Chart des Tages: Bitcoin Prognose - BTC kämpft um entscheidende Unterstützung

Das Wichtigste in Kürze Chart des Tages: Bitcoin steht an der entscheidenden Unterstützung bei 76.756 USD

Die Bitcoin Prognose bleibt kurzfristig angespannt

Ein Bruch der Unterstützung könnte weiteres Abwärtspotenzial bis 71.150 USD eröffnen

Das Wochenende brachte zahlreiche positive Nachrichten rund um die institutionelle Adoption von Kryptowährungen. Die japanischen Finanzriesen SBI Securities und Rakuten Securities kündigten an, eigene Bitcoin- und Ethereum-basierte Trustfonds aufzulegen. Damit könnte Millionen von Privatanlegern in Japan erstmals ein einfacher Zugang zu digitalen Vermögenswerten ermöglicht werden. Zusätzlich gab die CME Group bekannt, im Juni neue Nasdaq CME Crypto Index Futures einzuführen. ► Bitcoin: ISIN XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker Bitcoin Die Realität an den Finanzmärkten zeigte sich jedoch erneut deutlich härter. Zum Wochenstart geriet der gesamte Kryptomarkt massiv unter Druck. Auslöser war eine plötzliche Rückkehr der Risikoaversion, nachdem Donald Trump die geopolitischen Spannungen verschärfte und Iran warnte, dass „die Zeit ablaufe“, um eine Einigung zu erzielen. Diese Aussagen belasteten die Aktienmärkte unmittelbar und zogen auch Bitcoin als Barometer globaler Liquidität deutlich nach unten. Infolgedessen fiel der Kurs auf den tiefsten Stand seit mehreren Wochen und setzte die Käufer massiv unter Druck. Bitcoin Prognose: Entscheidende Unterstützung im Fokus Technische Analyse im Tageschart (D1) Die aktuelle Korrektur führte den Bitcoin-Kurs direkt an eine zentrale Unterstützungszone bei 76.756 USD. An diesem Bereich entscheidet sich nun die mittelfristige Marktstimmung. Dort verläuft ein bedeutender Support-Cluster, der durch die zusammenlaufenden gleitenden Durchschnitte EMA 50 und EMA 100 gebildet wird. Diese Marken dienten den Bullen in den vergangenen Wochen mehrfach als Ausgangspunkt für neue Erholungsbewegungen. Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Ein früherer Versuch einer nachhaltigen Trendwende scheiterte jedoch am Widerstand der EMA 200 bei rund 81.736 USD. Dies bestätigt weiterhin die Stärke der Verkäuferseite. Zusätzlichen Druck signalisiert der RSI-Indikator, der nach dem Rückgang auf 44,6 Punkte einen deutlichen Momentumverlust auf Käuferseite widerspiegelt und weiteres Abwärtspotenzial eröffnet. Sollte Bitcoin per Tagesschlusskurs nachhaltig unter die aktuelle Unterstützung fallen, könnte dies eine tiefere Korrektur in Richtung 71.150 USD auslösen. Gelingt hingegen eine Verteidigung der aktuellen Zone, würde dies die Chance auf die Ausbildung eines höheren Tiefs erhöhen und eine erneute Aufwärtsbewegung in Richtung der lokalen Hochs ermöglichen. Chart des Tages: Worauf Anleger jetzt achten sollten Für die kurzfristige Bitcoin Prognose bleibt die Zone um 76.756 USD damit der entscheidende Bereich. Die Kombination aus geopolitischen Risiken, schwacher Marktstimmung und technischer Unsicherheit sorgt aktuell für erhöhte Volatilität am Kryptomarkt. Gleichzeitig bleibt das langfristige Fundament durch die zunehmende institutionelle Nachfrage weiterhin konstruktiv. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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