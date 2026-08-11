S&P 500 Prognose & Börse Aktuell: Rekord-Gewinne stützen Wall Street

Die jüngsten Daten des Finanzanalysten FactSet zur Q2-Berichtssaison bestätigen die hervorragende fundamentale Verfassung der größten US-Unternehmen. Sowohl bei den Unternehmensgewinnen als auch beim Umsatz übertraf eine breite Mehrheit der Konzerne die Erwartungen deutlich. Das Gewinnwachstum je Aktie (EPS) übertraf die Prognosen vor Beginn der Berichtssaison massiv.

Gleichzeitig bleibt die Bewertung des S&P 500 hoch. Für eine positive S&P 500 Prognose wird es daher entscheidend sein, dass die Unternehmen dieses starke Gewinnwachstum aufrechterhalten. Fundamentale Stärke hat ihren Preis – allerdings erscheint die aktuelle Bewertung gemessen am Wachstum Stemmungspotenzial zu bieten.

Die wichtigsten Ergebnisse der Berichtssaison im Überblick:

Überraschungen auf breiter Front: 88 % der S&P 500 Unternehmen haben ihre Ergebnisse vorgelegt. Davon übertrafen 86 % die EPS-Erwartungen und 76 % die Umsatzerwartungen.

Sprengung der Erwartungen: Das Gewinnwachstum im Q2 liegt aktuell bei 50,4 % gegenüber dem Vorjahr . Ende Juni rechnete der Markt noch mit lediglich 23,1 % – das Ergebnis hat sich mehr als verdoppelt.

Stärkster Anstieg seit 2021: Hält dieses Tempo bis zum Ende der Berichtssaison an, wäre dies das stärkste Gewinnwachstum seit dem zweiten Quartal 2021 (damals 91,6 %).

Breit gefächerter Aufschwung: Alle 11 Sektoren des S&P 500 melden höhere Gewinne als noch Ende Juni prognostiziert.

Bewertung (KGV): Das geschätzte Kurs-Gewinn-Verhältnis (Forward P/E) des S&P 500 liegt bei etwa 20,0x (5-Jahres-Durchschnitt: 19,9x; 10-Jahres-Durchschnitt: 19,0x). Die Kurse an der Börse aktuell sind zwar nicht günstig, die hohe Bewertung ist durch das fundamentale Gewinnwachstum jedoch gut untermauert.

Rekord nach Rekord: Amazon und Big Tech stützen die US-Börse aktuell

Für die Börse aktuell bleiben die Unternehmensgewinne das stärkste fundamentale Argument. Allerdings wird ein beträchtlicher Teil des beeindruckenden Gesamtwachstums von den Schwergewichten des Index getrieben. Innerhalb nur einer Woche stieg die Gewinnwachstumsrate des S&P 500 von 38 % auf 47,4 % – acht Sektoren verzeichnen mittlerweile zweistellige Zuwächse.

Gewinnwachstum im S&P 500 (Q2 im Jahresvergleich) -------------------------------------------------- Gesamter S&P 500: [50,4 %] (Anfang der Saison) -> [47,4 %] Ohne Alphabet & Amazon: [28,8 %] Top-Sektoren: - Energie: +135,3 % - Kommunikationsdienste: +109,8 % - Zyklischer Konsum: +90,7 % - Informationstechnologie: +69,4 %

Quelle: FactSet

Der "Amazon-Effekt" auf den S&P 500

Amazon war der Haupttreiber für den jüngsten Anstieg der Indexgewinne. Der Online- und Cloud-Riese meldete einen Gewinn je Aktie von 5,75 USD (Erwartung: 1,82 USD) und war allein für 76 % des Gewinnanstiegs des gesamten S&P 500 in der letzten Woche verantwortlich.

Hinweis zur Datenqualität: Der hohe Gewinn von Amazon wurde stark durch sonstige Erträge vor Steuern in Höhe von 53,4 Milliarden USD beeinflusst (hauptsächlich aus der Bewertung der Beteiligung am KI-Start-up Anthropic). Ein Teil des spektakulären Gewinnwachstums spiegelt somit nicht direkt das operative Geschäft wider. Ähnliches gilt für Alphabet, deren Ergebnisse ebenfalls von Bewertungsgewinnen bei Eigenkapitalinvestitionen profitierten.

Internationale Ausrichtung als Wachstumstreiber

S&P 500-Unternehmen mit starkem Auslandsgeschäft schneiden in dieser Berichtssaison deutlich besser ab als rein US-fokussierte Konzerne. Dies ist besonders bemerkenswert, da ein starker US-Dollar theoretisch die Einnahmen aus dem Ausland bei der Umrechnung schmälert.

Globale Player: Unternehmen, die mehr als 50 % ihres Umsatzes außerhalb der USA erzielen, verzeichnen ein Gewinnwachstum von 74,7 % YoY (Umsatzwachstum: +20,5 %).

Inlandsfokussierte US-Firmen: Unternehmen mit überwiegendem US-Geschäft kommen auf ein Gewinnwachstum von 35,5 % YoY (Umsatzwachstum: +12,0 %).

Konzentration auf wenige Schwergewichte

Der Vorsprung der globalen Konzerne wird jedoch stark von einigen wenigen Giganten getrieben. Alphabet, ExxonMobil und Chevron gehören zu den fünf wichtigsten Treibern für das Gewinn- und Umsatzwachstum dieser Gruppe.

Klammert man diese drei Konzerne aus, fällt das Gewinnwachstum der international ausgerichteten Unternehmen von 74,7 % auf 27,5 % (Umsatzwachstum von 20,5 % auf 16,0 %). Dies zeigt: Die fundamentale Stärke ist da, das außergewöhnliche Spitzenwachstum konzentriert sich jedoch auf wenige Big-Player.

Chartanalyse & S&P 500 Prognose im Tageschart

An der Börse aktuell zeigt sich der S&P 500-Futures-Kontrakt (US500) nahe seinen Allzeithochs, tut sich jedoch schwer, die Marke von 7.800 Punkten nachhaltig zu überwinden.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Technische Schlüssellevel für Anleger:

Widerstand: Die Zone um 7.800 Punkte deckelt derzeit weitere Anstiege. Abstand zum Trendindikator: Der Index notiert aktuell etwa 10 % über seiner exponenziellen 200-Tage-Linie (EMA200), was auf eine überhitzte, aber intakte Aufwärtsdynamik hindeutet. Unterstützung: Ausgeprägte Preisreaktionen der jüngsten Vergangenheit deuten auf eine starke Support-Zone im Bereich von 7.250 bis 7.350 Punkten hin.

Experten Fazit der S&P 500 Prognose

Solange die Unternehmensgewinne an der Börse aktuell derart stark ausfallen, ist die fundamentale Basis für hohe Bewertungen gegeben. Kurzfristige Rücksetzer in den Bereich von 7.300 Punkten könnten Anlegern neue Einstiegsgelegenheiten bieten, bevor ein erneuter Ausbruchsversuch über 7.800 Punkte erfolgt.

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