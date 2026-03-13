BioNTech Aktie im Fokus: Gründer Sahin und Türeci planen neues mRNA-Unternehmen – Jetzt BioNTech Aktien kaufen?

Die BioNTech Aktie steht aktuell im Fokus der Anleger. Die beiden Mitgründer Özlem Türeci und Ugur Sahin haben angekündigt, ein neues Unternehmen zu gründen, das sich auf die nächste Generation von mRNA-Technologien konzentrieren soll. Die Nachricht sorgte zunächst für Nervosität an den Märkten – die BioNTech Aktie verlor nach Bekanntwerden der Pläne zeitweise mehr als 10 Prozent.

Trotz dieser kurzfristigen Reaktion bleibt BioNTech ein bedeutender Akteur in der Biotechnologiebranche. Für Anleger stellt sich daher die Frage: Ist die BioNTech Aktie nach den aktuellen Entwicklungen weiterhin interessant für Investoren, die Biotech-Aktien kaufen möchten?

► BionTech WKN: A2PSR2 | ISIN: US09075V1026 | Ticker: BNTX.US

geschrieben von Jens Klatt

🔎 Drei Key Takeaways zur BioNTech Aktie

✅ Gründer starten neues Unternehmen: Sahin und Türeci wollen ein neues mRNA-Unternehmen aufbauen.

📉 Aktienkurs reagiert negativ: Die BioNTech Aktie verlor nach der Ankündigung mehr als 10 %.

🧬 Forschung bleibt stark: BioNTech arbeitet an über 20 Medikamentenkandidaten gegen Krebs.

🧪 BioNTech-Gründer kündigen neues mRNA-Unternehmen an

Die BioNTech-Mitgründer Ugur Sahin und Özlem Türeci wollen ein neues Unternehmen gründen, das sich auf die nächste Generation von mRNA-Medikamenten konzentriert.

Das Projekt hat derzeit noch keinen offiziellen Namen, doch das Ziel ist klar: neue medizinische Innovationen auf Basis der mRNA-Technologie zu entwickeln.

BioNTech selbst soll weiterhin eine Rolle spielen. Geplant ist, dass:

Technologien und Rechte aus BioNTech in die neue Firma eingebracht werden

BioNTech im Gegenzug eine Minderheitsbeteiligung am neuen Unternehmen erhält.

📉 BioNTech Aktie reagiert mit Kursverlust

Anleger reagierten zunächst zurückhaltend auf die Nachricht.

Die BioNTech Aktie verlor nach Bekanntwerden der Pläne zeitweise mehr als 10 Prozent. Hintergrund ist die Unsicherheit darüber, wie stark der Weggang der beiden Gründer das Unternehmen beeinflussen könnte.

Sahin und Türeci sollen laut Mitteilung jedoch erst Ende des Jahres in ihr neues Unternehmen wechseln. Bis dahin bleibt das Management unverändert.

🧬 BioNTech setzt weiterhin auf Krebsforschung

Unabhängig von der Neugründung arbeitet BioNTech weiterhin intensiv an neuen Therapien.

Aktuell entwickelt das Unternehmen mehr als 20 potenzielle Medikamente, die sich bereits in den klinischen Phase-2- und Phase-3-Studien befinden.

Diese Studien sind entscheidend, denn:

Medikamente müssen drei klinische Phasen durchlaufen

erst danach kann eine Zulassung beantragt werden.

Der Fokus liegt vor allem auf Krebsmedikamenten, die auf innovativen Technologien basieren.

🤝 Partnerschaften und Übernahmen stärken BioNTech

BioNTech baut seine technologische Basis auch durch Kooperationen und Übernahmen aus.

Ein Beispiel ist die Übernahme von CureVac, einem früheren Konkurrenten aus Tübingen. Die Transaktion hatte einen Wert von rund 1,25 Milliarden US-Dollar.

Durch diese Übernahme sicherte sich BioNTech zusätzliches Know-how im Bereich mRNA-Technologie.

Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen auch an weiteren innovativen Ansätzen, darunter:

bispezifische Antikörper

Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC).

Diese Technologien sollen gezielt Krebszellen angreifen.

📊 Unternehmenszahlen: Mehr Umsatz, aber höherer Verlust

Die Geschäftszahlen von BioNTech zeigen derzeit ein gemischtes Bild.

Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen:

Umsatz: rund 2,9 Milliarden Euro

Vorjahr: etwa 2,8 Milliarden Euro

Der Umsatzanstieg hängt vor allem mit einer großen Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb zusammen, die ein Gesamtvolumen von bis zu 11,1 Milliarden US-Dollar haben könnte. Eine erste Zahlung von 1,5 Milliarden US-Dollar wurde bereits geleistet.

Allerdings stieg auch der Nettoverlust deutlich:

2024: rund 665 Millionen Euro

2025: mehr als 1,1 Milliarden Euro

Die Verluste spiegeln die hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung wider.

💰 BioNTech Aktie: Was Anleger beachten sollten

Die BioNTech Aktie bleibt für viele Investoren interessant, die überlegen Biotech-Aktien zu kaufen.

Das Unternehmen verfügt weiterhin über:

Milliarden an liquiden Mitteln

eine starke Forschungs-Pipeline

internationale Partnerschaften mit großen Pharmaunternehmen.

Diese Faktoren könnten langfristig entscheidend für die Entwicklung der BioNTech Aktie sein.

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🏁 Fazit: BioNTech Aktie bleibt spannend für langfristige Anleger

Die aktuellen Entwicklungen rund um die Gründer sorgen kurzfristig für Unsicherheit bei der BioNTech Aktie.

✔️ starke mRNA-Technologie

✔️ umfangreiche Krebsforschung

✔️ Milliarden-Partnerschaften mit Pharmaunternehmen

❗ kurzfristiger Kursdruck durch Gründerwechsel

❗ weiterhin hohe Forschungsinvestitionen.

Für Anleger, die langfristig Biotech-Aktien kaufen möchten, bleibt die BioNTech Aktie trotz kurzfristiger Schwankungen ein spannender Kandidat im Biotechnologiesektor.

BionTech Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur BionTech Aktie

📊 Wie entwickelt sich die BioNTech Aktie aktuell?

Die BioNTech Aktie reagierte zuletzt mit Kursverlusten, nachdem die beiden Mitgründer Ugur Sahin und Özlem Türeci angekündigt hatten, ein neues Unternehmen im Bereich mRNA-Forschung zu gründen. Gleichzeitig investiert BioNTech weiterhin stark in neue Krebsmedikamente.

🧬 Warum steht die BioNTech Aktie im Fokus der Anleger?

Die BioNTech Aktie steht im Fokus, weil das Unternehmen nach dem Erfolg seines Corona-Impfstoffs nun verstärkt auf neue mRNA-Therapien und Krebsmedikamente setzt. Gleichzeitig sorgt der angekündigte Wechsel der Gründer in ein neues Projekt für Aufmerksamkeit an der Börse.

💉 Woran arbeitet BioNTech aktuell?

BioNTech entwickelt derzeit mehr als 20 potenzielle Medikamente, die sich bereits in klinischen Studien der Phasen 2 und 3 befinden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf innovativen Krebstherapien und neuen mRNA-Technologien.

🤝 Welche Partnerschaften hat BioNTech?

BioNTech arbeitet mit mehreren großen Pharmaunternehmen zusammen, darunter Bristol Myers Squibb. Außerdem hat das Unternehmen den mRNA-Spezialisten CureVac übernommen, um seine Forschung weiter auszubauen.

🛒 Sollte man die BioNTech Aktie jetzt kaufen?

Ob Anleger die BioNTech Aktie kaufen sollten, hängt vom individuellen Anlagehorizont ab. Kurzfristig können Nachrichten aus der Forschung oder Unternehmensstrategie für starke Kursschwankungen sorgen. Langfristig könnte die Pipeline neuer Krebsmedikamente Wachstumspotenzial bieten.