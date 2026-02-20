Börse Aktuell: Marktbericht Börse – DAX, Eurozone PMI, GBP & Unternehmenszahlen

Eurozone: Löhne steigen weiter

In der Eurozone sind die ausgehandelten Löhne im 4. Quartal 2025 um 3 % gestiegen. Damit bestätigt sich der Trend einer stabilen Lohnentwicklung, die weiterhin eine zentrale Rolle für die Inflationsperspektiven spielt.

Großbritannien: Einzelhandelsumsätze überraschen positiv

Die britischen Einzelhandelsumsätze legten im Januar kräftig zu: +4,5 % im Jahresvergleich und +1,8 % im Monatsvergleich – der stärkste Anstieg seit fast zwei Jahren. Besonders dynamisch entwickelte sich der Non-Food-Sektor mit einem Plus von 5,3 %, während Kaufhäuser einen Rückgang von 1,3 % verzeichneten. Der Kraftstoffabsatz blieb stabil.

Deutschland: Erzeugerpreise sinken dank Energie

In Deutschland fielen die Erzeugerpreise im Januar um 3,0 % im Jahresvergleich und 0,6 % im Monatsvergleich. Haupttreiber war ein starker Rückgang der Energiekosten um 11,8 %. Ohne Energie stiegen die Preise jedoch um 1,2 % im Jahresvergleich.

Während Kapitalgüter sowie Edelmetalle deutlich teurer wurden (+68,2 %), gingen die Lebensmittelpreise um 1,3 % zurück – besonders stark bei Butter (-43,7 %) und Schweinefleisch (-14,1 %).

Eurozone: Einkaufsmanagerindizes signalisieren Wachstum

Der Einkaufsmanagerindex (Composite PMI) der Eurozone stieg im Februar auf 51,9 Punkte und erreichte damit ein 3-Monats-Hoch. Der Industriesektor kletterte auf 50,8 Punkte – den höchsten Wert seit 44 Monaten – und entwickelte sich zum wichtigsten Wachstumstreiber.

Während die Auftragseingänge steigen, fiel die Beschäftigung leicht. Gleichzeitig erhöhten sich die Inputkosten so stark wie seit fast drei Jahren nicht mehr, während die Verkaufspreisinflation nachließ. Die Unternehmensstimmung verbessert sich spürbar.

Devisenmarkt: Pfund im Fokus, NZD schwächelt

Am Devisenmarkt zeigte sich das britische Pfund als stärkster Gewinner. Unterstützt durch die positiven Einzelhandelsdaten erholte sich GBP von den jüngsten Tiefs:

GBPUSD: +0,1 % (nach vier Verlusttagen)

EURGBP: -0,1 %

GBPJPY: +0,3 %

Schwächer präsentierte sich hingegen der neuseeländische Dollar:

NZDUSD: -0,3 %

Belastend wirkten geopolitische Risiken rund um Iran (mit Auswirkungen auch auf den AUD) sowie Aussagen des RBNZ-Chefs über „Wachstum ohne Inflation“. Insgesamt bleibt die Volatilität am FX-Markt jedoch gering: EURUSD stabil bei 1,176, der US-Dollar-Index leicht fester (+0,05 %).

Aktienmärkte: Europa im Aufwind – DAX leicht im Plus

Die europäischen Aktienmärkte gehen mit Optimismus ins Wochenende. Rückenwind kommt vor allem von den starken PMI-Daten:

EU50: +0,2 %

Frankreich & Spanien: jeweils +0,8 %

DAX: +0,2 %

In Polen verlor der W20 hingegen 0,35 %, belastet durch deutliche Abgaben bei Kruk (-6 %) und Allegro (-3 %).

Unternehmensnews: Luxuswerte stark, Aston Martin unter Druck

Aston Martin: erneute Gewinnwarnung

Aston Martin veröffentlichte eine weitere Gewinnwarnung. Der EBIT-Verlust für 2025 dürfte über den prognostizierten 184 Mio. GBP liegen. Die Verkäufe sanken um 10 %, während sich der Aktienkurs innerhalb eines Jahres halbiert hat. Ein Deal über 50 Mio. GBP für dauerhafte F1-Namensrechte brachte kurzfristig Liquidität, doch US-Zölle und hohe Verschuldung bleiben erhebliche Belastungsfaktoren.

Air Liquide: Aktie steigt nach Zahlen

Air Liquide überzeugte mit einem starken Ergebnis und legte an der Börse um 3,6 % zu. Die Dividende wurde um 12 % auf 3,70 EUR erhöht. Zudem strebt das Unternehmen bis 2027 eine Margenverbesserung von +100 Basispunkten an. Der operative Gewinn stieg um 3,5 %, während die Nettoverschuldung um fast 9 % zurückging.

Siegfried Holding: schwache Prognose sorgt für Kursrutsch

Siegfried Holding verlor 7,8 %, nachdem das Unternehmen eine vorsichtige Prognose für 2026 veröffentlichte. Trotz solidem EBITDA im Jahr 2025 sorgten negativer Free Cashflow sowie eine unter den Erwartungen liegende Dividende für Verunsicherung. Analysten sehen die Prognose als konservativ – auch mit Blick auf einen möglichen Großauftrag aus der Pharmaindustrie.

Moncler: starke Zahlen treiben Luxus-Sektor

Moncler sprang um 13 % nach oben, nachdem die Ergebnisse deutlich über den Erwartungen lagen. Wachstumstreiber war vor allem Asien (+11 %) sowie eine hohe Nachfrage nach Moncler- und Stone-Island-Produkten. Umsatz (3,13 Mrd. EUR) und Dividende (1,40 EUR) lagen über den Schätzungen. Auch andere Luxuswerte wie LVMH und Hermès profitierten.

