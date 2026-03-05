Symrise Prognose 2026: Aktie im Fokus – Analyse, Bewertung und Chartcheck

- Moderates Wachstum laut Symrise Prognose
Die Symrise Aktie steht aktuell im Fokus der Anleger. Der Konzern wächst weiterhin profitabel, allerdings hat sich die Dynamik zuletzt etwas abgeschwächt. Für 2026 erwartet der Vorstand laut aktueller Symrise Prognose maximal eine moderate Beschleunigung des Wachstums.
► Symrise WKN: SYM999 | ISIN: DE000SYM9999 | Ticker: SY1
✅ Drei Key Takeaways
-
Moderates Wachstum laut Symrise Prognose: Der Konzern wächst weiterhin profitabel, die Dynamik hat sich jedoch abgeschwächt. Für 2026 erwartet das Management lediglich eine moderate Beschleunigung des Wachstums.
-
Ergebnis durch Sondereffekte belastet: Trotz stabiler operativer Entwicklung fiel der Nettogewinn 2025 deutlich auf rund 250 Mio. EUR. Hauptursache sind Wertberichtigungen auf das Terpen-Geschäft sowie auf die Beteiligung Swedencare.
-
Chartbild bleibt angeschlagen: Solange die Symrise Aktie unter wichtigen Durchschnittslinien wie der SMA50 und der SMA200 notiert, überwiegen kurzfristig die Abwärtsrisiken mit möglichen Kurszielen im Bereich von 66 EUR.
Fundamentaldaten der Symrise Aktie
|Kennzahl
|Wert
|Aktueller Preis
|70,94 EUR
|Marktkapitalisierung
|9,92 Mrd. EUR
|Umsatz 2025
|4,93 Mrd. EUR
|Eigenkapitalquote (2024)
|47,52 %
|KGV (2026*)
|18,70
|4-Wochen-Performance
|+6,96 %
|Bewertung
|Fairer Preis
|Dividendenrendite 2026*
|1,89 %
|Branche
|Duft- und Aromastoffe
* Prognose
Symrise Aktie im Fokus: Geschäftsentwicklung
Im 4. Quartal 2025 profitierte Symrise vor allem von einem starken Wachstum in der Sparte Scent & Care. Besonders gut lief das Geschäft mit Düften für Premium-Parfüms sowie mit Duftstoffen für Körperpflege- und Haushaltsprodukte.
Schwächer entwickelte sich dagegen der Bereich Taste, Nutrition & Health. Vor allem das Geschäft mit Zusatzstoffen für Heimtiernahrung leidet weiterhin unter einem hohen Preisdruck.
Insgesamt konnte der Konzern im Jahr 2025 ein organisches Umsatzwachstum von 2,8 Prozent im Jahresvergleich erzielen. Der Umsatz stieg damit auf 4,93 Milliarden EUR und erreichte die zuvor im Herbst gesenkte Prognose.
Ergebnisentwicklung und Margen
Das EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) lag 2025 bei 913 Millionen EUR, was einer Marge von 18,5 Prozent entspricht.
Bereinigt um Sondereffekte aus dem laufenden Portfolioumbau ergibt sich sogar ein operativer Gewinn von über 1 Milliarde EUR, was einer Marge von 21,9 Prozent entspricht.
Für das laufende Geschäftsjahr strebt der Konzern laut Symrise Prognose eine EBITDA-Marge zwischen 21,5 und 22,5 Prozent an.
Unter dem Strich brach der Gewinn jedoch deutlich ein. Das Nettoergebnis sank 2025 um fast die Hälfte auf rund 250 Millionen EUR. Hintergrund sind vor allem Wertberichtigungen:
-
148 Millionen EUR auf das Terpen-Geschäft, das verkauft werden soll
-
150 Millionen EUR auf die Beteiligung Swedencare
Diese Belastungen sind bereits seit Januar bekannt.
Chartanalyse: Symrise Aktie im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Das Jahreshoch im Juni 2025 bei 105,80 EUR nutzten viele Anleger für Gewinnmitnahmen. In der Folge setzte eine ausgeprägte Schwächephase ein, die den Kurs bis Ende September auf etwa 72 EUR zurückführte.
Die anschließende Erholung erwies sich als kurzlebig. Ende Oktober kam es mit einem Gap-down zu erneuten Verkäufen, wodurch die Aktie wieder unter die 70-EUR-Marke fiel.
Erst im Dezember konnte ein Boden gebildet werden. Mitte Januar gelang der Anstieg zurück über 70 EUR, danach setzte eine moderate Erholung ein. Die letzten beiden Handelstage waren jedoch wieder von Verkäufen geprägt.
Technisch entscheidend ist die Entwicklung an wichtigen Durchschnittslinien:
-
SMA50: 72,61 EUR
-
SMA20: 75,09 EUR
-
SMA200: 80,06 EUR
Zuletzt hat die Aktie sowohl die SMA20 als auch die SMA50 nach unten durchbrochen, wodurch sich das Chartbild wieder eingetrübt hat.
Mögliche Kursziele nach unten
Solange die Aktie unter der SMA50 notiert, bleiben weitere Rücksetzer möglich. Relevante Unterstützungen liegen bei:
-
66,04 EUR
-
54,61 EUR
Chancen auf der Oberseite
Für eine nachhaltige Aufhellung des Chartbildes müsste die Aktie:
-
über die SMA50 steigen
-
anschließend die SMA20 zurückerobern
-
langfristig auch die SMA200 bei 80,06 EUR überwinden
Gerade diese Linie könnte sich laut Chartbild als starke Widerstandszone erweisen.
Einschätzung Tageschart: bärisch
Symrise Prognose für langfristige Anleger (12–18 Monate)
Aktuell dominieren die Abwärtsrisiken. Solange die Aktie unter der SMA50 notiert, bleibt der Fokus auf der Unterseite.
Eine Entspannung würde sich erst ergeben, wenn sich der Kurs stabil über der SMA20 etablieren kann.
Auf Basis der aktuellen Analyse ergibt sich folgende Symrise Prognose:
-
Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 40 %
-
Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 60 %
Chartanalyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Vom Dezember-Tief aus konnte sich die Aktie zunächst moderat erholen und zeitweise über:
-
SMA20: 75,44 EUR
-
SMA50: 72,34 EUR
-
SMA200: 71,58 EUR
steigen.
Der Ausbruch über die SMA200 gelang zunächst problemlos. Allerdings konnte sich der Kurs nicht nachhaltig von dieser Linie lösen.
In den letzten beiden Handelstagen kam es zu einer deutlichen Schwächephase. Die Aktie fiel wieder unter alle drei Durchschnittslinien und konnte sich auch an der SMA200 nicht stabilisieren.
Kurzfristige Perspektive
In den kommenden Tagen ist entscheidend, ob sich der Kurs im Bereich der SMA200 stabilisieren kann.
Ein erfolgreicher Rücklauf über diese Linie könnte erneut Bewegungen in Richtung SMA20 und SMA50 ermöglichen. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese beiden Linien würde die Chancen auf steigende Kurse verbessern.
Solange der Kurs jedoch unter der SMA200 notiert, überwiegen weiterhin die Abwärtsrisiken.
Einschätzung 4h Chart: bullisch
Symrise Prognose für kurzfristige Anleger (3 Monate)
Die Aktie wirkt derzeit angeschlagen. Solange sie unter der SMA200 bleibt, muss mit weiteren Rücksetzern gerechnet werden.
Eine Verbesserung der technischen Lage würde erst eintreten, wenn sich der Kurs stabil über der SMA50 etablieren kann.
Aktuelle Wahrscheinlichkeiten:
-
Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 40 %
-
Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 60 %
Wichtige Kursmarken der Symrise Aktie
Widerstände
71,58
72,61
72,79
74,60
75,01
75,09
75,40
75,44
79,74 (Gap)
85,90 (Gap)
96,36
Unterstützungen
68,58
67,78
66,80
66,04
64,68
61,74
59,15
54,61
FAQ zur Symrise Aktie
Wie lautet die aktuelle Symrise Prognose?
Die aktuelle Symrise Prognose geht für 2026 von einer moderaten Beschleunigung des Wachstums aus. Der Konzern strebt eine EBITDA-Marge zwischen 21,5 und 22,5 Prozent an, nachdem sie 2025 bereinigt rund 21,9 Prozent erreicht hat.
Warum ist die Symrise Aktie zuletzt gefallen?
Der Gewinn von Symrise ist 2025 deutlich zurückgegangen, vor allem wegen hoher Wertberichtigungen auf das Terpen-Geschäft sowie auf die Beteiligung Swedencare. Diese Sondereffekte belasteten das Nettoergebnis, obwohl das operative Geschäft stabil blieb.
Wie hat sich der Umsatz von Symrise entwickelt?
Symrise erzielte 2025 ein organisches Umsatzwachstum von 2,8 Prozent im Jahresvergleich. Der Gesamtumsatz stieg auf 4,93 Milliarden EUR und erreichte damit die zuvor gesenkte Prognose.
Ist die Symrise Aktie aktuell fair bewertet?
Auf Basis eines erwarteten KGV von rund 18,7 für 2026 gilt die Aktie derzeit als fair bewertet. Entscheidend für die weitere Kursentwicklung wird sein, ob das Unternehmen wieder stärkeres Wachstum erreichen kann.
Welche Kursmarken sind bei der Symrise Aktie wichtig?
Technisch wichtige Unterstützungen liegen bei 66,04 EUR und 54,61 EUR. Auf der Oberseite gelten die Bereiche um 72 bis 75 EUR sowie die 200-Tage-Linie bei rund 80 EUR als relevante Widerstände.
