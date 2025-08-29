Wall Street beendete die gestrige Sitzung mit Gewinnen, auch wenn der US-Futures-Handel auf eine mögliche Korrektur hindeutet. Der S&P 500 legte um 0,32 % zu, während der Nasdaq Composite um 0,53 % stieg. Aktuell stehen die Futures jedoch im Minus: der US500 fällt um 0,07 %, der US100 verliert 0,15 %. Die Nvidia-Aktie gab nach gemischten, aber leicht über den Erwartungen liegenden Quartalszahlen um 0,79 % nach – ein schwächerer Rückgang als zu Beginn der Sitzung. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Europa vor der Börseneröffnung Die europäischen Index-Futures notieren am Morgen schwächer: der DE40 verliert 0,11 %, der FRA40 nur 0,03 %, trotz anhaltender politischer Risiken. Börse Aktuell in Asien Die asiatischen Märkte präsentieren sich überwiegend freundlich: der CH50cash steigt um 0,93 %, der CHN.cash um 0,11 %. Der JP225 hingegen fällt um 0,3 %, nachdem Morgan Stanley vor zu großem Optimismus im chinesischen Markt gewarnt hat. Rohstoffe & Geopolitik Der Ölpreis kletterte gestern über 64 USD pro Barrel. Politische Unsicherheit bleibt bestehen, da deutsche Behörden ein Treffen zwischen Putin und Selenskyj ausschließen. Wichtige Wirtschaftsdaten Die Märkte warten auf die Veröffentlichung der US PCE-Kerninflation . Prognose für Juli: +2,9 % im Jahresvergleich. Bleibt die Inflation ohne Überraschung, steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Fed-Zinssenkung im September .

In Japan ist die Arbeitslosenquote gefallen, was Zinserhöhungsspekulationen begünstigt. Gleichzeitig sank die Inflation in Tokio von 2,9 % auf 2,5 % im Jahresvergleich .

Die Industrieproduktion Japans ging -1,6 % im Monatsvergleich zurück (Erwartung: -1,1 %).

Die Einzelhandelsumsätze stiegen nur um 0,3 % im Jahresvergleich statt der erwarteten +1,8 %. Devisen & Kryptowährungen EUR/USD notiert unter 1,17 , bleibt aber hoch. Laut Fed-Mitglied Christopher Waller bewegen sich die Zinsen auf ein neutrales Niveau zu – mit hoher Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im September (Marktpreisung: 85 %).

Bitcoin steht nach kurzem Rebound wieder unter Druck und testet aktuell die Marke von 110.000 USD. Edelmetalle Gold stabilisiert sich über 3.400 USD je Unze , kurz vor den US-Inflationsdaten. Bei schwächerer Inflation könnte Gold die historischen Höchststände antesten. Überraschend hohe Inflation birgt dagegen Korrekturrisiken.

Seit April hat Gold die Marke von 3.400 USD bereits fünfmal getestet. Ausblick Da heute der letzte Handelstag des Monats ist, könnte die Volatilität steigen. Besonders spannend bleiben Märkte mit klaren Trends wie US-Aktien und Gold.

