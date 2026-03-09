Börse aktuell: Ölpreis explodiert nach Angriffen auf iranische Infrastruktur – Marktbericht Börse

- Ölpreise explodieren nach Eskalation im Nahen Osten
- Inflations- und Marktreaktionen nehmen zu
- G7 erwägen massive Marktintervention
- Ölpreise explodieren nach Eskalation im Nahen Osten
- Inflations- und Marktreaktionen nehmen zu
- G7 erwägen massive Marktintervention
Die Ölpreise steigen aktuell stark an, nachdem Angriffe auf iranische Ölinfrastruktur und Vergeltungsmaßnahmen den Konflikt im Nahen Osten deutlich verschärft haben. Der Ölmarkt reagiert mit einem der stärksten Preissprünge seit der Pandemie.
WTI-Rohöl steigt um mehr als 15 % auf rund 104,50 US-Dollar pro Barrel. Zum Handelsstart lag der Anstieg zeitweise sogar bei über 27 %, womit der Preis kurzfristig über 117 US-Dollar pro Barrel kletterte. Auch Brent-Rohöl verzeichnet ähnliche Bewegungen und steigt aktuell auf etwa 108 US-Dollar pro Barrel, nachdem der Preis zum Handelsbeginn zeitweise fast 120 US-Dollar erreichte.
Marktbericht Börse: Sorge vor massivem Angebotsschock
Der starke Preisanstieg spiegelt die wachsende Angst vor einem erheblichen Angebotsschock wider. Auslöser ist die faktische Schließung der Straße von Hormus, durch die normalerweise rund 20 Millionen Barrel Öl pro Tag transportiert werden.
Der Transport durch die wichtige Schifffahrtsroute ist derzeit nahezu vollständig zum Erliegen gekommen. Millionen Barrel Rohöl können aktuell nicht verschifft werden. Produzenten wie Irak und Kuwait haben bereits begonnen, ihre Förderung zu begrenzen, da Tanker den Export nicht aufnehmen können.
Selbst wenn sich die geopolitische Lage kurzfristig beruhigt, könnte es einige Zeit dauern, bis die globalen Lieferketten wieder vollständig funktionieren.
Börse aktuell: US-Dollar und Anleiherenditen steigen
Parallel dazu wertet der US-Dollar gegenüber den wichtigsten G10-Währungen um durchschnittlich etwa 0,41 % auf. Gleichzeitig steigen die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen auf rund 4,20 %, da Investoren zunehmende Inflationsrisiken einpreisen.
Der Goldpreis zeigt sich dagegen relativ stabil und notiert aktuell nahezu unverändert bei rund 5.127 US-Dollar je Unze.
Strategische Ölreserven könnten den Markt kurzfristig entlasten
Die G7-Staaten diskutieren derzeit gemeinsam mit der Internationalen Energieagentur (IEA) eine koordinierte Freigabe strategischer Ölreserven. Im Gespräch ist ein Umfang von etwa 300 bis 400 Millionen Barrel – deutlich mehr als bei früheren Interventionen.
Eine solche Maßnahme könnte die Ölpreise kurzfristig um etwa 10 bis 20 US-Dollar pro Barrel senken. Der Effekt dürfte allerdings begrenzt bleiben.
Ein strukturelles Problem bleibt bestehen: Die Freigabe von Rohöl erhöht zwar das Angebot, ersetzt jedoch keine Raffineriekapazitäten. Dadurch könnten die Kraftstoffpreise für Verbraucher hoch bleiben, selbst wenn die Rohölpreise wieder nachgeben.
Japan besonders stark betroffen
Besonders stark betroffen von steigenden Ölpreisen ist Japan. Aufgrund der hohen Abhängigkeit von Energieimporten könnte das Land gezwungen sein, bis zu 70 % mehr US-Dollar aufzuwenden, um die gleiche Menge Rohöl zu importieren.
Politische Spannungen nehmen zu
Donald Trump erklärte, dass die Ölpreise schnell fallen würden, sobald die nukleare Bedrohung durch Iran beseitigt sei. Seine Aussagen deuten darauf hin, dass das Hauptziel des Krieges möglicherweise die Zerschlagung des iranischen Atomprogramms ist.
Berichten zufolge zeigte sich Trump zudem verärgert, nachdem Israel 30 iranische Treibstofflager angegriffen hatte. US-Beamte befürchteten, dass diese Angriffe die globale Ölknappheit weiter verschärfen und die Kraftstoffpreise zusätzlich steigen lassen könnten.
Dies stellt den ersten erkennbaren Spannungsmoment zwischen Washington und Israel während des Konflikts dar. Gleichzeitig könnten steigende Benzinpreise auch den politischen Druck innerhalb der USA erhöhen.
China: Inflation steigt im Jahresvergleich
Zusätzliche Aufmerksamkeit an der Börse gilt auch den neuen Inflationsdaten aus China. Die Verbraucherpreise (CPI) stiegen im Februar um 1,3 % im Jahresvergleich und lagen damit deutlich über den Erwartungen der Analysten.
Gleichzeitig bleiben die Produzentenpreise weiterhin in der Deflation, was auf anhaltenden Preisdruck in der Industrie hinweist.
AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB
- Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss
- Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!
- Alle Details zur Aktion hier
Wirtschaftskalender: US-Verbraucherpreisindex als wichtigste Veröffentlichung 🔎
BÖRSE AKTUELL: Ölpreise, Asienmärkte und Inflation im Fokus (11.03.26)
Wirtschaftskalender: Ruhiger Dienstag mit Schwerpunkt auf Geopolitik und wöchentlichen Ölvorräten (10.03.26)
EURUSD legt um 0,2 % zu aufgrund eines unerwartet höheren Handelsüberschusses in Deutschland 📈
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.