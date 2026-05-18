- Dramatischer Buchungsanstieg
- Strategische Großaufträge
- Expansion durch Übernahme
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D-Wave Aktie: Rekord-Buchungen von 33,4 Mio. USD und Fortune-100-Deals treiben das Wachstum – Jetzt investieren?
Das Quantencomputing-Unternehmen D-Wave Quantum hat seine Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt und damit für Aufsehen an der Börse gesorgt. Während der nominale Umsatz aufgrund schwieriger Vorjahresvergleiche sank, verzeichnete das Unternehmen einen historischen Sprung bei den Kundenaufträgen. Für Anleger, die im Bereich High-Tech-Innovationen zukunftsträchtige Aktien kaufen möchten, bietet die D-Wave Aktie derzeit eine spannende Dynamik zwischen hohen Betriebskosten und massiv wachsender Nachfrage nach „Quantum Computing as a Service“.
► D-Wave WKN: A3DSV9 | ISIN: US26740W1099 | Ticker: QBTS.US
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geschrieben von Jens Klatt
💡 Key Takeaways
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Dramatischer Buchungsanstieg: Die Quartalsbuchungen sprangen auf 33,4 Millionen US-Dollar – ein gewaltiger Zuwachs im Vergleich zu den 1,6 Millionen US-Dollar im Vorjahr.
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Strategische Großaufträge: Zwei Deals dominierten das Quartal: Ein 20-Millionen-Dollar-Systemverkauf an die Florida Atlantic University und ein 10-Millionen-Dollar-Service-Vertrag mit einem Fortune-100-Unternehmen.
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Expansion durch Übernahme: Mit dem Abschluss der 550-Millionen-Dollar-Übernahme von Quantum Circuits beschleunigt D-Wave seine Roadmap für fehlerkorrigierte Quantensysteme bis 2030.
🏗️ Operative Entwicklung: Wachstum trotz Umsatzdelle 📈
Obwohl der ausgewiesene Umsatz im ersten Quartal um 81 % auf 2,9 Millionen US-Dollar sank, reagierte die D-Wave Aktie im frühen Handel positiv mit einem Plus von fast 5 %. Der Umsatzrückgang ist primär auf einen großen Systemverkauf Anfang 2025 zurückzuführen, der den aktuellen Vergleich erschwerte. Viel entscheidender für Investoren, die Aktien kaufen, ist jedoch die Kennzahl der verbleibenden Leistungsverpflichtungen: Diese stiegen auf insgesamt 42,4 Millionen US-Dollar an. Etwa 54 % dieser vertraglich vereinbarten Summen sollen bereits in den nächsten 12 Monaten als Umsatz wirksam werden.
🧪 Technologische Roadmap: Die Ära der Fehlerkorrektur 🤖
D-Wave setzt verstärkt auf die Entwicklung groß angelegter, fehlerkorrigierter Gate-Modell-Systeme. Die Roadmap sieht vor, bis Ende 2028 etwa 175 physikalische Qubits und bis Ende 2030 bereits 1.000 physikalische Qubits mit 10 logischen Qubits zu erreichen. CEO Alan Baratz sieht in dem Rekordvertrag mit einem Fortune-100-Unternehmen eine klare Bestätigung für die wachsende kommerzielle Nachfrage nach Annealing-Systemen. Dass bereits über 50 % der über 100 Kunden aus dem gewerblichen Bereich stammen, unterstreicht die zunehmende Marktreife der Technologie.
⚖️ Finanzielle Herausforderungen: Steigende Kosten durch Expansion 💸
Anleger sollten beachten, dass die Expansion ihren Preis hat: Die Betriebskosten stiegen um 125 % auf 56,5 Millionen US-Dollar. Dieser Anstieg resultiert unter anderem aus Einmalkosten für die Übernahme von Quantum Circuits sowie höheren Ausgaben für Forschung, Entwicklung und Marketing. Der Nettoverlust belief sich im Berichtsquartal auf 18,4 Millionen US-Dollar. Wer die D-Wave Aktie beobachtet, sollte den ersten Investorentag des Unternehmens am 1. Juni an der New Yorker Börse im Kalender markieren, um tiefere Einblicke in die langfristige Profitabilitätsstrategie zu erhalten.
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🏁 Fazit: Eine Wette auf die Computer der Zukunft
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass D-Wave den Übergang von der Forschung hin zu kommerziellen Großaufträgen erfolgreich vorantreibt. Die massiven Buchungszuwächse deuten darauf hin, dass die Technologie in der Industrie angekommen ist. Die D-Wave Aktie bleibt jedoch ein spekulatives Investment, da das Unternehmen noch erhebliche Verluste schreibt, um seine technologische Führung auszubauen. Für Investoren, die risikobereit innovative Aktien kaufen möchten, ist die fundamentale Entwicklung der Auftragslage ein sehr positives Signal.
D-Wave Aktie Chartanalyse – Daily:
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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❓ FAQ zur D-Wave Aktie
Warum stieg die D-Wave Aktie trotz Umsatzrückgang?
Obwohl der Umsatz im Q1 sank, beeindruckte D-Wave mit einem massiven Sprung bei den Buchungen auf 33,4 Mio. USD. Investoren bewerten die zukünftige Auftragslage und die Großverträge mit der Wissenschaft und Industrie höher als den reinen Quartalsumsatz.
Mit welchen Unternehmen arbeitet D-Wave zusammen?
Zu den wichtigsten Kunden im aktuellen Quartal gehören die Florida Atlantic University sowie ein ungenanntes Fortune-100-Unternehmen. Insgesamt bedient D-Wave über 100 Kunden, davon mehr als die Hälfte aus der gewerblichen Wirtschaft.
Was sind die Ziele der D-Wave Roadmap bis 2030?
D-Wave plant, bis Ende 2030 ein System mit 1.000 physikalischen Qubits und 10 logischen Qubits zu entwickeln, das auf Fehlerkorrektur ausgelegt ist.
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