CPI) bleiben der entscheidende Impulsgeber für die Börse.
An der Börse aktuell zeigt sich der Ölmarkt weiterhin äußerst sensibel gegenüber geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten. Nachdem Festgefahrene Verhandlungen zur Sicherung der Schifffahrt durch die Straße von Hormuz die Preise belasteten, reagieren die Märkte nun positiv auf Anzeichen einer Einigung.
► Brent WKN: 967740 | ISIN: XC0009677409 | Ticker: Brent Öl
Der Brent Rohölpreis gibt einen Teil seiner jüngsten Gewinne wieder ab und notiert bei etwa 87 US-Dollar pro Barrel, während die US-Sorte WTI bei rund 81 US-Dollar gehandelt wird. Hauptkatalysator für den Rücksetzer sind Medienberichte, wonach der Oman und der Iran kurz vor dem Abschluss von Verhandlungen stehen könnten. Dennoch verbleibt der Markt in einer Unsicherheitszone: Zwar fließt weiterhin Öl durch die Meerenge, das Risiko von Lieferunterbrechungen hält die Geopolitik-Prämie jedoch auf erhöhtem Niveau.
Ein anhaltender Stillstand in der Straße von Hormuz bleibt das Basisszenario für die kommenden Wochen. Allerdings könnte das Risiko einer militärischen Eskalation seitens der USA mit Blick auf die bevorstehenden Midterm-Wahlen im Herbst sinken.
Entspannung im Hormuz-Konflikt kühlt den Brent Rohölpreis ab
Nach einem Kurssprung von knapp 5 % näherte sich der Brent Rohölpreis an der Börse zuletzt der Marke von 87,50 US-Dollar. Treiber dieser Bewegung waren Befürchtungen einer langwierigen Blockade der Schifffahrtsroute. Die Lage drehte jedoch schnell, als Berichte über weit fortgeschrittene Gespräche zwischen dem Oman und dem Iran sowie über verbesserte Aussichten auf eine friedliche Einigung zwischen den USA und dem Iran bekannt wurden.
Die Finanzmärkte begannen umgehend, eine Deeskalation einzupreisen:
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Kursrückgang: Die Ölpreise fielen als Reaktion auf die Verhandlungsfortschritte unter die Marke von 81 US-Dollar je Barrel (WTI).
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Risikoreduktion: Ein Abkommen könnte das Risiko von Transportunterbrechungen in der Straße von Hormuz sowie Angriffe auf Tanker und Energieinfrastruktur deutlich senken.
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Hohe Dynamik: Ohne ein finales Abkommen bleibt das Risiko einer erneut steigenden Risikoprämie bestehen.
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Marktsituation: Die Börse aktuell preist zunehmend eine Entspannung ein, was den Druck auf die Ölnotierungen aufrechterhält.
US-Strategische Ölreserven (SPR) auf 40-Jahres-Tief
Neben geopolitischen Faktoren beeinträchtigen auch fundamentale Angebotsdaten die Volatilität. Die Strategische Erdölreserve der USA (SPR) ist erstmals seit 1983 unter die Schwelle von 300 Millionen Barrel gefallen.
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Deutlicher Rückgang: Die US-Reserven schrumpften in der vergangenen Woche um weitere 6,1 Millionen Barrel.
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Historischer Tiefstand: Der Gesamtbestand sank auf knapp 299 Millionen Barrel – den niedrigsten Stand seit über vier Jahrzehnten.
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Eingeschränkter Puffer: Das niedrige Niveau begrenzt den Handlungsspielraum der US-Regierung, bei plötzlichen Versorgungsengpässen ausgleichend einzugreifen.
Sollte es zu erneuten Eskalationen kommen, wirken die geschrumpften Puffer als verstärkender Risikofaktor für den Brent Rohölpreis.
Auswirkung der Ölpreise auf die Inflation und die US-Notenbank Fed
Die Kurserholung der Rohölpreise rückt die Inflationsrisiken in den USA erneut in den Fokus der Anleger. An der Börse aktuell stiegen zuletzt die Erwartungen an eine Straffung der Geldpolitik durch die Federal Reserve, während die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen auf 4,727 % kletterte.
|Faktor
|Auswirkung auf die Märkte
|Höhere Energiepreise
|Erschweren die Disinflation und begrenzen den Spielraum der Fed für Zinssenkungen.
|Anleiherenditen
|Die Rendite 10-jähriger US-Papiere stieg auf ~4,73 % aufgrund anhaltender Sorgen vor Preisdruck.
|Sinkender Brent Rohölpreis
|Entlastet den Inflationsdruck und mindert das Risiko erneuter Zinsanhebungen.
|CPI-Daten (Verbraucherpreise)
|Die anstehenden US-Inflationsdaten gelten als Schlüssel-Event für die Zinserwartungen im September.
Technische Analyse: Öl-Futures im Chartcheck
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Aus charttechnischer Sicht hat der Brent Rohölpreis auf den 50-Tage-Durchschnitt (EMA50) im Tages-Chart zurückgesetzt, der derzeit nahe 87,60 US-Dollar verläuft.
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Bearishes Signal: Ein nachhaltiger Breakout unter den EMA50 könnte ein bärisches Momentum auslösen und den Weg für einen Rücksetzer in Richtung der Unterstützung bei 82 US-Dollar ebnen.
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Bullen-Szenario: Auf der Oberseite bleibt die Zone um 90 US-Dollar der zentrale psychologische Widerstand.
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