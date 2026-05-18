Börse Aktuell: DAX trotzt schwachem Marktumfeld - Markt News zu Öl, Inflation und Aktien

Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich heute überwiegend schwächer. Der paneuropäische STOXX 600 sowie die wichtigsten US-Futures geraten unter Druck, nachdem neue Sorgen über steigende Inflation die Stimmung an den Finanzmärkten belasten.

Positiv hervorheben kann sich hingegen der DAX, der sich gegen den negativen Trend stemmt und aktuell rund 0,36% zulegt.

Im Fokus der Anleger bleibt weiterhin der anhaltende Konflikt zwischen den USA und Iran. Der mittlerweile seit über zwei Monaten andauernde Krieg hat zur Blockade der Straße von Hormus geführt - einer der wichtigsten Handelsrouten für den globalen Öltransport.

Die geopolitischen Spannungen treiben die Sorgen vor weiter steigenden Energiepreisen an. Gleichzeitig wächst dadurch der Druck auf die großen Zentralbanken, ihre restriktive Geldpolitik fortzusetzen und die Zinsen länger auf hohem Niveau zu halten.

Index- und Sektordiagramm – Was treibt den Markt an?

Die Aufschlüsselung des Euro Stoxx 50-Index nach Sektoren verdeutlicht das breite Ausmaß des heutigen Ausverkaufs, aus dem nur der Energiesektor – mit einem Plus von einem Bruchteil eines Prozents – unbeschadet hervorgegangen ist. Quelle: XTB

Die Stimmungsübersicht für die wichtigsten europäischen Blue Chips zeigt einen deutlichen Vorteil für die Verkäufer, die heute wichtige Marktsektoren wie den Finanz- und den Industriesektor dominiert haben, sodass nur vereinzelt grüne Bereiche zu verzeichnen sind. Quelle: XTB

Ölpreise steigen weiter - Inflation bleibt zentrales Thema

Die Eskalation im Nahen Osten sorgt weiterhin für kräftigen Auftrieb bei den Ölpreisen. Brent-Öl notiert inzwischen wieder oberhalb von 110 US-Dollar und gewinnt mehr als 0,5%.

Der US-Dollar zeigt sich dagegen leicht schwächer. Der USDIDX verliert rund 0,14%, wodurch sich Spielraum für leichte Kursgewinne beim EUR/USD ergibt.