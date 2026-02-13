BÖRSE AKTUELL: Dollar stark, Europa schwach – Siemens & L’Oréal unter Druck

Das Wichtigste in Kürze US-Dollar bleibt stark, gestützt von robusten Arbeitsmarktdaten und Inflationssorgen.

📉 Börse Aktuell: Schwache Indizes in Europa, starker Dollar Die Börse Aktuell zeigt sich zum Handelsstart in Europa überwiegend schwächer. Nach dem gestrigen Rücksetzer an der Wall Street stehen auch die europäischen Futures unter Druck. Gleichzeitig bleibt der US-Dollar stark, gestützt von robusten US-Arbeitsmarktdaten und Spekulationen rund um die kommende Inflationsveröffentlichung. Makrodaten aus der Eurozone, Polen und den USA liefern dabei ein gemischtes Bild – und sorgen für Bewegung an den Devisen- und Aktienmärkten. 📌 Drei Key Takeaways US-Dollar bleibt stark, gestützt von robusten Arbeitsmarktdaten und Inflationssorgen. Europäische Indizes unter Druck, vor allem Finanz- und Rohstoffwerte schwach. Einzelwerte sorgen für Dynamik – Safran und Capgemini überzeugen, Siemens und L’Oréal enttäuschen. 🌍 Wirtschaft & Währungen im Fokus Eurozone: Moderates Wachstum bestätigt Das BIP der Eurozone wuchs im Q4 2025 um 0,3 % q/q und 1,3 % y/y – exakt im Rahmen der Erwartungen. Der Außenhandelsüberschuss stieg erstmals seit drei Monaten auf 11,6 Milliarden Euro. Damit zeigt sich die europäische Wirtschaft stabil, aber ohne neue Wachstumsimpulse. Polen: Inflation fällt weniger stark als erwartet Die polnische Inflation (CPI) sank von 2,4 % auf 2,2 %, blieb damit jedoch über der Prognose von 1,9 %. Treiber waren niedrigere Energie- und Transportkosten, während höhere Preise bei Tabak und Alkohol belasteten. Die Teuerung bleibt unter dem Zielwert der NBP (2,5 % ±1 Prozentpunkt). US-Dollar setzt Aufwärtstrend fort Der Dollar-Index (USDIDX) steigt den dritten Tag in Folge (+0,15 %). Nach starken NFP-Daten bleibt die Erwartung „sticky inflation“ im Markt verankert. Anleger positionieren sich zunehmend defensiv vor dem US-CPI (Prognose 2,5 %, vorher 2,7 %). Im FX-Markt zeigen sich klare Bewegungen: AUDUSD -0,5 %

USDJPY +0,5 %

EURUSD bei 1,186 (-0,1 %)

USDPLN bei 3,553 (+0,1 %) 📊 Börse News: Indizes unter Druck Die aktuellen Börse News zeigen ein schwaches Bild bei europäischen Aktienindizes: EURO STOXX 50 & DAX: -0,35 % Besonders belastet sind: Finanzwerte

Rohstoffe

Energie

Versorger Pharma-, Industrie- und Technologieunternehmen können die Verluste teilweise abfedern. 🏢 Einzelwerte im Fokus Siemens (-3,7 %)

Starke Korrektur, die gestrige Gewinne nach den Quartalszahlen vollständig ausradiert. L’Oréal (-3,6 %)

Q4-Absatz in China enttäuscht mit nur 0,6 % Wachstum (erwartet: 5,6 %). Nordamerika und Europa konnten dies nicht kompensieren. Safran (+8,5 %)

Starke Rallye nach H2-Umsatz von 16,6 Mrd. € (+16 % y/y). Free Cash Flow übertrifft Erwartungen deutlich. Anhebung der 2028-Ziele beflügelt. Capgemini (+4,4 %)

