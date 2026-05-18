Börse Aktuell: Dow Jones Prognose KW 21/2026 - Chancen und Risiken im Überblick

Der Dow Jones startete bei 49.537 Punkten in die Handelswoche und notierte damit leicht unter dem Niveau der Vorwoche. Während sich der US-Leitindex zu Wochenbeginn zunächst moderat erholen konnte, wurden die Gewinne am Dienstag direkt wieder abverkauft. Dennoch gelang den Bullen eine schnelle Stabilisierung, wodurch sich eine klassische V-Formation ausbildete.

Im weiteren Wochenverlauf setzte sich die Erholung fort. Der Dow Jones markierte am Donnerstag das Wochenhoch bei 50.242 Punkten, ehe am Freitag erneut Verkaufsdruck einsetzte. Der Index beendete die Handelswoche schließlich bei 49.565 Punkten.

Für Anleger bleibt die Lage an der Börse aktuell angespannt. Besonders die Rückkehr unter wichtige gleitende Durchschnitte belastet das kurzfristige Chartbild.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Dow Jones Prognose: Wichtige Marken für die neue Handelswoche

Relevante Widerstände

49.670 Punkte

49.729/64 Punkte

49.808/88 Punkte

50.074 Punkte

50.106/70 Punkte

50.211 Punkte

50.537 Punkte

Wichtige Unterstützungen

49.156 Punkte

48.942 Punkte

48.788/61 Punkte

48.460 Punkte

47.990/56 Punkte

47.843 Punkte

Diese Marken dürften im Rahmen der kommenden Handelswoche entscheidend für die weitere Entwicklung des Dow Jones sein.

Dow Jones Prognose im Daily-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart bleibt die SMA20 bei aktuell 49.465 Punkten der zentrale Orientierungspunkt. Der Dow Jones konnte sich in den vergangenen Wochen mehrfach an dieser Linie stabilisieren. Zum Wochenstart wurde diese Durchschnittslinie jedoch unterschritten.

Das Chartbild hat sich dadurch eingetrübt. Solange der Dow Jones per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer in Richtung der SMA50 bei aktuell 47.989 Punkten bestehen.

Sollte auch diese Unterstützung aufgegeben werden, könnte die SMA200 bei aktuell 47.648 Punkten in den Fokus rücken. Ein nachhaltiger Bruch dieser Zone würde das mittelfristige Chartbild deutlich verschlechtern.

Übergeordnete Einordnung

Prognose Tageschart: bullisch bis neutral

Oberseite erst wieder konstruktiv über SMA20

Unterseite kritisch unter 47.989 Punkten

Börse Aktuell: 4h-Chart signalisiert zunehmende Schwäche

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4h-Chart zeigt sich aktuell eine Verschlechterung der technischen Ausgangslage. Der Dow Jones notiert inzwischen unter der SMA20 sowie der SMA50, die beide im Bereich um 49.730 Punkte verlaufen.

Die kurzfristige Struktur ist damit nur noch neutral zu bewerten. Solange sich der Index unter diesen Durchschnittslinien aufhält, könnte sich die Schwäche weiter bis an die SMA200 bei aktuell 48.761 Punkten ausdehnen.

Besonders kritisch wäre ein nachhaltiger Rückfall unter die Marke von 48.700 Punkten. In diesem Fall könnte sich die Abwärtsbewegung bis in den Bereich von 48.000 Punkten fortsetzen.

Dow Jones Prognose: Long-Szenario für KW 21/2026

Kann sich der Dow Jones über der Marke von 49.207 Punkten stabilisieren, bestehen Chancen auf eine neue Aufwärtsbewegung.

Mögliche nächste Zielzonen:

49.465/67 Punkte

49.535/37 Punkte

49.710/12 Punkte

49.885/87 Punkte

50.010/12 Punkte

50.169/71 Punkte

50.193/95 Punkte

Ein nachhaltiger Ausbruch über 50.200 Punkte würde das technische Bild wieder klar zugunsten der Bullen drehen.

Dow Jones Prognose: Short-Szenario bleibt dominant

Kann sich der Dow Jones nicht über 49.207 Punkten behaupten, dürften weitere Abgaben folgen.

Mögliche Zielbereiche auf der Unterseite:

49.155/53 Punkte

48.945/43 Punkte

48.865/63 Punkte

48.756/54 Punkte

48.610/08 Punkte

48.449/47 Punkte

48.366/64 Punkte

Die Wahrscheinlichkeit für das bearishe Szenario liegt aktuell leicht höher.

Wahrscheinlichkeiten laut Setup

Bullishes Szenario: 45 %

Bearishes Szenario: 55 %

Börse Aktuell: Erwartete Wochenrange für den Dow Jones

Für die KW 21/2026 ergibt sich folgende erwartete Handelsspanne:

Bereich Erwartung Wochenhoch 49.791 bis 50.045 Punkte Wochentief 48.865 bis 48.427 Punkte

Die übergeordnete Tendenz bleibt damit aktuell seitwärts bis leicht abwärts gerichtet.

Fazit zur Dow Jones Prognose

Die Börse aktuell bleibt geprägt von einer zunehmenden Unsicherheit im Dow Jones. Der Rückfall unter die kurzfristigen Durchschnittslinien belastet das Chartbild spürbar. Entscheidend wird nun sein, ob sich der US-Leitindex zeitnah wieder über der SMA20 etablieren kann.

Solange dies nicht gelingt, bleiben Rücksetzer in Richtung der SMA50 und möglicherweise sogar der SMA200 das wahrscheinlichere Szenario. Anleger sollten die Unterstützungen im Bereich von 48.800 bis 48.400 Punkten genau beobachten.

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FAQ zur Dow Jones Prognose und Börse Aktuell

Wie lautet die aktuelle Dow Jones Prognose?

Die aktuelle Dow Jones Prognose für die KW 21/2026 bleibt kurzfristig neutral bis leicht bärisch. Solange der Index unter der SMA20 notiert, überwiegen die Abwärtsrisiken. Erst ein nachhaltiger Anstieg über 50.000 Punkte könnte das Chartbild wieder deutlich aufhellen.

Welche Widerstände sind beim Dow Jones aktuell wichtig?

Zu den wichtigsten Widerständen zählen aktuell die Marken bei 49.670 Punkten, 49.808 Punkten sowie der Bereich um 50.100 bis 50.200 Punkte. Ein Ausbruch darüber könnte neue Kaufdynamik auslösen.

Wo liegen die wichtigsten Unterstützungen im Dow Jones?

Die zentralen Unterstützungen befinden sich aktuell bei 49.156 Punkten, 48.942 Punkten und im Bereich um 48.460 Punkte. Darunter könnte die SMA200 bei rund 47.648 Punkten in den Fokus rücken.

Warum steht die SMA20 beim Dow Jones aktuell im Fokus?

Die SMA20 gilt als wichtiger kurzfristiger Trendindikator. Der Dow Jones konnte sich in den vergangenen Wochen mehrfach an dieser Durchschnittslinie stabilisieren. Der aktuelle Rückfall darunter belastet daher das technische Gesamtbild.

Wie hoch ist die erwartete Wochenrange beim Dow Jones?

Für die KW 21/2026 wird eine Wochenrange zwischen 48.427 Punkten und 50.045 Punkten erwartet. Anleger sollten sich daher auf erhöhte Schwankungen einstellen.

Ist die Börse aktuell eher bullish oder bearish?

Die Börse aktuell zeigt ein gemischtes Bild. Während das übergeordnete Tageschart noch neutral bis leicht bullish interpretiert werden kann, signalisiert das kurzfristige 4h-Chart zunehmende Schwäche.

Welche Faktoren beeinflussen die aktuelle Dow Jones Entwicklung?

Neben charttechnischen Marken beeinflussen insbesondere US-Konjunkturdaten, Zinsentwicklungen der US-Notenbank Fed sowie die allgemeine Risikostimmung an den internationalen Aktienmärkten die aktuelle Entwicklung des Dow Jones.

Ab wann würde sich das Chartbild beim Dow Jones wieder verbessern?

Eine nachhaltige Verbesserung des Chartbildes würde sich erst einstellen, wenn der Dow Jones die SMA20 zurückerobert und sich stabil über 50.000 Punkten festsetzen kann.

Wie wahrscheinlich ist aktuell ein weiteres Abwärtsszenario?

Laut aktuellem Setup liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bearishes Szenario bei rund 55 Prozent. Damit bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer derzeit leicht erhöht.

Welche Rolle spielt die SMA200 in der Dow Jones Prognose?

Die SMA200 gilt als wichtiger langfristiger Trendindikator. Sollte der Dow Jones bis an diese Linie zurückfallen, wäre eine Stabilisierung entscheidend, um einen stärkeren mittelfristigen Trendwechsel zu vermeiden.