Börse Aktuell: DAX trotzt schwachem Marktumfeld - Markt News zu Öl, Inflation und Aktien

- Der DAX zeigt sich trotz schwacher europäischer Märkte robust
- Die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und Iran treiben Brent-Öl über 110 US-Dollar
- Energieaktien profitieren klar vom aktuellen Marktumfeld
- Der DAX zeigt sich trotz schwacher europäischer Märkte robust
- Die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und Iran treiben Brent-Öl über 110 US-Dollar
- Energieaktien profitieren klar vom aktuellen Marktumfeld
Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich heute überwiegend schwächer. Der paneuropäische STOXX 600 sowie die wichtigsten US-Futures geraten unter Druck, nachdem neue Sorgen über steigende Inflation die Stimmung an den Finanzmärkten belasten.
Positiv hervorheben kann sich hingegen der DAX, der sich gegen den negativen Trend stemmt und aktuell rund 0,36% zulegt.
Im Fokus der Anleger bleibt weiterhin der anhaltende Konflikt zwischen den USA und Iran. Der mittlerweile seit über zwei Monaten andauernde Krieg hat zur Blockade der Straße von Hormus geführt - einer der wichtigsten Handelsrouten für den globalen Öltransport.
Die geopolitischen Spannungen treiben die Sorgen vor weiter steigenden Energiepreisen an. Gleichzeitig wächst dadurch der Druck auf die großen Zentralbanken, ihre restriktive Geldpolitik fortzusetzen und die Zinsen länger auf hohem Niveau zu halten.
Index- und Sektordiagramm – Was treibt den Markt an?
Die Aufschlüsselung des Euro Stoxx 50-Index nach Sektoren verdeutlicht das breite Ausmaß des heutigen Ausverkaufs, aus dem nur der Energiesektor – mit einem Plus von einem Bruchteil eines Prozents – unbeschadet hervorgegangen ist. Quelle: XTB
Die Stimmungsübersicht für die wichtigsten europäischen Blue Chips zeigt einen deutlichen Vorteil für die Verkäufer, die heute wichtige Marktsektoren wie den Finanz- und den Industriesektor dominiert haben, sodass nur vereinzelt grüne Bereiche zu verzeichnen sind. Quelle: XTB
Ölpreise steigen weiter - Inflation bleibt zentrales Thema
Die Eskalation im Nahen Osten sorgt weiterhin für kräftigen Auftrieb bei den Ölpreisen. Brent-Öl notiert inzwischen wieder oberhalb von 110 US-Dollar und gewinnt mehr als 0,5%.
Der US-Dollar zeigt sich dagegen leicht schwächer. Der USDIDX verliert rund 0,14%, wodurch sich Spielraum für leichte Kursgewinne beim EUR/USD ergibt.
Börse Aktuell: Energiesektor bleibt klarer Gewinner
Innerhalb Europas zeigt sich der Energiesektor weiterhin als stärkster Marktbereich. Steigende Rohstoffpreise sorgen hier für solides Wachstumsmomentum. Damit bleibt Energie aktuell der einzige Sektor in der Eurozone mit klar positiver Entwicklung.
Deutlich schwächer präsentieren sich dagegen:
- Grundstoffe
- Zyklischer Konsum
- Gesundheitswesen
Diese Bereiche leiden besonders stark unter der Kombination aus hoher Inflation, steigenden Finanzierungskosten und schwächerer Nachfrage.
Markt News: Verkäufer dominieren Europas Blue Chips
Die sektorale Entwicklung im Euro Stoxx 50 verdeutlicht die breite Schwäche des heutigen Handels. Lediglich der Energiesektor konnte sich knapp behaupten.
Auch bei den europäischen Standardwerten dominieren klar die Verkäufer. Besonders Finanz- und Industrieunternehmen geraten unter Druck, während nur wenige Einzelwerte positive Impulse liefern.
Zu den größten Verlierern zählen heute:
- Intesa Sanpaolo
- BNP Paribas
Beide Aktien verlieren jeweils mehr als 3%.
Widerstandsfähiger zeigen sich dagegen:
- Deutsche Börse
- Infineon Technologies
Unternehmens-News: Samsung, Ryanair und Deutsche Börse im Fokus
Samsung-Aktie mit deutlicher Erholung
Die Aktie von Samsung Electronics legt kräftig zu und stabilisiert damit auch den koreanischen Aktienmarkt. Hintergrund ist die Wiederaufnahme der Verhandlungen mit der wichtigsten Gewerkschaft.
Zusätzlich begrenzte ein Gericht die Möglichkeiten eines Streiks, was das Risiko von Lieferausfällen bei Speicherchips reduziert. Anleger reagieren darauf erleichtert.
Ryanair unter Druck
Ryanair gehört heute zu den schwächsten Werten Europas. Die Aktie verliert über 4%, nachdem die Fluggesellschaft vor steigenden Betriebs- und Treibstoffkosten gewarnt hatte.
Zusätzlich enttäuschten die Erwartungen für Ticketpreise in der Sommersaison.
Deutsche Börse profitiert von TCI-Einstieg
Die Aktie der Deutschen Börse gewinnt rund 3%, nachdem bekannt wurde, dass der Hedgefonds TCI eine Beteiligung von über 5% am Börsenbetreiber aufgebaut hat.
Publicis überzeugt mit Milliarden-Übernahme
Auch Publicis zählt zu den Gewinnern des Tages. Der französische Werbekonzern steigt um rund 2,7%, nachdem die Übernahme des US-Datenanalyseunternehmens LiveRamp für 2,2 Milliarden US-Dollar angekündigt wurde.
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