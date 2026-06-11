Börse Aktuell: US-Iran-Konflikt belastet Märkte - Nasdaq, DAX und Bitcoin erholen sich

Das Wichtigste in Kürze Aktienmärkte erholen sich trotz geopolitischer Risiken

Ölpreise geben nach, Gold stabilisiert sich

Risikobereitschaft kehrt zurück

Die neuesten Markt News werden weiterhin vom Konflikt zwischen den USA und Iran dominiert. Trotz eines bestehenden Waffenstillstands haben beide Seiten den zweiten Tag in Folge Angriffe ausgetauscht. Die Stimmung an der Börse aktuell bleibt jedoch überraschend robust, nachdem das US-Militär die Operation als "abgeschlossen" bezeichnete. Die US-Futures machen einen Teil der Verluste vom Vortag wett. Der Nasdaq steigt um 0,9%, der Russell 2000 um 0,7%, der S&P 500 um 0,55% und der Dow Jones um 0,4%. Auch in Europa zeigt sich ein positives Bild: Der Euro Stoxx 50 gewinnt 0,2%. Markt News: Eskalation zwischen den USA und Iran Die USA griffen iranische Militärinfrastruktur an, worauf Iran mit Attacken auf US-Einrichtungen in Bahrain, Kuwait und Jordanien reagierte. Zusätzliche Unsicherheit entstand durch Berichte über Angriffe auf Tanker in der Nähe der Straße von Hormus. Dennoch soll der Schiffsverkehr durch die wichtige Handelsroute bislang weiterlaufen. Rohstoffe im Fokus: Ölpreise geben nach An den Rohstoffmärkten sinken die Ölpreise nach ihrem starken Anstieg in der Nacht. Brent-Rohöl verliert 0,8% und notiert bei 94 US-Dollar je Barrel, während WTI um 0,9% nachgibt. Gold stabilisiert sich bei 4.080 US-Dollar je Unze, nachdem das Edelmetall in der vorherigen Sitzung um bis zu 4,6% gefallen war - der stärkste Tagesverlust seit März. Silber legt hingegen um 0,8% auf 63,80 US-Dollar je Unze zu. Börse Aktuell: Asiatische Aktienmärkte mit Erholung Die asiatischen Börsen zeigen überwiegend eine positive Entwicklung. Die Futures auf den Nikkei 225 steigen um 1,9%, während der australische Markt und Singapur jeweils um 0,8% zulegen. Der südkoreanische KOSPI, der zunächst durch höhere als erwartete US-VPI-Daten, geopolitische Spannungen und Abgaben bei KI-Aktien belastet wurde, notiert inzwischen nahezu unverändert. Der Hang Seng in Hongkong bleibt dagegen mit einem Minus von 0,6% unter Druck. Anleger sorgen sich weiterhin um hohe Bewertungen im Technologiesektor und ambitionierte Gewinnerwartungen. Devisenmärkte: US-Dollar verliert an Stärke Zu den wichtigsten Markt News zählt die Schwäche des US-Dollars. Trotz der militärischen Eskalation verliert der Dollar-Index 0,1%. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Nachfrage nach dem US-Dollar als sicherem Hafen nachlässt. Zu den Gewinnern zählen risikoreichere Währungen wie der australische Dollar (+0,2%) und der neuseeländische Dollar (+0,15%). Der japanische Yen bleibt die schwächste G10-Währung. Während USDJPY unverändert notiert, steigt CHFJPY um 0,2%. EURUSD legt um 0,12% auf 1,155 zu. Kryptowährungen profitieren von steigender Risikobereitschaft Auch am Kryptomarkt zeigt sich eine deutliche Erholung. Bitcoin steigt um 2,2% auf 62.650 US-Dollar, während Ethereum 2,5% auf 1.650 US-Dollar gewinnt. Die Kursentwicklung bestätigt die zunehmende Risikobereitschaft der Anleger und rundet das insgesamt freundlichere Bild an der Börse aktuell ab. Fazit Die aktuellen Markt News zeigen, dass Anleger die geopolitischen Risiken vorerst ausblenden und sich auf die Entspannungssignale aus dem Nahen Osten konzentrieren. Trotz anhaltender Unsicherheiten können sich Aktienmärkte, Kryptowährungen und Risikoanlagen stabilisieren. Für die Börse aktuell bleiben die weitere Entwicklung des US-Iran-Konflikts sowie die Reaktion der Rohstoffmärkte die entscheidenden Faktoren. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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