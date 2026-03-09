Wirtschaftskalender der Woche: VPI-Daten im Fokus – Börse heute zwischen Inflationssorgen und geopolitischen Risiken

Das Wichtigste in Kürze US-Inflationsdaten im Fokus der Märkte

Ölpreis und geopolitische Risiken erhöhen Inflationssorgen

Zahlreiche Konjunkturdaten aus Europa und den USA

Die kommende Woche dürfte für die Finanzmärkte besonders intensiv werden. Neben einem vollen Wirtschaftskalender sorgt auch die steigende geopolitische Spannung im Nahen Osten für zusätzliche Unsicherheit. Der Ölpreis ist seit Beginn des Konflikts zwischen den USA und dem Iran um mehr als 53 % gestiegen, wodurch sich der Inflationsdruck weltweit erhöht hat. Eine mögliche Rückkehr stärkerer Inflation zählt derzeit zu den größten Risiken für die Börse heute und in den kommenden Wochen. Besonders im Fokus steht der Mittwoch. Dann wird der neue US-Inflationsbericht veröffentlicht. Zwar spiegeln die Daten für Februar die jüngsten globalen Entwicklungen noch nicht vollständig wider, dennoch könnten sie erste Hinweise liefern, ob sich der Preisdruck in den kommenden Monaten weiter verstärken könnte. Wirtschaftskalender der Woche: Wichtige Termine im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) Montag, 9. März 02:30 Uhr - China Inflation (CPI) und Produzentenpreise (PPI)

08:00 Uhr - Deutschland Industrieproduktion Dienstag, 10. März Vor Handelsstart in Europa - Volkswagen Quartalszahlen 00:00 Uhr (Montag) - China Handelsbilanz

00:50 Uhr (Montag) - Japan BIP

08:00 Uhr - Norwegen Inflation (VPI)

21:40 Uhr - USA API Rohöllagerbestände Nach Handelsschluss in den USA - Oracle Quartalszahlen Mittwoch, 11. März Vor Handelsstart in Europa - Rheinmetall Quartalszahlen 08:00 Uhr - Deutschland Inflation (VPI)

13:30 Uhr - USA Inflation (VPI) im Jahresvergleich

15:30 Uhr - USA DoE Rohöllagerbestände Donnerstag, 12. März Vor Handelsstart in Europa - Zalando und BMW Quartalszahlen 10:30 Uhr - Rede von BoE-Gouverneur Bailey

12:00 Uhr - Türkei Zinsentscheidung der Zentralbank

13:30 Uhr - USA Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

15:30 Uhr —- USA EIA Erdgaslagerbestände Freitag, 13. März 08:00 Uhr - Großbritannien BIP und Industrieproduktion

08:45 Uhr - Frankreich Inflation (VPI)

09:00 Uhr - Spanien Inflation (VPI)

10:00 Uhr - Polen Inflation (VPI)

13:30 Uhr - Kanada Arbeitsmarktdaten

13:30 Uhr - USA PCE-Inflation und BIP

