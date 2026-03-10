Forex Aktuell: EURUSD Prognose nach starkem deutschen Handelsüberschuss

Das Wichtigste in Kürze Forex Aktuell: Der EURUSD steigt leicht

Der EURUSD steigt leicht Handelsstruktur: Exporte in die EU im Monatsvergleich um 4,8 % zurückgegangen

Exporte in die EU im Monatsvergleich um 4,8 % zurückgegangen EURUSD Prognose: Technisch bleibt das Währungspaar stabil

Der EURUSD legte leicht zu und gewann rund 0,2 %, nachdem neue Handelsdaten aus Deutschland veröffentlicht wurden. Die Zahlen zeigten einen unerwartet starken Anstieg des Handelsüberschusses, obwohl sowohl Exporte als auch Importe im Monatsvergleich rückläufig waren. ► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Deutscher Handelsüberschuss steigt stärker als erwartet Im Januar 2026 sanken die saisonbereinigten deutschen Exporte im Monatsvergleich um 2,3 % auf 130,5 Milliarden Euro. Gleichzeitig gingen die Importe im Monatsvergleich noch stärker zurück und fielen um 5,9 % auf 109,2 Milliarden Euro. Trotz der rückläufigen Handelsaktivität weitete sich der Handelsüberschuss deutlich aus. Er stieg auf 21,2 Milliarden Euro, nachdem er im Dezember 2025 noch bei 17,4 Milliarden Euro gelegen hatte. Analysten hatten zuvor lediglich mit 15,2 Milliarden Euro gerechnet. Unterschiedliche Entwicklung im Handel mit EU und Drittstaaten Der Handel innerhalb der Europäischen Union zeigte sich schwächer. Die deutschen Exporte in EU-Länder gingen im Monatsvergleich um 4,8 % zurück. Im Gegensatz dazu entwickelte sich der Handel mit Nicht-EU-Staaten stabiler. Die Exporte in diese Länder stiegen um 1,0 %, vor allem dank einer kräftigen Nachfrage aus den USA. Die Ausfuhren in die Vereinigten Staaten legten um 11,7 % zu. Dagegen schwächte sich der Handel mit China und Russland deutlich ab. Die Exporte nach China sanken um 13,2 %, während die Importe aus Russland um 20,0 % zurückgingen. EURUSD Prognose: Technische Unterstützung hält Trotz einer schwachen Entwicklung im frühen asiatischen Handel konnte sich der EURUSD stabilisieren. Das Währungspaar prallte an der EMA100 (dunkellila) nach oben ab und kletterte erneut über die Marke von 1,162. Aktuell notiert der EURUSD damit auf dem höchsten Stand seit dem 4. März. Solange der Kurs oberhalb der EMA100 bleibt, bleibt die kurzfristige Struktur im Aufwärtstrend. Weitere Impulse könnten insbesondere von kommenden US-Konjunkturdaten und Zinserwartungen der Federal Reserve ausgehen. Aus technischer Sicht rücken nun die Bereiche um 1,165 und 1,170 als mögliche nächste Widerstände in den Fokus, während die Zone um 1,158 eine wichtige kurzfristige Unterstützung darstellt. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Trotz der Schwäche zu Beginn des asiatischen Handels erholte sich der EURUSD von der EMA100 (dunkelviolett) und kehrte über die Marke von 1,162 zurück, wo er derzeit auf dem höchsten Stand seit dem 4. März notiert. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

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